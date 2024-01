Ngân hàng có nhân viên đạt thu nhập 46 triệu đồng/tháng kinh doanh ra sao?

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) do tỷ phú Hồ Hùng Anh giữ vị trí Chủ tịch đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2023 với lãi trước thuế 22.888 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó. Đây là năm đầu tiên Techcombank giảm lợi nhuận, kể từ 2014. Dù vậy, kết quả này cũng đã vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua là 22.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

Với kết quả kinh doanh mới công bố, Techcombank tụt xuống đứng sau các ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank, BIDV và Agribank sau nhiều năm gắn liền với vị trí "á quân" về lợi nhuận trong ngành ngân hàng.

Theo báo cáo, trong năm 2023, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 9% còn 27.691 tỷ đồng, do chi phí trả lãi tiền gửi tăng khi người dân và doanh nghiệp vẫn ùn ùn gửi tiền ngân hàng dù lãi suất tiết kiệm liên tục được điều chỉnh giảm trong quý cuối cùng của năm 2023.

Bên cạnh đó, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng hơn trước khiến phí dự phòng rủi ro tín dụng của Techcombank tăng lên 3.920 tỷ, gấp đôi so với 2022. Điểm tích cực là sau 4 quý liên tiếp giảm lợi nhuận, Techcombank bắt đầu ghi nhận tăng trưởng kết quả kinh doanh trong quý IV/2023. Bên cạnh đó, nền thấp của quý IV/2022 cũng khiến nhà băng này ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 20% trong quý cuối 2023, đạt hơn 5.770 tỷ đồng.

Techcombank đã cắt giảm hơn 700 nhân viên trong năm 2023

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cả năm 2023 tăng 9,5% đạt 10,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, riêng quý 4 thu nhập từ dịch vụ tăng 14,2%, đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, là quý có nguồn thu từ dịch vụ tốt nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. Động lực giúp hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nguồn thu dịch vụ thẻ tăng 33,7% đạt 2.148 tỷ đồng trong năm qua; thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 81,5% so với cùng kỳ đạt 4.509 tỷ đồng; Thu từ dịch vụ ngoại hối tăng 9,2% đạt gần 996 tỷ đồng.

Techcombank khép lại quý IV năm 2023 với hơn 13,4 triệu khách hàng, ghi nhận 2,6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023, nhiều hơn gấp đôi con số của năm 2022. Trong số đó, 46,8% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 36,2% thông qua hệ sinh thái của các đối tác.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, Techcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt 4.481 tỷ đồng, lũy kế cả năm ngân hàng do tỷ phú USD Hồ Hùng Anh giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18.191 tỷ đồng, giảm gần 10% so với con số 20.437 tỷ đồng trong năm 2022.

Tính đến 31/12/2023, TCB có tổng tài sản đạt 849.482 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 699.032 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tổng vốn chủ sở hữu đạt 131.628 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 454.660 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 358.403 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên của Techcombank là 11.614 người, giảm hơn 700 nhân viên so với đầu năm. Tuy nhiên chi phí cho đội ngũ nhân sự tăng mạnh lên hơn 6.573 tỷ đồng. Do đó, tiền lương bình quân tháng của nhân viên ngân hàng đạt 39 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2022. Tổng thu nhập bình quân tháng đạt 46 triệu đồng/tháng, cũng tăng 2 triệu đồng/tháng so với con số 44 triệu đồng/tháng của năm 2022.

