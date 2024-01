Chi tiết mẫu xe Lynk & Co 01 và 05 ở đại lý đầu tiên tại TP.HCM

Hãng xe Lynk & Co và Công ty cổ phần Green Lynk Automotives vừa đưa vào hoạt động đại lý Lynk & Co tại TP.HCM, và công bố giá bán ba mẫu xe SUV chiến lược sắp tới của hãng gồm:Lynk & Co 01, 05 và 09..

Nằm hướng ra sông Sài Gòn, ngay khu vực trung tâm diện tích gần 5.000 m2 Lynk & Co Showroom và Center Sài Gòn mang đặc trưng của một boutique: tầng 1 là nơi trưng bày các mẫu xe, các tầng còn lại là đa dạng mô hình giải trí như phòng chiếu phim mini, quầy bar tại gia hay khu vực sofa thư giãn…

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương Showroom, Lynk & Co cũng giới thiệu đến khách hàng khu vực Miền Nam 03 sản phẩm đầu tiên cũng là 03 sản phẩm của thương hiệu này bao gồm: Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 & Lynk & Co 09.

Lynk & Co 01

Được phát triển dựa trên triết lý thiết kế Mega City Contrast, Lynk & Co 01 mang sức hút riêng biệt. Trước tiên, phải kể đến lưới tản nhiệt Urban Matrix lấy cảm hứng từ những cung đường đô thị nhộn nhịp về đêm tích hợp cùng hệ thống đèn pha LED hai thấu kính hiệu suất cao. Ngoài ra với hệ thống đèn hậu full LED được thiết kế dưới dạng khối năng lượng 3D mang lại cảm giác trong suốt mạnh mẽ.

Lynk & Co 01 với hệ thống kết nối, giải trí & hiển thị thông minh giúp cho trải nghiệm người lái thêm phong phú. Được trang bị Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống kết nối Lynk & Co 01. Hệ thống thông tin giải trí với khả năng khuếch đại hiệu suất gấp 8 lần từ hai chip Qualcomm Snapdragon 820A cho phép tương tác mượt mà & thuận tiện hơn.

Quan trọng hơn, trải nghiệm lái an toàn được Lynk & Co coi là một trong những yếu tố tiên quyết khi trang bị hơn 20 tính năng ADAS, nhận về chứng nhận 5 sao từ EURO NCAP trong năm 2021, giá bán của Lynk & Co 01 là 999 triệu đồng. Và Lynk & Co 01 được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất cao,

Lynk & Co 05

Lynk & Co 05 là dòng xe thuộc phân khúc crossover SUV, được đánh giá là bản coupe SUV của 01, có thiết kế hiện đại. Các chi tiết cản trước, cản sau thể thao, tạo nên vẻ ngoài tinh tế. Lynk & Co 05 được trang bị hệ truyền động AWD, cùng 4 chế độ lái với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

Nhờ ưu thế về sự cá tính trong thiết kế và hiệu suất vận hành cao, Lynk & Co 05 là mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường Trung Đông. Bên cạnh các tiện nghi cao cấp, điểm nổi bật của Lynk & Co 05 là công nghệ và tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm, cân bằng điện tử và nhiều cảm biến hỗ trợ người lái.

Xe được trang bị hệ thống đèn hậu full LED dạng khối năng lượng, dải viền cửa sổ Skyline Halo cho đến vành Silver Black 20 inches cá tính. Cùng với hệ thống thông tin giải trí 2.0 bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 12.8 inches, cụm màn hình kỹ thuật HD 12.3 inches, hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto, Lynk & Co 05 góp phần đổi mới trải nghiệm du lịch của các gia đình Việt, giá bán của Lynk & Co 05 là 1,599 tỷ đồng.

Lynk & Co 09

Dòng xe ​​​sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, kiểu dáng góc cạnh, sắc nét và sang trọng. Lynk & Co 09 được trang bị hệ thống hiển thị cao cấp với màn hình hắt kính HUD, màn hình sau vô lăng 12,8 inch và màn hình cảm ứng phụ thay cho nút cơ học; cùng hệ thống 14 loa Bose.

Mẫu Lynk & Co 09 vừa được ra mắt tại Hà Nội trong tháng 12 là dòng xe flagship, được phát triển trên nền tảng công nghệ SPA với ​​động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động AWD.

Phiên bản phân phối tại Việt Nam có kết cấu 7 chỗ phù hợp với thị hiếu của người dùng. Mẫu xe Lynk & Co 09 còn được đầu tư nhiều tiện ích để mang đến trải nghiệm thoải mái nhất như ghế bọc da Monaco Nappa, bộ công nghệ hỗ trợ lái chủ động… Tại TP.HCM - một thành phố đầy năng lượng và đam mê, chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một dấu mốc quan trọng nữa: sự ra mắt của Showroom mới, ấn tượng, hiện đại, góp phần thúc đẩy nhanh chóng hành trình “Changing Mobility Forever” của Lynk & Co.”

