Hãng xe này có năm thứ 4 liên tiếp bán nhiều ô tô nhất thế giới

Theo báo cáo công bố ngày 30/1/2024, doanh số của Tập đoàn Toyota trong năm 2023 đạt 11.233.039 xe, tăng 7,2% so với năm trước đó. Con số này giúp công ty Nhật Bản lần thứ 4 liên tiếp giữ vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota Motor luôn vượt mốc 10 triệu xe trong 9 trên 10 năm qua, ngoại trừ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực ô tô.

Số liệu tổng kết năm 2023 của Tập đoàn Toyota bao gồm doanh số cộng gộp của cả 4 thương hiệu con là Toyota, Lexus, Hino và Daihatsu. Trong đó, tổng lượng xe của Toyota và Lexus là 10.307.395, tăng 7,2% so với năm trước đó. Công ty con Daihatsu cũng công bố kết quả khả quan khi lượng xe bán ra tăng 3,2% lên 790.441 chiếc. 12 tháng qua không mấy suôn sẻ đối với bộ phận Hino phụ trách xe thương mại khi doanh số bán hàng giảm 9,8% xuống còn 135.203 chiếc.

Thống kê cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ của Toyota tại thị trường nước ngoài khi Toyota và các công ty con xuất xưởng 8.928.230 xe, tăng 4,1% so với năm trước. Các thương hiệu chính của Toyota và Lexus chiếm phần lớn doanh số bán hàng, với 8.634.425 xe, tăng 4,3% so với năm 2022 để lập thêm một kỷ lục khác. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với 2.617.033 ô tô, tăng 7% so với năm trước.

Bộ phận xe sang của Toyota, Lexus đã đạt doanh số kỷ lục vào năm 2023 sau khi xuất xưởng 824.258 ô tô – tăng vọt 132% so với năm 2022. Bắc Mỹ cho đến nay là khu vực lớn nhất với 355.606 chiếc (+124%), tiếp theo là châu Á với 236.587 chiếc (+113). %) và thị trường nội địa Nhật Bản với 94.647 chiếc (+229%).

Dù nền kinh tế toàn cầu bất ổn, doanh số của các hãng xe sang trong năm qua vẫn tăng mạnh và Lexus cũng không hề ngoại lệ. Thương hiệu này đã bàn giao tới 824.258 xe đến tay khách hàng, tăng vọt 132% so với 2022. Bắc Mỹ cho đến nay vẫn là thị trường lớn nhất của Lexus với 355.606 xe (tăng 124%), tiếp theo là châu Á với 236.587 xe (tăng 113%) và Nhật Bản với 94.647 xe (229%).

Xếp thứ hai sau ông lớn Nhật Bản là Volkswagen của Đức với 9,24 triệu xe tới tay người dùng toàn cầu. Nhà sản xuất sở hữu nhiều thương hiệu danh giá như Audi, Porsche, Lamborghini… đã báo cáo lượng xe bán ra tăng tới 12% so với năm 2022. Tập đoàn Hyundai (gồm Hyundai, Kia và Genesis) đứng thứ 3 với tổng doanh số 7,32 triệu xe (tăng 6,7%).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]