Vợ tỷ phú Đức An - Phan Như Thảo chia sẻ cách xuống cân "thần tốc" kịp ăn Tết

Từng là một chân dài nổi bật trong làng mốt Việt, sau khi kết hôn và sinh con, Phan Như Thảo (sinh năm 1988 tại Cà Mau) chuyển hướng kinh doanh. Tuy hạn chế hoạt động nghệ thuật, song với cuộc sống gia đình viên mãn và hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng chuẩn mẫu sau sinh truyền cảm hứng, Phan Như Thảo vẫn là cái tên được truyền thông lẫn mạng xã hội quan tâm.

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi có cuộc trò chuyện nho nhỏ với bà mẹ 3 con về những bí quyết làm đẹp, giữ tuổi xuân. Điều mà bất kỳ phái đẹp nào cũng quan tâm.

Phan Như Thảo từng gây chú ý với hành trình giảm cân ấn tượng.

- Chào Phan Như Thảo, thời điểm trước và trong Tết bận rộn với việc kinh doanh, chăm sóc gia đình,... chị dành thời gian chăm sóc sắc đẹp cho bản thân như thế nào?

Lúc này, tôi thường sẽ ưu tiên những phương pháp hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian hơn là những phương pháp cũng cũng có tác dụng nhưng cần thời gian dài và ít chi phí hơn. Cũng vì là tuýp người ưu tiên thời gian hơn tiền bạc nên tôi thường chọn các liệu pháp làm đẹp công nghệ cao, tuy chi phí có thể cao nhưng liệu trình ngắn hạn và có hiệu quả.

Sắc vóc hiện tại của Phan Như Thảo.

- Đó là về các dịch vụ có thể chi tiền, còn chuyện ăn uống ngày Tết thì sao, thưa chị?

Món ăn thì món nào cũng thích cả. (Cười) Tôi dễ nuôi dễ ăn lắm. Chỉ cần là món Cà Mau của cha mẹ nấu là đủ để làm chị hạnh phúc.

Tôi là kiểu người thích không khí Tết. Mọi người được quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh chứng, bánh tét, thịt kho,... Tôi biết những món ăn này chứa nhiều calo nhưng món nào tôi cũng thích cả (Cười). Đặc biệt là khi được ăn những món đặc sản Cà Mau, được bố mẹ nấu là tôi vui lắm, không từ chối bao giờ. Thế nên, dịp Tết tôi không ép buộc hay kiềm chế bản thân phải nhịn ăn, stress vì việc tính toán lượng calo nạp vào cơ thể nên sẽ ăn thoải mái, không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì thế, tôi chắc chắn sẽ tăng khoảng 2-3kg sau dịp Tết Nguyên đán này.

Nói thế nhưng không đồng nghĩa với việc tôi bỏ bê bản thân đâu nhé. Vì biết rõ tính cách của mình nên 2 tháng trước Tết tôi đã cố gắng tập luyện nhiều hơn, ăn ít đi, uống thêm sâm bí đao đao thảo mộc hỗ trợ và thay các bữa ăn phụ thành cháo yến mạch hoặc các sản phẩm ít calo khác để giảm thêm vài cân. Điều này vừa giúp tôi có body thon gọn hơn, mặc áo dài dịp Tết đẹp - tôn dáng, đồng thời sau khi ăn Tết xong, cơ thể lên vài cân cũng trông không quá mập.

Phan Như Thảo chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng để có body khỏe đẹp.

- Được biết, gần đây, da mặt chị đang gặp tình trạng sạm đi do đi biển nhiều. Để kịp "trẻ hóa" đón Tết, chị chăm da như thế nào?

Đúng là mấy tháng trước da tôi nhìn rất ghê do cháy nắng, và tật hay chạm và bóc da mặt. Thế nên, cũng trước Tết 2 tháng, tôi bắt đầu dưỡng da lại, cũng tập từ bỏ thói quen chạm tay vào da mặt. Theo đó, tôi đến spa để được chăm sóc da chuyên sâu, bao gồm những liệu pháp như: sử dụng công nghệ MMFU (Micro maxco focus ultra) có tác dụng nâng cơ và trẻ hóa da mặt, tiếp đó là tiêm meso ở 40 điểm trên gương mặt, kế đến tôi sử dụng Filas, nhằm loại bỏ mấy vết thâm và sẹo rỗ do mụn tạo nên trong cả 1 năm qua. Ngoài ra, hằng tuần tôi cũng sẽ dùng cách ngày các sản phẩm nhằm cung cấp HA và Vitamin C giúp sáng mịn và se khít lỗ chân lông cho da.

Nhờ có một liệu trinh chăm sóc da phù hợp kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh mà làn da của tôi đẹp lên thấy rõ. Tôi cũng không cần phải make up quá nhiều trước khi ra ngoài, chỉ cần dùng kem chống nắng và thoa son là đủ. Tất nhiên, là sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cũng skincare cẩn thận.

Phan Như Thảo cũng dành nhiều thời gian đi chơi và tận hưởng cuộc sống. Hôn nhân hạnh phúc cũng là "liều thuốc tinh thần" giúp cô níu kéo tuổi xuân.

- Ngoài ra, có bí quyết gì riêng để giữ gìn nhan sắc mà chị muốn bật mí cho độc giả?

(Cười) Cảm ơn mọi người vì đã dành lời khen cho sắc vóc của tôi, đặc biệt là sau quá trình giảm cân. Thú thật, tôi cũng chẳng có bí quyết gì mà chỉ đặt ra nguyên tắc cho bản thân và luôn nhắc nhở mình đó là những điều tốt đẹp, tích cực, vui vẻ và hạnh phúc thì cần được chia sẽ và lan toả, còn những gì tiêu cực, không cần thiết, không ý nghĩa gì thì giữ cho chính mình, không nên bắt những người xung quanh đón nhận hay chịu đựng hoặc biết đến nó làm gì.

- Thời gian tới, chị có ý định can thiệp thẩm mỹ?

Có nhé. Phụ nữ sẽ không tránh khỏi sự lão hóa, da xuất hiện nếp nhăn, sụp mí mắt,... Hiện tại, tôi đang lên kế hoạch khoảng tầm 50 tuổi sẽ phải làm phