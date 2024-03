Đánh giá Hyundai Accent: con gà đẻ trứng vàng về doanh số

Lần đầu diện kiến người dùng Việt vào năm 2018, Hyundai Accent đã được đánh giá là mẫu sedan cỡ B lý tưởng dành cho gia đình nhờ ngoại hình cuốn hút, nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi hiện đại. Hơn thế nữa, xe còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao cùng hiệu suất vận hành đáng kinh ngạc.

Chính vì vậy, Accent cùng với “người anh em” i10 trở thành dòng xe chủ lực của Hyundai tại thị trường nước ta và thường xuyên lọt Top mẫu xe bán chạy trong phân khúc. Đến cuối năm 2020, Hyundai Accent tiếp tục trình làng dưới dạng nâng cấp giữa vòng đời với nhiều cải tiến về diện mạo, bổ sung thêm một số trang bị hấp dẫn và giá bán gần như giữ nguyên.

Mẫu B-sedan được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đối thủ mạnh trong phân khúc và giành lấy cơ hội đánh bại dòng xe Nhật Toyota Vios.

Tổng quan ngoại và nội thất

ngoại thất, dù chỉ là bản facelift giữa vòng đời, mẫu xe đã có sự thay đổi ngoạn mục về diện mạo nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe Hàn Quốc - Sensuous Sportiness. Theo đó, phong cách lịch lãm, điềm đạm trước đây đã được trau chuốt lại theo hướng trẻ trung, thể thao hơn nhằm dễ dàng tiếp cận đến nhóm khách hàng trẻ hiện đại, có yêu cầu thẩm mỹ cao.

Về kích thước, Hyundai Accent có các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.600 mm. Như vậy, trục cơ sở của Accent tương đương Honda City và nhỉnh hơn Toyota Vios (2.550 mm).

Riêng với khoảng sáng gầm xe 150mm đi cùng bán kính vòng quay 4,8 m vượt trội hơn hẳn đối thủ, mẫu B-sedan xứ Hàn dễ dàng đáp ứng tốt nhiều tình huống vận hành trong nội đô như leo vỉa, ngõ hẹp, tắc đường, ổ gà…

Nhìn từ phía trực diện, dễ thấy rằng đầu xe đã nhận được nhiều thay đổi lớn. Nổi bật nhất là cụm lưới tản nhiệt Cascading thiết kế hình thang ngược, bên trong tạo hình 3D nổi khối dạng mắc xích vô cùng hút mắt. Với việc mạ chrome màu xám khói, mặt ca lăng khi có ánh nắng chiếu vào sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác khá ấn tượng. Ở phía trên, nắp capo hiện diện 2 đường gân nổi vuốt dọc xuống nhấn mạnh vẻ trẻ trung.

Cụm đèn trước trên xe được vát cạnh liền mạch với lưới tản nhiệt, kết hợp cùng dải LED ban ngày hình lưỡi liềm sắc nét. Công nghệ chiếu sáng tại đây sử dụng dạng Halogen Projector đi cùng tính năng cảm biến bật/tắt tự động.

Trong khi các đối thủ đều đã sử dụng đèn LED, trang bị này trên Accent khá lép vế khi chỉ cung cấp khả năng chiếu sáng ở mức vừa phải, cường độ cũng như tầm chiếu được cho là đủ dùng trong điều kiện vận hành nội thành. Do đó, nếu người dùng thường xuyên phải lái xe vào ban đêm hay đi đường tỉnh thì việc nâng cấp lên bóng xenon, bóng LED tăng sáng hoặc độ bi-LED, bi-laser là điều cần thiết.

Thân xe mang đậm phong cách coupe với phần mui sau hạ thấp. Những đường gân nổi thẳng tắp gãy gọn vừa tăng thêm ấn tượng thể thao, vừa góp phần giúp mẫu B-sedan đạt chỉ số cản gió chỉ 0.308 cd tốt nhất phân khúc. Nhờ đó, mà tiếng ồn trên xe cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện đáng kể.

Khung cửa sổ và các trụ bên trong sơn đen toàn bộ, riêng viền chân kính cùng tay nắm cửa được bọc chrome sang trọng. Gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đầy đủ các tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương và đèn báo rẽ.

Hyundai Accent được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch sơn màu xám (phiên bản AT đặc biệt) kèm thông số lốp 195/55 R16, 2 phiên bản còn lại sử dụng mâm 15 inch màu trắng đi cùng cỡ lốp 185/65 R15. Tuy nhiên, thiết kế mâm được nhận xét còn khá đơn điệu.

Đáng chú ý, cặp hốc gió giả nay xẻ dài xuống hai bên má hông, gợi liên tưởng đến những mẫu xe hạng sang của Đức. Trong khi đó, phía dưới được nhấn nhá thêm đường viền mạ chrome giả pô bao quanh cặp đèn phản quang, còn ống xả thật giấu kín dưới gầm xe. Phần ốp nhựa cản sau to hơn, có thêm các khe gió khuếch lưu khí động học.

Tiến vào trong khoang lái của xe gần như vẫn giữ nguyên lối bố trí tối giản và đối xứng quen thuộc, nhưng ấn tượng hơn bởi sự hiện diện của các trang bị tiên tiến. Triết lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) thế hệ mới tiếp tục được hãng áp dụng cho Accent, mọi chi tiết đều tập trung hơn về phía người lái giúp dễ làm quen và thao tác khi lái xe mà không bị mất tập trung.

Khu vực taplo trải dài theo phương ngang đem đến cảm giác khoang nội thất mở rộng, thoáng đãng hơn. Nhựa cứng là vật liệu được sử dụng chủ yếu kết hợp cùng kiểu phối 2 tone màu ghi xám và vàng be. Các cửa gió điều hòa được tinh chỉnh lạ mắt với khung bạc ở núm điều chỉnh.

