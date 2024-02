Audi sắp giới thiệu mẫu xe Q8 E-tron tại Việt Nam

Audi Q8 là mẫu SUV quen thuộc và phiên bản thuần điện Audi Q8 e-tron sắp về Việt Nam cũng hứa hẹn điều tương tự. Q8 phiên bản thuần điện có một chút thay đổi ở phần diện mạo, sức mạnh và phạm vi di chuyển.

Sau buổi ra mắt toàn cầu, Audi Q8 e-tron đã chọn Singapore là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Nếu tinh ý sẽ thấy Q8 e-tron chính là mẫu SUV e-tron từng được giới thiệu trước đó, việc thay đổi tên gọi này nhằm thống nhất cách gọi cho các sản phẩm mới. Ngay vị trí logo 4 vòng tròn có điểm nhấn là dàn đèn LED kéo dài tăng sự tinh tế cho mẫu xe này.

Điểm nhấn hông xe không chỉ là các đường dập nổi mà còn là bộ mâm kích thước 22 inch thiết kế 5 chấu hình cánh quạt. Kích thước tổng thể Audi Q8 e-tron gồm, chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.915 x 1.935 x 1.633 mm, chiều dài cơ sở 2.923 mm.

Q8 e-tron có thiết kế khác biệt với lưới tản nhiệt mới họa tiết hình tổ ong quen thuộc như phiên xăng. Vậy nên sẽ trông khá giống xe xăng hơn là xe điện ngày nay. Phần đuôi Audi Q8 e-tron giữ nguyên cụm đèn hậu ngang, đặc biệt cản sau được sơn đen bắt mắt hơn.

So với SUV e-tron từng được giới thiệu thì có chút thay đổi ở chiều dài và chiều cao, còn lại chiều rộng và chiều dài cơ sở giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu so sánh kích thước Audi Q8 e-tron với mẫu ô tô điện của thương hiệu Việt – VinFast VF8 (kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.750 x 1.934 x 1.667 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm) sẽ thấy Q8 e-tron to lớn hơn.

Nội thất Audi Q8 e-tron không quá ấn tượng. Bố cục của xe hướng về người lái như toàn bộ dải sản phẩm Audi trước đó, gồm buồng lái Virtual Cockpit, màn hình cảm ứng tùy chỉnh tất cả thông số, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, âm thanh cao cấp Bang & Olufsen… Vô-lăng của xe được thiết kế riêng có lẫy số, Audi Q8 e-tron cũng có cửa sổ trời toàn cảnh.

Audi Q8 e-tron sẽ là mẫu xe tiếp theo của hãng, dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới với giá bán khoảng 3,8 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV thuần điện cao cấp nhất của hãng hiện nay.

