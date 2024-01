Giá từ 649 triệu đồng, 2024 Kia Seltos tốt hơn những gì bạn nghĩ

Sau khi ra mắt tại thị trường quốc tế, 2024 Kia Seltos đã được cập nhật ở Việt Nam, với tổng cộng 7 phiên bản khác nhau, có giá bán đề xuất dao động từ 649-749 triệu đồng. 2024 Kia Seltos được cải tiến, với phiên bản tùy chọn động cơ tăng áp đem lại khả năng vận hành linh hoạt và mượt mà. Trong khi hộp số tự động mơi được sử dụng thay thế cho loại hộp số tự động ly hợp kép cũ trước đây.

Nội thất trong xe có sự phan trộn khéo lẽo với các trang bị thực tiễn, hữu ích cùng các vật liệu chất lượng cao. Trong phân khúc xe SUV (thể thao đa dụng) cỡ nhỏ và thoải mái, 2024 Kia Seltos tiếp tục dẫn đầu xu hướng và có khả năng cạnh tranh cực mạnh kể cả về mặt hiệu suất, giá bán cho tới mức độ tiết kiệm xăng. Thậm chí dòng xe SUV này còn có thể “đối mặt” với cả các mẫu SUV lớn hơn.

Đi sâu vào chi tiết hơn thì thấy, 2024 Kia Seltos thực sự tốt hơn những gì nhiều người nghĩ. Xe có phong cách ngoại thất được cập nhật, riêng dòng X-Line mới thì còn nhìn ngầu hơn, và được trang bị bảng điều khiển với màn hình kép 10.25-inch, thuộc loại cao cấp nhất trong gia đình Seltos.

Khối động cơ tăng áp 1.6L, 4 xy-lanh, giúp cho 2024 Kia Seltos mạnh hơn vượt trội so với động cơ thông thường. Cụ thể, nếu các bản Seltos trang bị động cơ 2.0L chỉ đạt công suất tối đa 147 mã lực, thì các bản LX, S và EX của Seltos mới với động cơ tăng áp 1.6L có thể đạt công suất cực đại lên đến 195 mã lực, tăng 20 mã lực so với các phiên bản đời trước. Sức mạnh này cho phép Seltos bứt phá, tăng tốc và cơ động cực nhanh, lại rất linh hoạt khi chạy ở các cung đường đông đúc.

Với trang bị hộp số tự động 8 cấp mới, phiên bản SX của Seltos đem lại trải nghiệm lái mượt mà và thoải mái hơn trước, với việc sang số tự động nhanh và sắc nét, không vụng về và nặng nhọc như bản hộp số cũ, nhất là khi chạy ở tốc độ thấp. Động cơ mới của Seltos cho phép xe chạy phố nhẹ nhàng nhưng cũng có thể bứt tốc nhanh ở dải tốc độ cao khi chạy trên cao tốc, với khả năng tăng tốc, gần sánh cạnh với Toyota Corolla Cross Hybrid.

Vô-lăng, hệ thống điều khiển và phanh xe của Seltos cũng tạo ấn tượng nổi bật. Thân xe bo tròn với các góc, chất lượng lái chắc chắn, và có thể chịu đựng được các cung đường với độ gồ ghề và xóc nảy. Trong đánh giá với các đối thủ khác cùng phân khúc, có lẽ 2024 Kia Seltos chỉ đứng sau Subaru Crosstrek về độ thoải mái khi vận hành.

Nhìn chung ở tầm giá dưới 800 triệu đồng, 2024 Kia Seltos hiện nay là một dòng SUV cỡ nhỏ rất đáng chú ý. Mẫu xe này có thể đem lại những trải nghiệm thú vị, có khi còn vượt quá mong đợi với một mẫu xe SUV có giá bán ở mức hợp lý như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]