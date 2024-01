Đánh giá MG ZS: Xe gầm cao, giá từ 519 triệu có gì đặc biệt?

Tại thị trường trong nước, mẫu xe được nhiều khách hàng quan tâm không chỉ bởi có mức giá rẻ nhất phân khúc, mà còn vì sở hữu ưu thế về trang bị công nghệ cùng không gian nội thất rộng rãi. MG ZS phiên bản hiện hành chính là bản nâng cấp giữa vòng đời được ra mắt tại Việt Nam vào 8/1/2021. Xe được nhập từ Thái Lan. Ở bản nâng cấp mới, MG ZS sở hữu diện mạo đã được tinh chỉnh, công nghệ an toàn và tiện nghi được bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng Việt.

Các dòng xe nói chung của MG hiện có chính sách bán hàng khá tốt với chính sách bảo hành 5 năm kèm dịch vụ cứu hộ miễn phí có thời gian tương tự (MG Care) cũng như 5 lần bảo dưỡng miễn phí (vật tư và nhân công). Là bản nâng cấp giữa vòng đời nên MG ZS không thay đổi về kích thước. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất nhận được một số tinh chỉnh để tạo khác biệt.

Về kích thước, MG ZS có chiều rộng tốt nhất phân khúc (1,809mm) cùng chiều dài và chiều cao lần lượt 4,323mm và 1,653mm, kích thước này nhìn chung là gọn gàng, mang đến sự linh hoạt khi đi trong thành phố. Mẫu xe CUV hạng B này có chiều dài cơ sở ở mức 2.585 (mm) đi cùng khoảng sáng gầm ở mức khá tốt là 170mm), giúp tránh được việc cạ gầm xe khi đi đường xấu. Về tổng quan, MG ZS mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại và trẻ trung, thiên về phong cách sang trọng.

Đánh giá MG ZS về phần đầu xe, mẫu crossover hạng B thu hút ánh nhìn từ mặt lưới tản nhiệt với điểm nhấn là những họa tiết mô phỏng mũi giáo sắc nhọn, đầy mạnh mẽ trên mặt ca lăng phối hợp với những ô lục giác liên tưởng đến những chiếc xe đua tại châu Âu. Nắp capo được tạo điểm nhấn bởi 2 đường gân nổi mang đến cảm giác cứng cáp hơn.

Cụm lưới tản nhiệt được viền chrome đẹp mắt cùng biểu tượng MG nằm chính giữa mang đến sự thanh lịch trong cụm đầu xe. Chi tiết nâng cấp đáng kể nhất của MG ZS so với thế hệ trước chính là cụm đèn pha LED với gương cầu đi cùng dải đèn LED chạy ban ngày đẹp mắt. Cụm đèn bi-led mang đến ánh sáng trắng (cả cos lẫn far) với cường độ cao sẽ mang đến sự thoải mái và an toàn cho người điều khiển nếu lái xe ban đêm.

Phần thân xe hiện đại và trẻ trung với các đường gân nổi kéo dài từ đèn pha đến tay nắm cửa sau và thêm một đường kết nối xuống cụm đèn hậu. Phía dưới là một đường gân nổi khác ở 2 cánh cửa và có thêm ốp bậc lên xuống màu bạc.

Khung cửa sổ phía dưới có thêm viền chrome mang đến cảm giác sang trọng, trong khi nóc xe có hai thanh ngang giúp tạo nên đôi chút phong cách xe SUV. Ốp gương chiếu hậu được sơn cùng màu thân xe và tích hợp đèn LED báo rẽ, mang đến khả năng nhận diện tốt hơn.

Khối thiết kế ngoại thất được hoàn thiện (với những đường gân nổi tạo cảm giác mạnh mẽ, làm nổi bật tính khí động học của MG ZS mới) bằng bộ vành 17 inch 05 chấu, mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk đầy mạnh mẽ với hai tông màu.

Đánh giá MG ZS về phần đuôi xe, khu vực này gây ấn tượng với những đường gân nổi đẹp mắt, mang đến sự trẻ trung và năng động trong thiết kế tổng thể. Bên cạnh đó, xe được trang bị cụm đèn hậu cùng dải đèn phanh LED mang thiết kế móc câu tương tự dải đèn led chạy ban ngày ở cụm đèn pha, bên cạnh đó là đèn phanh trên cao, tất cả đi cùng tính năng chớp khẩn cấp báo hiệu phanh gấp.

Phần cản phía dưới được tích hợp các cảm biến lùi, hai hốc gió trang trí giúp mang đến phong cách thể thao. Thấp hơn nữa là ống xả kép được tô điểm trên nền nhựa đen và bộ ốp cản theo phong cách SUV đẹp mắt.

