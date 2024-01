Bộ đôi xe tải Trung Quốc mới xuất hiện tại Việt Nam

TMT Motors vừa ra mắt 2 mẫu xe tải nhẹ đô thị CAPTAIN E250 và CAPTAIN E350. Bộ đôi xe là sản phẩm hợp tác giữa TMT Motors với DFAC - DongFeng Automobile Company. Đây là dòng xe tải sử dụng động cơ ISUZU. Ở mẫu xe CAPTAIN E250 thuộc phân khúc tải nhẹ máy dầu 2,3 tấn

Còn CAPTAIN E350 thuộc phân khúc tải nhẹ máy dầu 3,5 tấn, hướng tới đối tượng khách hàng là các công ty vận tải chuyên nghiệp như giao hàng, bưu phẩm, chuyển phát nhanh, hàng đông lạnh…. trong các đô thị, với chi phí ban đầu tiết kiệm, hấp dẫn.

Xe được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy ô tô Cửu Long của TMT Motors tại Hưng Yên. Ở thị trường Trung Quốc, trong gần 10 năm phát triển, dòng xe tải nhẹ CAPTAIN đã phục vụ hơn 100.000 khách hàng, vô địch cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu xe tải quốc tế Trung Quốc trong 03 năm liên tiếp.

CAPTAIN E250 kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 5.525 x 1.990 x 2.920 mm có chiều dài cơ sở 2.800mm và kích thước lọt lòng thùng 3.700 x 1.850 x 1.870 (đối với phiên bản thùng kín). CAPTAIN E350 có chiều dài cơ sở 3.308mm, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 6.165 x 1.990 x 2.920 mm và kích thước lọt lòng thùng 4.350 x 1.850 x 1.850 mm (đối với phiên bản thùng kín).

Bề ngoài CAPTAIN E gây ấn tượng bởi thiết kế ngoại thất hiện đại. Xe có cụm đèn thiết kế kết hợp với dải đèn LED ban ngày cùng thiết kế đầu xe với lớp mạ crom. Lưới tản nhiệt hình cánh đại bàng đang duỗi ra tạo sự khác biệt. Xe có góc nghiêng cabin rộng thoáng, giúp dễ dàng tiếp cận, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ, không cần tháo bộ phận khác, tiết kiệm thời gian; đồng thời an toàn hơn khi kiểm tra, sửa chữa xe.

Được trang bị nội thất cao cấp và tiện nghi, CAPTAIN E hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm lái xe thoải mái trên mọi cung đường. Xe có 3 ghế ngồi rộng rãi, điều chỉnh tùy theo tư thế người ngồi. Ngoài ra, xe còn được trang bị Vô lăng 4 chấu và mặt táp-lô hiển thị đầy đủ thông tin; kính cửa chỉnh điện; hệ thống khóa cửa trung tâm; hộc chứa đồ rộng rãi; điều hòa tiêu chuẩn; hệ thống giải trí tiện lợi với hỗ trợ đầy đủ USB-MP3; AM-FM Radio; kết nối Bluetooth, đàm thoại rảnh tay,…

Xe được trang bị khối động cơ dầu ISUZU JE493ZLQ5, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Đây là động cơ Diesel i4, dung tích 2.7L tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU), cho công suất từ 106 Ps lên 114 Ps và mô men xoắn từ 257 N.m lên 285 Nm.

Bên cạnh đó, CAPTAIN E còn sở hữu tính năng an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), ngăn cho bánh xe không bị mất lái khi phanh gấp, đem lại trải nghiệm vận hành an toàn. Trong phân khúc tải nhẹ 2 tấn, CAPTAIN E250 là mẫu xe duy nhất được trang bị phanh ABS, giúp người lái xe an toàn trên mọi cung đường.

Là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi DFAC – nhà sản xuất đầu tiên đạt tiêu chuẩn ECE R-29 của châu Âu về an toàn cho xe tải, dòng sản phẩm CAPTAIN E cũng sở hữu hệ số an toàn cao. Xe có cấu trúc chống va chạm có độ bền cao, mặt trước thiết kế chống va đập, chịu lực cao hình thành cabin vững chắc; khung xe chắc chắn, giúp bảo vệ lái xe và hàng hóa.

Khung và thân xe làm bằng thép cường lực, bền bỉ và chắc chắn, chịu được điều kiện vận hành khắc nghiệt hoặc tải trọng nặng cùng cầu xe chắc chắn, kích thước lớn, cho khả năng chịu tải cao. Khách hàng mua xe tải nhẹ CAPTAIN E sẽ được hưởng chính sách bảo hành cạnh tranh trong phân khúc: Bảo hành khung 40 tháng hoặc 200.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước; Bảo hành phụ tùng 6 tháng hoặc 15.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước.

Kể từ ngày 5/1/2024, khách hàng có thể đặt cọc mua xe tải CAPTAIN E tại hệ thống Đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, trong tháng 1/2024, 100 khách hàng đầu tiên mua xe tải CAPTAIN E250 và CAPTAIN E350 sẽ được khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ.

