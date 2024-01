Đánh giá Peugeot 2008, thực dụng và hấp dẫn khách hàng Việt

Peugeot 2008 hoàn toàn mới nhằm bổ sung đầy đủ bộ ba sản phẩm SUV thế hệ mới của Peugeot tại thị trường Việt Nam. Những đối thủ chính của Peugeot 2008 thuộc phân khúc xe SUV đô thị là KIA Seltos, Ford Ecosport, Hyundai Kona hay Toyota Corolla Cross.

Với thiết kế tổng thể hài hòa và thời trang, tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Peugeot 2008 đã đạt được giải thưởng thiết kế danh giá Red Dot 2020. Ở phía trước, mẫu xe SUV mang nhận diện mới nhất của thương hiệu Peugeot với đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử và hệ thống đèn trước Full LED có hình dạng 3 móng vuốt sư tử đặc trưng kế thừa từ bộ đôi Peugeot 3008 & 5008.

Lưới tản nhiệt với các thanh chrome đặt ngang, có kích thước nhỏ dần khi về trung tâm làm nổi bật được logo Peugeot, kết hợp thêm ốp cản trước màu bạc mang lại hiện đại cho mẫu xe này. Hông xe sở hữu những đường nét mạnh mẽ, đậm chất SUV được tạo bởi các đường gân dập nổi tạo thành 2 mảng tam giác đối đỉnh, nẹp hông sáng màu đi cùng tay nắm cửa sơn đen tạo nên nét hiện đại cho xe. Mâm hợp kim với kích thước 17 inch được tạo hình độc đáo, tăng thêm vẻ thu hút cho Peugeot 2008

Phía sau xe nổi bật với nhiều thiết kế hình khối với phong cách thể thao, ấn tượng. Đầu tiên có thể kể đến là 2 cụm đèn hậu LED 3D mang đặc trưng 3 móng vuốt sư tử của thương hiệu Pháp. Cùng với đó, ống xả kép dạng hình thang mạ crom và đèn phanh được đặt trên cao cũng góp phần tôn vẻ đẹp hiện đại và năng động cho Peugeot 2008.

Xe sở hữu những thông số kích thước ấn tượng bên ngoài nhỏ gọn nhưng bên trong rộng rãi. Chiều dài tổng thể 4.300mm, chiều rộng tổng thể 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.605mm, khoảng sáng gầm xe 175mm. Peugeot 2008 mang đến 6 tùy chọn màu sắc gồm: Sensation Red, Magnetic Blue, Nera Black, Pearl White, Platinum Grey, đặc biệt là màu mới Orange Fusion, giúp khách hàng khẳng định phong cách, bật cá tính riêng.

Nội thất bên trong được thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot 3D i-Cockpit mới nhất. Thiết kế khoang lái được mô phỏng buồng lái máy bay, tập trung vào người lái và chú trọng tiện nghi người dùng cùng các tiện ích trong tầm với, dễ quan sát.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của ngôn ngữ Peugeot 3D i-Cockpit là bảng đồng hồ điện tử đa thông tin ứng dụng công nghệ 3D giúp hiển thị thông tin sắc nét, ghi nhận đầy đủ các thông số vận hành của xe. Màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay với 6 phím truy cập nhanh xung quanh màn hình đem lại sự khác biệt, ấn tượng vượt mong đợi.

Điểm nhấn tiếp theo trên ngôn ngữ thiết kế Peugeot 3D i-Cockpit là vô lăng vát cạnh dạng D-cut nhỏ gọn đem lại tư thế ngồi lái thoải mái. Bên cạnh việc giữ nguyên phong cách thiết kế của bộ đôi 3008 & 5008, Peugeot 2008 còn gia tăng tiện ích cho người sử dụng thông qua hàng loạt các tính năng nổi bật như: hệ thống các nút điều khiển chức năng mô phỏng phím đàn piano, khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, nút bấm chọn chế độ lái

Peugeot 2008 có không gian bên trong được bố trí hợp lý, tối ưu nhu cầu sử dụng. Xe được trang bị ghế bọc da thoải mái, cùng khoang hành lý có dung tích 434 lít và có thể tăng gấp 3 lần lên mức 1.467 lít khi gập hàng ghế sau, mang lại sự thuận tiện cho những chuyến du lịch với nhiều hành lý.

Động cơ và các trang bị an toàn

Peugeot 2008 sử dụng khung gầm CMP (Common Modular Platform) đóng vai trò là nền tảng với các ưu thế: giảm tiếng ồn, mang đến không gian thoải mái và yên tĩnh nhờ các giải pháp cách âm tại các khớp nối cũng như vật liệu cách âm được sử dụng trong khung gầm.

Xe được trang bị động cơ xăng Turbo PureTech, cho công suất cực đại 133 mã lực có 4 năm liên tiếp đạt giải thưởng “Động cơ của năm - Engine of the year”(2015 – 2018). Động cơ có khả năng đạt được mô-men xoắn cực đại 230 Nm ngay từ thời điểm vòng tua máy ở mức 1.750 vòng/phút và duy trì đến vòng tua 3.500 vòng/phút, cho phép xe khởi hành tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 10,2 giây.

Trang bị về an toàn trên Peugeot 2008 bao gồm các tính năng như cảm biến va chạm phía trước và sau, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Phiên bản GT Line được trang bị thêm các tính năng hỗ trợ an toàn nâng cao gồm: nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh, 6 túi khí và đặc biệt là hệ thống phanh an toàn chủ động.

Bên cạnh đó là hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh – ABS, phân bổ lực phanh điện tử - EBD, cân bằng điện tử - ESP, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau cùng camera lùi 180 độ.

Đánh giá chung

Với sự ra mắt của Peugeot 2008, khách hàng sẽ có thêm chọn lựa trong phân khúc xe đa dụng dành cho đô thị. Phiên bản Peugeot 2008 Active sẽ dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm một chiếc xe với thương hiệu châu Âu có giá bán tốt. Trong khi đó, Peugeot 2008 GT-Line sẽ là lựa chọn tốt cho những khách hàng đề cao các hệ thống hỗ trợ an toàn.

Bảng giá niêm yết của các phiên bản xe Peugoet 2008 như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Peugeot 2008 Active 739 Peugeot 2008 GT-Line 829

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]