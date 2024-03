Bất ngờ về độ cứng trên dòng xe bán tải điện Tesla khi bị va chạm

Vụ va chạm giữa Dodge Ram và Tesla Cybertruck gây chú ý khi mức độ thiệt hại giữa hai mẫu xe có sự chênh lệch rõ ràng. Việc va chạm chạm giao thông là điều khá bình thường, tuy nhiên nếu có sự xuất hiện của Tesla Cybertruck và Dodge Ram là một câu chuyện khác.

Bởi đây là hai chiếc xe bán tải cỡ lớn có độ cứng cáp cao so với các đối thủ khác.Trong đó, Tesla Cybertruck vẫn là cái tên dễ gây tranh cãi nhất bởi có thiết kế giống như lô cốt di động với kiểu dáng góc cạnh đồng thời làm từ thép không gỉ siêu cứng. Chính điều này đã khiến cho nhiều người lo ngại về sự an toàn khi không may va chạm với mẫu xe này.

Còn với Dodge Ram là một chiếc bán tải cỡ lớn. Tuy nhiên sau va chạm thì toàn toàn bộ phần đầu của chiếc Ram từ nắp ca-pô, cản trước, đèn chiếu sáng, mặt ca-lăng đều bị biến dạng, móp méo nghiêm trọng. Trong khi đó, chiếc Cybertruck chỉ bị xước nhẹ phần cản sau.

Chiếc Cybertruck dù đã được chủ xe cố gắng lên lịch bảo dưỡng nhằm kiểm tra hư hỏng sau va chạm bằng ứng dụng Tesla riêng nhưng hệ thống phần mềm lại ghi nhận không có thiệt hại nào đáng kể sau vụ va chạm kia. Đáng chú ý đây là một va chạm từ phía sau do tài xế xe Ram mất tập trung do đang sử dụng điện thoại di động khi cầm lái.

Mặc dù tai nạn không có thương vong về người, nhưng chủ xe Tesla cho biết cả anh và hành khách gần như không cảm nhận được lực tác động khi va chạm xảy. Điều này có phần đúng khi Tesla đã thiết kế đặc biệt để phân tán lực tác động, nhưng dù sao đây cũng là một sự cố không đáng kể.

Nhưng nhiều người cho rằng, việc phần đuôi và đầu xe như vậy chưa hẳn là tốt, bởi theo truyền thống đây là phần có thiết kế khá mềm, dễ biến dạng khi xảy ra va chạm nhầm phát tán các xung lực tác động để bảo vệ tối ưu nhất cho người người lái trong cabin hạn chế các chấn động mạnh.

Đơn cử như những mẫu siêu xe, xe sang hầu hết khi va chạm đều có phần đầu và đuôi xe gần như không nhận dạng được nhưng phần cabin lại gần như nguyên vẹn và đa số người ngồi trong đều chỉ xay xát nhẹ nếu sử dụng đúng các biện pháp an toàn, hiện chưa rõ Tesla thiết kế vùng hấp thụ xung lực như thế nào.

