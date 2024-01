Đánh giá Peugeot 2008, xe gia đình giá từ 769 triệu đồng có gì?

Thời gian gần đây, phân khúc B-SUV đô thị cỡ nhỏ đang ngày càng trở nên sôi động tại thị trường Việt Nam, trong đó phải kể đến Peugeot 2008. Mẫu SUV đến từ thương hiệu Pháp này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế thể thao đẹp mắt, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn hiện đại kết hợp cùng khả năng vận hành tối ưu từ khối động cơ tăng áp.

Peugeot 2008 hiện đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ cùng tầm giá như KIA Seltos, Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona, Honda HR-V và Mazda CX-30. Tương tự “đàn anh” 3008 và 5008, Peugeot 2008 đang được THACO lắp ráp trong nước và hiện phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất là cam, đỏ, xanh, trắng, xám và đen.

Tổng quan kiểu dáng và nội thất

Peugeot 2008 được phát triển theo nền tảng khung gầm Common Modular Platform (CMP) của tập đoàn PSA Group. Theo đó, Peugeot 2008 sở hữu thông số kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.289 x 1.770 x 1.540mm. Thông số này cho thấy Peugeot 2008 dài hơn 140mm, rộng hơn 170mm và cao thêm 154mm so với đời xe tiền nhiệm. Trục cơ sở của xe đạt mức 2.600mm, khoảng sáng gầm 175mm và bán kính quay vòng 5.2m.

Ngôn ngữ thiết kế được áp dụng trên 2008 cũng dựa trên DNA mới sử dụng cho các sản phẩm nhà Peugeot, tạo ấn tượng hiện đại, độc đáo và thời trang. Thiết kế mới cũng giúp mẫu SUV này đạt giải thưởng thiết kế danh giá Red Dot 2020.

Nhìn trực diện, Peugeot 2008 tạo ấn tượng với dải đèn LED định vị kéo dài đến sát cản trước dạng nanh sư tử, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED Projector thích ứng tự động (bản GT Line) cho hiệu quả chiếu sáng cao. Dải đèn định vị này cũng là một phần trong DNA nhận diện thương hiệu của dòng sản phẩm Peugeot thế hệ mới.

Đặt giữa cụm đèn là lưới tản nhiệt mạ chrome (bản GT Line) dạng vân mắt xích, có thiết kế thuôn dần về trung tâm làm nổi bật logo thương hiệu, kết hợp thêm ốp cản trước mạ bạc và sơn đen mang lại nét hiện đại, khỏe khoắn cho mẫu xe này. Trên nắp ca-pô là 2 đường gân dập nổi kéo dài xuống logo tên xe được cách điệu đẹp mắt.

Gương chiếu hậu của Peugeot 2008 được bố trí ở góc chữ A, trên gương tích hợp đầy đủ các tính năng chỉnh/gập/sấy điện và đèn báo rẽ dạng LED trên cả 2 phiên bản. Điểm nhấn nổi bật nhất ở khu vực này vẫn là bộ mâm đúc hợp kim 17 inch, có thiết kế 5 chấu hiện đại, thể thao và hòa hợp với tổng thể xe. Peugeot 2008 cũng lăn bánh trên bộ lốp có kích thước 215/60R17.

Phần sau xe nổi bật với thiết kế hình khối mang đậm phong cách thể thao. Cụm đèn hậu dạng LED 3D có thiết kế 3 móng vuốt sư tử đặc trưng của thương hiệu Pháp. Bên cạnh đó, ống xả kép dạng hình thang mạ chrome và đèn phanh đặt trên cao cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp hiện đại và năng động cho Peugeot 2008 .

Nội thất, khoang lái của mẫu SUV này cũng chia sẻ chung DNA với những mẫu xe đàn anh đã trở thành thương hiệu của Peugeot, tạo ấn tượng hiện đại và độc đáo theo ngôn ngữ Peugeot 3D i-Cockpit mới nhất, với khoang lái được mô phỏng như một buồng lái máy bay, tập trung nhiều vào người lái, chú trọng tiện nghi người dùng và các tiện ích được bố trí trong tầm với, giúp tài xế dễ quan sát và thao tác khi điều khiển xe.

Peugeot 2008 sử dụng tone màu chủ đạo là xám lông chuột cho phần nội thất. Bên cạnh đó, tùy theo từng vị trí mà thương hiệu Pháp lựa chọn sử dụng các chất liệu khác nhau như da, nhựa cứng và nhựa mềm. Tầm nhìn cũng là một trong những điểm được các chuyên gia nhận xét tương đối tốt khi đánh giá Peugeot 2008 . Cụm đồng hồ lái và màn hình giải trí đặt nổi cũng không gây bất kỳ cản trở nào đến việc quan sát của người lái.