Không gian khoang lái thể hiện rõ sự chỉn chu từ thiết kế cho tới trang bị. Tất cả mang lại một không gian khá sang trọng với tông đen chủ đạo, nổi bật trên đó là các điểm nhấn tinh tế đến từ chất liệu bọc da PU, đường vân giả carbon, nỉ…

Cụm taplo của MG ZS được định hình theo dạng chữ T, ôm trọn lấy cụm màn hình giải trí và cần số. Khu vực mặt trên sử dụng nhựa mềm giả da cho cảm giác cao cấp, bên dưới là da với hoạ tiết carbon cùng đường chỉ khâu màu đỏ đẹp mắt. Thiết kế hốc gió ở hai bên cột A là dạng tròn như động cơ máy bay phản lực khá đẹp mắt, trong khi đó ở giữa là dạng hình thang.

Trên phiên bản MG ZS Lux+ vô lăng được bọc da và trang bị tính năng điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và màn hình hiển thị đa thông tin. Vô-lăng của xe đầy đủ các nút bấm điều khiển giúp tránh cho tài xế phân tâm khi phải thao tác trên màn hình.

Cụm đồng hồ với màn hình ở giữa hiển thị đầy đủ các thông số đặc biệt là tốc độ dạng digital giúp tài xế kiểm soát tốc độ của xe tiện lợi hơn. Tuy nhiên, cần gạt của hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control được đặt bên dưới có phần không thuận tiện lắm, cá nhân người viết vẫn thích cụm Cruise Control đặt trên vô-lăng hơn.

Bao quanh cụm cần số là thanh tay nắm cho người bên phụ được bọc da và đường chỉ khâu màu đỏ đẹp mắt. Cần số được bọc da và khắc biểu tượng MG, có thêm chi tiết kim loại làm điểm nhấn. Vị trí tì tay ở hai bên cánh cửa mang đến cảm giác thoải mái trong bệ tì tay ở giữa có phần hơi xa nên ít khi sử dụng được.

Ở khu vực trung tâm nhờ được trang bị phanh tay điện tử nên không gian khá thoáng, nhờ đó nên có 2 nơi để đựng thức uống và khoảng nhỏ vật dụng cá nhân là khá ổn. Khách hàng chỉ có duy nhất lựa chọn màu nội thất là đen.

Đánh giá MG ZS về tiện nghi, xe vẫn giữ nguyên các trang bị như trước đây nhưng được bổ sung thêm một số tính năng hiện đại khác như: đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động có tích hợp hệ thống lọc bụi mịn, gạt mưa tự động...

Với tầm giá bán 600 triệu đồng, MG ZS mang đến trang bị khiến khách hàng phải choáng ngợp kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh rộng nhất phân khúc, chiếm đến 90% diện tích trần xe với 7 cấp độ mở. Ấn tượng tiếp theo chính là hệ thống camera 360 độ, có thể mô phỏng các góc nhìn của xe theo tuỳ người điều khiển qua màn hình cảm ứng, mang đến sự dễ dàng tuyệt đối ngay cả với những người mới lái xe khi phải đi vào nơi đường hẹp. Màn hình giải trí của xe có kích thước lên đến 10.1 inch với kết nối Apple Carplay/Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa cho chất lượng ổn.

Một tính năng khá thời thượng khác chính là hệ thống lọc bụi PM2.5 trong hệ thống máy lạnh, vốn rất cần thiết trong điều kiện ô nhiễm môi trường khói bụi hiện nay. Chìa khoá thông minh kèm nút bấm khởi động sẽ tiện lợi hơn so với việc vừa bước lên xe phải tìm cách đưa chìa vào ổ khoá. Nhìn chung, hiện tại ở tầm giá bán của MG ZS thì chưa có mẫu xe nào có trang bị hơn mẫu xe này.

Với chiều dài cơ sở thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc, MG ZS mang lại cho người dùng không gian rộng rãi ở tất cả các hàng ghế, đi cùng với đó là khoang hành lý với dung tích tới 359 lít, có thể tăng lên 1.166 lít nếu gập hàng ghế sau.

Khoang hành lý của xe có thể để được 3 va li cỡ lớn hoặc 5-6 vali cỡ nhỏ nếu xếp thành 2 tầng, đủ dung tích cho cả 5 người trong những chuyến du lịch dài ngày. Với hàng ghế sau gập lại, người viết đã từng chở một chiếc tivi 50 inch và xe đáp ứng hoàn hảo.

Động cơ và các trang bị an toàn

MG ZS được trang bị khối động cơ I4, dung tích 1.5L, cho công suất cực đại 112 mã lực và mô men xoắn cực đại 150Nm. MG ZS mới được trang bị bộ hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới với 8 cấp giả lập duy nhất trong phân khúc cùng 03 chế độ lái ấn tượng gồm thành phố, tiêu chuẩn và thể thao.

