Apple sử dụng loạt xe Hyundai Tucson để làm gì tại Việt Nam?

Apple Maps đã bất ngờ công khai dữ liệu về xe thu thập thông tin bản đồ tại Việt Nam, theo đó những chiếc xe được sử dụng có phần quen thuộc với người dùng Việt. Trang web chính thức của ứng dụng Apple Maps đã bất ngờ công khai dữ liệu về xe thu thập thông tin bản đồ tại Việt Nam.

Theo đó, xe của Apple đã bắt đầu hoạt động từ ngày 16/2 với điểm đến đầu tiên là khu vực Đông Nam Bộ, tiếp đến là Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ (5/3) và Đồng bằng sông Hồng (8/3). Hành trình này sẽ kéo dài hơn 7 tháng và sẽ kết thúc vào ngày 24/10.

Được biết, hầu hết dữ liệu cho hệ thống bản đồ mới đều do Apple tự xây dựng dựa trên hình ảnh từ vệ tinh, hệ thống iPhone và các ô tô, ba lô di động được trang bị cảm biến, máy ảnh tiên tiến. Trong đó, ô tô và ba lô gắn hệ thống thu thập di động đem đến dữ liệu chính xác cao, phục vụ các tính năng cao cấp như Look Around (Nhìn xung quanh), hệ thống dẫn đường bằng thực tế tăng cường cho người đi bộ, đạp xe.

Đáng chú ý, Apple Maps dùng 20 chiếc ô tô mang nhãn hiệu Hyundai Tucson để thu thập dữ liệu bản đồ. Số xe này đã được bàn giao từ tháng 7/2023 và chúng đều thuộc phiên bản Turbo, sở hữu màu sơn ngoại thất trắng. Các xe này được trang bị hệ thống GPS, 8 camera, bốn máy quét LiDAR và một cảm biến dựa trên tia laser thường được sử dụng trong ô tô tự lái.

Dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý thời gian thực bởi một máy Mac Pro gắn sẵn trên xe. Chưa hết, gần vị trí người lái còn có một chiếc iPad được tùy biến riêng, gọi là thiết bị EyeDrive kiểm soát việc chụp cũng như hướng dẫn người vận hành thực hiện các nhiệm vụ. Apple cho biết hãng còn sử dụng iPhone để hướng dẫn cho người vận hành nhưng không nêu rõ cụ thể nhiệm vụ của sản phẩm.

Để đảm bảo quyền riêng tư, dữ liệu ảnh chụp bản đồ tại Việt Nam nếu có xuất hiện biển số xe, mặt người... sẽ được hãng làm mờ trước khi tải lên hệ thống. Thời gian di chuyển của xe thu thập dữ liệu cũng được quy định riêng. Cụ thể, mỗi đội xe chỉ được thu thập dữ liệu vào những lúc mặt trời ở vị trí bằng hoặc trên góc 30 độ so với đường chân trời.

Lý do là mặt trời có thể gây nhiễu cho cảm biến LiDAR ở các góc thấp. Việc chụp cũng phải được thực hiện trong điều kiện lý tưởng nhất có thể, như trời trong, không mưa, có nắng nhẹ để đồng bộ với các hình ảnh những khu vực khác nhau. Trong tương lai, người dùng còn có thể xem trực tiếp hình ảnh bản đồ Việt Nam do camera xe Apple thu về, tương tự tính năng Look Around của Google Street View.

