Hãng xe Trung Quốc Omoda đem dàn xe mới về Việt Nam

Thông qua dự án hợp tác với Geleximco, hai mẫu xe Omoda C5 đã được đưa về Việt Nam nhằm mục đích nghiên cứu, thăm dò thị trường trước khi mở bán chính thức. Cụ thể trước đây, công ty TNHH Ô tô Omoda & Jaecoo thuộc Tập đoàn Chery, Trung Quốc đã ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Geleximco về việc để hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô trị giá 800 triệu đô la ở Thái Bình, và sau 3 tháng 2 nguyên mẫu Omoda C5 đã được chạy thử tại Việt Nam.

Omoda C5 xuất hiện tại Việt Nam với 2 phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, trục cơ sở 2.630 mm. Với thông số trên thì Omoda C5 sẽ thuộc phân khúc SUV cỡ B hiện có khá nhiều đối thủ như Hyundai Creta, KIA Setlos, Mazda CX-3, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, MG ZS, Peugeot 2008 hay Mitsubishi Xforce.

Ngoại thất của Omoda C5 theo xu hướng hiện nay khi không có quá nhiều đường nét cắt xẻ thay vào đó là suôn mượt. Đáng chú ý phần đầu xe theo hướng táo bạo với lưới tản nhiệt dạng tràn viền kết nối 2 cụm đèn định vị phía trên, bên dưới là cụm đèn pha Bi-Led.

Mặc dù bên ngoài không nhiều sự nổi trội, nhưng không gian bên trong lại theo xu hướng thiết kế hiện nay với cụm màn hình kép tích hợp đồng hồ lái điện tử và màn hình trung tâm. Xe cũng có một số trang bị tiêu chuẩn như ghế thể thao, vô lăng D-Cut, sạc không dây, cửa sổ trời….

Nhưng ở phiên bản tiêu chuẩn các trang bị có phần ít hơn khi chỉ có ghế cơ, bọc da pha nỉ,… Phần bệ trung tâm sử dụng cần số điện tử có kích thước khá to có thiết kế chưa thực sự thẩm mỹ. Ngoài ra sẽ cũng được trang bị phanh tay điện tử đi kèm tính năng giữ phanh tự động.

Khối động cơ trên Omoda C5 cũng có phần vượt trội khi được trang bị máy xăng, dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn cực đại 230 Nm đi kèm hộp số CVT hỗ trợ giả lập 9 cấp đi kèm 2 chế độ lái Sport và Eco. Thông số này chỉ kém khi so với Honda HR-V phiên bản L/RS và vượt trội hơn hẳn các đối thủ khác.

Về an toàn, Omoda C5 cũng có khá nhiều trang bị như 6 túi khí, camera 360 độ đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động ADAS có tới 14 tính năng khác nhau. Đây có thể xem là điểm cộng bởi hiếm có đối thủ nào cùng phân khúc có số lượng an toàn nhiều đến vậy.

Dự kiến, Omoda C5 sẽ chính thức ra mắt người dùng Việt Nam vào cuối năm nay, mặc dù thuộc thương hiệu từ Trung Quốc nhưng khả năng sẽ được nhập nguyên chiếc từ Indonesia trước khi chuyển sang lắp ráp vào cuối năm 2025. Giá bán hiện vẫn chưa công nhưng được ước tính trong khoảng từ 700 đến 800 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]