Điểm đặc biệt nhất của ngôn ngữ Peugeot 3D i-Cockpit chính là bảng đồng hồ điện tử đa thông tin, có kích thước 10 inch ứng dụng công nghệ 3D, hỗ trợ hiển thị thông tin sắc nét, ghi nhận đầy đủ các thông số vận hành của xe một cách trực quan.

Điểm nhấn tiếp theo trên ngôn ngữ thiết kế mới phải kể đến vô lăng vát cạnh 2 đầu dạng D-cut nhỏ gọn, góp phần đem lại tư thế ngồi và cầm lái thoải mái cũng như tăng ấn tượng độc đáo, thể thao cho xe. Bên trên vô lăng tích hợp đầy đủ các nút bấm chức năng như điều chỉnh âm lượng và đàm thoại rảnh tay. Bên cạnh đó, Peugeot 2008 cũng sở hữu phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động Auto Hold, giúp mang đến những trải nghiệm hiện đại và an toàn hơn cho người lái.

Đánh giá Peugeot 2008 về hệ thống giải trí, mẫu SUV Pháp được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch đặt nổi hiện đại, hỗ trợ các chuẩn kết nối Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth, USB. Cùng với đó là hệ thống âm thanh 6 loa cho bản GT Line cao cấp và 4 loa trên bản Active. Các tính năng khác như nút bấm khởi động, ghế lái chỉnh điện, phanh tay điện tử, cửa kính chỉnh điện 1 chạm,... đều được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản của Peugeot 2008 .

Về không gian, hàng ghế cuối trên Peugeot 2008 được các chuyên gia và khách hàng đánh giá khá thoải mái. Khoảng để chân và độ ngả lưng ở hàng ghế này vẫn phù hợp với những khách hàng có chiều cao khoảng 1m8 đổ về.

Thế mạnh của Peugeot nói riêng và các dòng xe Pháp nói chung chính là độ êm ái, điều này hoàn toàn đúng với những gì được thể hiện trên Peugeot 2008 khi mẫu xe sở hữu hệ thống treo được điều chỉnh mềm mại nhưng chắc chắn, mang đến cảm giác thoải mái tối đa cho hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 2.

Khoang hành lý trên Peugeot 2008 có dung tích tiêu chuẩn ở mức 434 lít. Nhưng khi cần, người dùng có thể gập hàng ghế thứ 2 theo tỷ lệ 60:40 để tăng thể tích cốp lên đến 1.467 lít, giúp mở rộng không gian và tối ưu cho việc chuyên chở nhiều hành lý.

Động cơ và các trang bị an toàn

Dưới nắp ca-pô, Peugeot 2008 được trang bị động cơ xăng Turbo PureTech, cho công suất tối đa 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 230Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 10,2 giây. Sức mạnh động cơ được truyền đến 2 bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Peugeot 2008 sử dụng nền tảng khung gầm CMP (Common Modular Platform) với các ưu điểm như: giảm tiếng ồn, mang đến không gian thoải mái và yên tĩnh nhờ cách âm tại các khớp nối và sử dụng các vật liệu cách âm trong khung gầm.

Về an toàn, Peugeot 2008 hiện sở hữu hệ thống an toàn nổi bật nhất phân khúc với tùy chọn gói trang bị an toàn chủ động cao, bao gồm nhiều tính năng vượt trội như 6 túi khí, nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh và hệ thống phanh an toàn chủ động.

Về trang bị an toàn tiêu chuẩn, mẫu B-SUV nhà Peugeot trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như: hệ thống hỗ trợ phanh ABS – EBD – BAS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau (bản Active chỉ có cảm biến sau) và 4 túi khí…

Đánh giá nhanh

Peugeot 2008 là mẫu SUV đô thị dành cho những ai đang cần một chiếc xe có thiết kế bắt mắt, vận hành êm ái, cách âm tốt. Khả năng tăng tốc của mẫu SUV Pháp không có nhiều ấn tượng, bù lại sở hữu khoang lái tĩnh lặng, mang đến sự thư giãn nhất định cho người sử dụng, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc ở các đô thị lớn.

Với 2 phiên bản được phân phối, Peugeot 2008 đáp ứng tốt 2 mục đích mua xe khác nhau. Cụ thể, phiên bản Active phù hợp cho những khách hàng mong muốn trải nghiệm một mẫu xe thương hiệu châu u có giá bán dễ tiếp cận. Trong khi đó, bản GT-Line lại là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng đề cao các tính năng, trang bị tiện nghi và hệ thống an toàn chủ động.

Giá bán của Peugeot 2008 tại thị trường Việt Nam cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Peugeot 2008 Active 769 Peugeot 2008 GT-Line 849

Nguồn: [Link nguồn]