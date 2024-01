Honda Việt Nam bán hơn 23.800 xe ô tô trong năm 2023

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 12/2023 với kết quả tăng trưởng mạnh ở cả hai mảng.

Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN. Cụ thể:

Mảng kinh doanh xe máy: kết thúc tháng 12/2023, lượng xe máy bán ra của HVN đạt 229.411 xe, tăng 36,2% so với tháng trước và giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm 2023 là 2.088.557 xe, giảm 13,3% so với năm 2022. Như vậy, thị phần xe máy của HVN trong năm 2023 đạt khoảng 83,0% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM), tăng 2,8% so với năm 2022.

Mảng kinh doanh ô tô: kết thúc tháng 12/2023, lượng xe ô tô Honda bán ra tại Việt nam đạt 4.059 xe, tăng 60,8% so với tháng trước và tăng 74,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm 2023 là 23.802 xe, giảm 22,3% so với năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]