Sau khi “cân chỉnh” ghế ngồi cùng gương cho vừa vặn, người viết bắt đầu chuyến trải nghiệm cùng MG ZS bằng cách bấm nút khởi động đặt sau vô-lăng. Ngay lúc này, động cơ làm việc rất đỗi nhẹ nhàng ở chế độ không tải và gần như cabin không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng máy. Tầm quan sát từ cột A khá thoáng là điểm cộng trước hết để việc điều khiển MG ZS thuận lợi hơn nhưng kính chiếu hậu có phần hơi nhỏ làm nhỏ, khiến việc nhìn về phía sau chưa thoải mái lắm.

Điều khiến cho người viết ưng ý nhất là xe được trang bị hệ thống phanh tay điện tử rất xứng đáng, nó giúp cho việc di chuyển trong thành phố đông đúc hay kẹt xe cực kì nhàn rỗi, tài xế chỉ việc đạp thắng cho xe dừng hẳn rồi buông chân phanh và hệ thống phanh tay điện tử sẽ kích hoạt. Sau đó, khi khởi hành thì chỉ việc đạp ga và xe tự động nhả phanh rồi di chuyển, phải nói là MG ZS là mẫu xe duy nhất trong tầm giá 600 triệu làm được điều này.

Bên cạnh đó là ưu điểm về hệ thống lái trợ lực điện, kích thước nhỏ gọn, bán kính vòng quay chỉ có 5,2 m nên dễ dàng luồn lách trong những con phố chật hẹp vào giờ tan tầm. Bên cạnh đó là tay lái trợ lực giúp cho việc vần vô-lăng liên tục không gây mỏi tay. Ở dải tốc độ thấp, hộp số làm việc mượt mà và gần như không có tiếng ồn gây khó chịu lọt vào bên trong.

Trải nghiệm MG ZS trong đường đua, các thao tác tăng tốc vượt xe cùng chiều từ 50 lên 80km/h hay 60 lên 90 km/h được MG ZS hoàn thành gọn gàng nhưng có phần hơi chậm, người điều khiển nên chủ động chuyển sang chế độ lái thể thao hay sử dụng cần số tay để tối ưu hóa tăng tốc

Bên cạnh đó, tay lái trợ lực điện cũng giảm đi mức trợ lực từ đó mang đến cảm giác đầm chắc khi vận hành ở tốc độ cao, mang đến sự tự tin cho người cầm lái. Có thể nói hộp số CVT và tay lái trợ lực điện của MG ZS mang đến cảm giác lái tốt nhất trong phân khúc.

Vào cua gấp với tốc độ 60 km/h, MG ZS vẫn thể hiện sự cân bằng và bám đường tốt nhờ được trang bị hệ thống cân bằng điện tử và đặc biệt là hệ thống kiểm soát phanh ở góc cua, tự động rà 2 bánh xe ở sát cua giúp xe ôm cua ngọt hơn.

Trong những khúc cua, người viết đã đẩy hết giới hạn khả năng bám đường của xe, tiếng lốp trượt ken két rõ rệt nhưng ngồi bên trong cabin thì mọi thứ vẫn rất bình thường, xe vẫn đi theo đúng quỹ đạo mong muốn của người lái dù cho độ nghiêng thân xe có phần hơi nhiều, điều này cũng dễ hiểu bởi vì nhà sản xuất hướng đến một chiếc xe êm ái đi trong phố hơn là kiểu thể thao. Tay lái trợ lực điện nhưng vẫn có độ nặng nhất định mang đến cảm giác lái chắc chắn và chân thật chứ không quá nhẹ.

Đánh giá MG ZS về trang bị an toàn, xe được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn tân tiến nhất cùng hệ thống Bảo vệ an toàn đồng bộ mang tới hiệu quả cao nhất: Phanh tay điện tử (EPB) / Hệ thống giữ phanh tự động (AVH) / Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA) / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) / Hệ thống hỗ trợ đổ dốc (HDC) / Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) / Hệ thống cân bằng điện tử (SCS) / Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) / Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) / Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) / Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) / 06 túi khí

Đánh giá

Với MG ZS, nhiều người dùng vẫn phân vân, lưỡng lự bởi dù có mức giá rẻ, thiết kế đẹp, trang bị hấp dẫn nhưng mẫu xe lại có xuất xứ từ một thương hiệu khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam, độ phủ chưa thực sự lớn.

Mặc dù vậy, với giá bán hợp lý cùng nhiều "đồ chơi" công nghệ, MG ZS vẫn là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình trẻ đề cao chất lượng trải nghiệm, thích một chiếc xe có giá dễ tiếp cận nhưng hàm lượng công nghệ cao, chính sách bảo hành lâu dài (5 năm không giới hạn km).

MG ZS được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản là:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) MG ZS STD+ 519 MG ZS 1.5 2WD COM+ 569 MG ZS 1.5 2WD LUX+ 619

