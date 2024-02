Nhiều căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM được thanh lý với giá rẻ

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng và chi cục thi hành án liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo là căn hộ chung cư trong tầm giá từ dưới 1 tỷ đồng đến dưới 2,5 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục thi hành án Dân sự huyện Gia Lâm rao bán căn hộ 2518, tầng 25 Tòa nhà L.26M (S2.18) có diện tích sàn sử dụng là 62,7m2 tại địa chỉ: Ô đất B2-CT04 tòa nhà L.26M (S2.18) dự án khu Đô thị Gia Lâm – Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội với giá khởi điểm 1,625 tỷ đồng.

Ở phía Nam, Ngân hàng MB Chi nhánh Sài Gòn đang rao bán đấu giá căn hộ 3.07 lô A, chung cư 27 Nguyễn Văn Dung (quận Gò Vấp) với diện tích sàn gần 78 m2. Mức giá khởi điểm ngân hàng đưa ra cho căn hộ này là 2,3 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 10/2023, giá khởi điểm của tài sản này là 2,5 tỷ đồng, trong lần thứ 4 rao bán căn hộ này, mức giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra đã giảm 200 triệu đồng.

Các ngân hàng, tổ chức đấu giá liên tục rao bán căn hộ chung cư để xử lý tài sản - ảnh minh họa

Trong đó, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú rao bán Căn hộ chung cư số 14.05 Khối B chung cư Đặng Thành, 27 đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh với giá gần 2,4 tỷ đồng. Căn hộ chung cư này đã có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 7 rao bán căn hộ số A0210 có diện tích 85,64m2 tại khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh, số 357 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM với mức giá khởi điểm chỉ 2,14 tỷ đồng. Tương tự, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú (TP.HCM) cũng đang có nhu cầu đấu giá căn hộ chung cư số 14.05 khối B chung cư Đặng Thành thuộc quận Tân Phú, diện tích hơn 83 m2. Giá khởi điểm là 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 2 căn hộ 109 và 110 thuộc tầng 2 chung cư 22 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 cũng đang được Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 rao bán đấu giá với mức khởi điểm lần lượt 1,1 tỷ đồng và hơn 864 triệu đồng. Trong đó, căn hộ 110 có diện tích sử dụng gần 21 m2, còn căn hộ 109 có diện tích sàn gần 27 m2.

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng đang rao bán đấu giá căn hộ A14-09 chung cư Dream Home, phường 14, diện tích 57 m2 với mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Theo thông báo, tài sản bán đấu giá hiện chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đang thông báo đấu giá căn hộ 16, tầng 6 thuộc lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh), loại đất ở tại đô thị thuộc diện tái định cư với diện tích sàn hơn 70 m2 cùng mức giá khởi điểm 1,9 tỷ đồng, khách hàng mua phải đặt trước gần 400 triệu đồng. Theo tìm hiểu, đây là lần thứ 5 căn hộ chung cư này được mang ra đấu giá do các lần trước đều không có khách cọc mua do chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, sau khoảng nửa năm, giá khởi điểm cho căn hộ đã giảm khoảng 600 triệu đồng.

Mặc dù nhiều căn hộ chung cư được các đơn vị rao bán đấu giá đưa ra mức giá chỉ hơn 1 tỷ đồng đến dưới 2,5 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều tài sản vẫn chưa thể tìm được khách mua. Thậm chí, có căn hộ chung cư đã rao bán nhiều lần vẫn chưa có người mua do vướng thủ tục pháp lý. Nhất là căn hộ chưa có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nguồn: [Link nguồn]