Hyundai Accent được trang bị vô lăng 3 chấu to bản, cho cảm giác cầm lái rất đầm, chắc tay. Phía trên được tích hợp nhiều phím bấm chức năng gồm tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay, chỉnh chế độ đồng hồ và điều khiển hành trình Cruise Control.

Cụm đồng hồ sau vô lăng là một trong những chi tiết cải tiến được đánh giá cao khi được nâng cấp lên dạng kỹ thuật số hiện đại nhất phân khúc, thiết kế khá giống với phong cách của các mẫu xe BMW. Đồng hồ sử dụng màn hình MID màu 4.2 inch, 1 bên hiển thị tốc độ và bên còn lại hiển thị vòng tua.

Xe vẫn sử dụng phanh tay cơ và cần số bọc da. Bên cạnh bệ tỳ tay hàng ghế trước có thể chứa các vật dụng cá nhân như điện thoại, ví tiền, nhà sản xuất cũng bố trí rải rác các hộc để đồ quanh cabin, hộp số và tapi cửa.

Hyundai Accent được trang bị nhiều tiện nghi, lợi thế trang bị hậu hĩnh nhất phân khúc kể từ năm 2018 tiếp tục được hãng phát huy trên bản facelift lần này. Theo đó, mẫu B-sedan sở hữu màn hình giải trí kích thước 8 inch với giao diện mới, có khả năng hiển thị độc lập 2 tác vụ cùng một lúc giúp người dùng vừa có thể theo dõi bản đồ dẫn đường, vừa thao tác được giao diện giải trí.

Đồng thời, màn hình còn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto và các kết nối cơ bản khác như USB, Bluetooth, AUX, Radio, MP4…

Tất cả các phiên bản xe được trang bị 6 loa tiêu chuẩn, gồm 4 loa cánh và 2 loa treble đặt tại ốp chân gương, cho chất lượng âm thanh hay nhất phân khúc. Bên cạnh đó, chỉ riêng phiên bản cao cấp nhất sử dụng điều hòa tự động, còn lại vẫn là dạng chỉnh cơ, nhưng đều có cửa gió hàng ghế sau giúp làm mát nhanh và sâu hơn đến mọi vị trí ngồi. Đặc biệt, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu tiêu chuẩn tính năng khởi động từ xa, một trang bị vô cùng hữu ích trong thời tiết nóng bức ở Việt Nam.

Phiên bản MT và AT sử dụng ghế nỉ trong khi bản AT Đặc biệt bọc da êm ái. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh cơ, có đệm ngồi dày dặn, tựa lưng ghế và tựa đầu thoải mái. Hàng ghế sau có khoảng để chân tương đối rộng rãi nhờ trục cơ sở lớn. Song, khoảng sáng trần sẽ hơi hạn chế, phù hợp hơn với hành khách cao dưới 1,7m vì mui xe thiết kế dốc kiểu coupe.

Một điểm trừ lớn khác của mẫu xe hạng B là không trang bị bệ tỳ tay cũng như không hỗ trợ gập 60:40 để mở rộng dung tích khoang hành lý. Cốp xe Hyundai Accent 2024 có dung tích tiêu chuẩn đạt 387 lít, vừa đủ cho 3 chiếc vali cỡ trung. Thông số này nhìn chung đều thua kém đối thủ nên khách hàng thường xuyên vận chuyển nhiều đồ đạc cần câ

Động cơ, vận hành và các trang bị an toàn

Hyundai Accent 2024 được trang bị khối động cơ Kappa, dung tích 1.4L MPI, cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 132Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Sức mạnh của khối động cơ này đáp ứng ổn đối với các nhu cầu di chuyển nội thành và thỉnh thoảng đi chơi xa, tất nhiên khó để đòi hỏi trải nghiệm lái bốc hay thể thao như Honda City (1.5L, 119 mã lực) hay Toyota Vios (1.5L, 107 mã lực).

Danh sách an toàn trên Hyundai Accent 2024 bao gồm đầy đủ các tính năng cần thiết như: hệ thống hỗ trợ phanh ABS/ EBD/ BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát ổn định thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống chống trộm Immobilizer, camera lùi, cảm biến lùi, 2 túi khí (bản 1.4 MT và 1.4 AT) hoặc 6 túi khí (1.4 AT đặc biệt)...

Đánh giá

Với sự lột xác ngoạn mục về thiết kế, bổ sung thêm tiện nghi đi cùng giá bán dễ tiếp cận, Hyundai Accent 2024 tự tin là mẫu B-sedan có thể đa dụng mục đích mua xe, sử dụng xe của người dùng. Nếu khách hàng có tài chính không quá dư dả, lần đầu mua xe hoặc mua xe để chạy dịch vụ, phiên bản Accent 1.4MT với danh sách tiện nghi đủ dùng sẽ là lựa chọn phù hợp.

Trong khi đó, bản AT tiêu chuẩn sẽ cho cảm giác lái nhàn nhã hơn. Riêng bản AT đặc biệt sở hữu hàng loạt các trang bị hấp dẫn như điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế bọc da cùng đầy đủ các tính năng an toàn hơn hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm vận hành đáng nhớ cho cả gia đình, những chuyến gặp gỡ đối tác hoặc khách hàng thường chạy đường xa.

Hyundai Accent hiện đang được TC Motor lắp ráp trong nước và phân phối với 3 phiên bản. Giá niêm yết và khuyến mãi cụ thể của từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Accent 1.4 MT 472 Accent 1.4 AT 501 Accent 1.4 AT Đặc biệt 542

