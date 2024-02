Xóa mờ thâm da cho các nàng với toner khoai tây

Toner luôn là vị cứu tinh cho làn da. Toner cũng là cách dễ dàng nhất để có được làn da sạch mụn và sạch mụn mà chúng ta hằng mong ước. Nhiều người trong chúng ta thực sự thiếu kiến ​​thức về lợi ích của các nguyên liệu thực sự tồn tại trong nhà bếp và trước mắt chúng ta. Thực sự là một ý tưởng hay khi tận dụng thứ gì đó rất có lợi thay vì lãng phí nó. Bạn đã bao giờ nghe nói về toner khoai tây tự làm chưa?

Lợi ích của các thành phần được sử dụng trong toner khoai tây

Khoai tây giúp se khít lỗ chân lông trên da và trì hoãn các dấu hiệu lão hóa vì chúng là nguồn giàu chất sắt, vitamin C và riboflavin. Chúng được biết đến nhiều nhất để điều trị các đốm đen, nhược điểm và sắc tố. Loại rau củ này còn được biết đến với công dụng cung cấp độ ẩm cho da. Khoai tây còn giúp điều trị tình trạng da khô và cung cấp dưỡng chất sâu cho da.

Nước hoa hồng giúp cân bằng độ pH cho da và đó là một lợi ích bổ sung vì nó hoạt động như một loại mực tự nhiên. Đặc tính chống viêm của nước hoa hồng giúp điều trị mụn trứng cá, da viêm, làm dịu vết đỏ và da bị kích ứng. Nước hoa hồng rất giàu vitamin C nên giúp mang lại làn da sáng và đẹp. Nó thậm chí còn giàu vitamin E giúp giữ ẩm cho da và cũng kích thích sản xuất collagen. Giảm sản xuất bã nhờn dư thừa, hoạt động như chất tẩy rửa tự nhiên bằng cách làm thông thoáng lỗ chân lông và làm đều kết cấu da.

Dầu tầm xuân có đặc tính dưỡng ẩm và nuôi dưỡng sâu. Nó có nồng độ cao các axit béo thiết yếu cực kỳ có lợi cho da và tóc. Nó rất giàu vitamin C và giúp làm mờ sẹo, da tăng sắc tố và tổn thương da. Nó là một chất chống oxy hóa hiệu quả, do đó giúp giảm nếp nhăn và rất tốt cho các dấu hiệu lão hóa sớm nhờ tác dụng chống lão hóa của nó. Dầu tầm xuân chứa các chất dinh dưỡng mạnh mẽ giúp củng cố làn da với các chất dinh dưỡng thiết yếu và giúp ích cho sức khỏe tổng thể của làn da.

Ngày nay, bạn có thể tìm thấy nước từ cây phỉ ở dạng nguyên chất ở hiệu thuốc địa phương gần nhất hoặc có thể dễ dàng mua chúng từ các cửa hàng mua sắm trực tuyến giống như một chai cồn tẩy rửa. Witch Hazel là sản phẩm không thể thiếu đối với những người có làn da dễ bị mụn trứng cá. Nhưng phải sử dụng nó với số lượng rất hạn chế vì một số nguồn tin cho rằng không an toàn khi sử dụng trực tiếp lên mặt. Công dụng phổ biến nhất của cây phỉ là điều trị cháy nắng, giảm kích ứng, tổn thương và viêm do đặc tính chống viêm, axit galic và tannin. Nó giúp chống lại mụn trứng cá vì nó tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá lây nhiễm vào da của bạn và cũng rất tốt cho mụn trứng cá do viêm nhiễm da.

Bạn nên chuẩn bị

1 thìa cà phê bột khoai tây

½ cốc nước hoa hồng

1 muỗng canh cây phỉ

Vài giọt dầu tầm xuân

Hướng dẫn cách làm

Để chuẩn bị loại toner khoai tây này, hãy lấy một cái bát trộn và thêm ½ cốc nước hoa hồng, 1 thìa nước cây phỉ, 1 thìa cà phê bột khoai tây và vài giọt dầu tầm xuân, cần pha trộn để tạo thành hỗn hợp đồng đều, sẽ sử dụng rất tốt. Để nó ngấm ít nhất trong 2 ngày ở nhiệt độ phòng. Lọc hỗn hợp và bảo quản trong bình xịt để sử dụng.

Cách sử dụng

Để sử dụng loại toner khoai tây này, hãy xịt đều khắp mặt sau khi rửa mặt sạch. Trong khi làn da của bạn vẫn còn ẩm với toner, hãy thoa kem dưỡng ẩm da mặt yêu thích của bạn để khóa ẩm.

Kiểm tra phản ứng trên da là bắt buộc trước khi bạn sử dụng loại toner này và kiểm tra xem bạn có bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào được sử dụng trong mực hay không.

Sử dụng toner mới chuẩn bị càng nhiều càng tốt để duy trì sức khỏe làn da.

Cần ngừng ngay việc sử dụng trong trường hợp bạn cảm thấy bất kỳ kích ứng da.

Đừng mong đợi kết quả ngay lập tức, hãy dành một chút thời gian để thực hiện và duy trì tính nhất quán. Sử dụng các sản phẩm/thành phần hữu cơ để có kết quả tốt nhất và duy trì sức khỏe làn da.

Tránh ăn vặt, nhất là các đồ nhiều đường và muối khi đang điều trị mụn trứng cá và nếu bạn thực sự muốn có kết quả nhanh chóng là làn da căng mịn, thanh sạch hơn.

Không chỉ áp dụng sản phẩm bạn sẽ thấy kết quả mà còn duy trì chế độ ăn uống sạch sẽ và uống nhiều nước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]