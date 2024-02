So kè thu nhập của các nhân viên ngân hàng báo lãi lớn nhất trong năm 2023

Theo số liệu từ báo cáo tài chính 2023 được các ngân hàng công bố, Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Đứng sau ông lớn VCB là một ngân hàng quốc doanh khác là BIDV với lợi nhuận trước thuế lên tới 27.650 tỷ đồng, tăng 21% so với năm liền trước.

Với lợi nhuận 26.306 tỷ đồng, ngân hàng MB tiếp tục đứng thứ 3 trong danh sách những ngân hàng làm ăn hiệu quả nhất trong năm 2023. Lợi nhuận của MB cũng ghi nhận tăng 16% so với năm liền trước. Trong khi đó, ông lớn Vietinbank (CTG) đứng thứ 4 với lợi nhuận trước thuế 25.100 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022. Trong Top 5 ngân hàng lãi cao nhất trong năm 2023, chỉ có Tecombank ghi nhận lợi nhuận đi lùi so với năm liền trước. Theo đó, trong năm 2023, TCB ghi nhận lợi nhuận đạt 22.888 tỷ đồng, giảm 10% so với năm liền trước.

Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành ngân hàng trong năm 2023

Ngoài những cái tên kể trên chỉ còn ACB là nhà băng ghi nhận lợi nhuận đạt trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2023. Theo đó, nhà băng do ông Trần Hùng Huy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận lợi nhuận đạt 20.068 tỷ đồng, tăng 17% so với năm liền trước.

Theo thống kê, dù không phải ngân hàng ghi nhận lợi nhuận cao nhất trong năm 2023, nhưng nhân viên của TCB lại là những người có thu nhập cao nhất trong năm vừa qua. Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên của Techcombank là 11.614 người, giảm hơn 700 nhân viên so với đầu năm. Tuy nhiên chi phí cho đội ngũ nhân sự tăng mạnh lên hơn 6.573 tỷ đồng. Do đó, tiền lương bình quân tháng của nhân viên ngân hàng đạt 39 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2022. Tổng thu nhập bình quân tháng đạt 46 triệu đồng/tháng, cũng tăng 2 triệu đồng/tháng so với con số 44 triệu đồng/tháng của năm 2022.

Trong năm 2023, VCB dành 11.719 tỷ đồng chi phí cho nhân viên, trong đó chi lương và phụ cấp hơn 10.553 tỷ đồng, các khoản chi đóng góp theo lương hơn 830 tỷ đồng và chi phí trợ cấp gần 5,3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, VCB có 23.493 nhân viên, tăng gần 900 người so với con số 22.599 nhân viên hồi đầu năm. Tính trung bình, thu nhập từ lương và trợ cấp mỗi nhân viên của VCB trong năm 2023 vừa qua đạt 449,2 triệu đồng, tương đương 37,4 triệu đồng/người /tháng.

Trong khi đó, ngân hàng BIDV chi hơn 11.637 tỷ đồng lương và phụ cấp cho 29.997 nhân sự trong năm 2023. Tính trung bình, mỗi nhân viên của BIDV có thu nhập 388 triệu đồng, tương đương 32,3 triệu đồng/tháng.

Là ngân hàng thương mại tư nhân duy nhất góp mặt trong Top 3 ngân hàng lãi nhiều nhất trong năm 2023, MB cũng mạnh tay chi lương và phụ cấp cho các nhân viên của mình. Theo số liệu được công bố, trong năm 2023, MB chi 6.934 tỷ đồng cho đội ngũ 16.324 nhân sự. Trung bình mỗi tháng nhân viên của MB có thu nhập 35,4 triệu đồng, tăng gần 200.000đ/tháng so với con số 35,21 triệu đồng/tháng trong năm 2022.

Ông lớn Vietinbank (CTG) cũng chi 9.978 tỷ đồng tiền lương và phụ cấp cho đội ngũ 24.642 nhân sự. Tương đương, trung bình nhân viên của CTG có thu nhập 405 triệu đồng trong năm 2023. Tương đương, thu nhập trung bình mỗi tháng của nhân viên CTG đạt 33,75 triệu đồng/tháng.

Nhân viên của Techcombank là những người có thu nhập bình quân cao nhất trong năm 2023

Đứng cuối cùng trong số 6 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2023, ACB cũng chi 6.215 tỷ đồng cho đội ngũ 13.655 nhân sự của mình. Tương đương, trung bình mỗi tháng các nhân viên của ACB có thu nhập 37,9 triệu đồng.

Với những ngân hàng có lãi dưới 20.000 tỷ đồng trong năm 2023, thu nhập của các nhân viên có sự phân hóa lớn. Trong đó, dù chỉ đứng thứ 9 trong danh sách những ngân hàng ghi nhận lãi lớn nhất với lãi trước thuế 10.703 tỷ đồng nhưng tổng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng VIB trong năm 2023 đạt mức hơn 32 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 2 triệu đồng/tháng so với năm 2022. Như vậy, thu nhập cả năm 2023 của nhân viên ngân hàng VIB đạt khoảng 384 triệu đồng/người.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng đột biến trong năm 2023 đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24% so với năm liền trước, LPBank cũng mạnh tay chi lương và thưởng cho đội ngũ nhân sự của mình. Cụ thể, tổng thu nhập bình quân của nhân viên LPBank đạt 31,75 triệu đồng/tháng, tương đương với thu nhập cả năm đạt 381 triệu đồng, tăng so với năm 2022 gần 2 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó với lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 1% so với năm liền trước, tổng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng MSB trong năm 2023 giảm chỉ còn gần 30 triệu đồng/người/tháng. Trước đó, trong năm 2022, tổng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng MSB đạt gần 34,5 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]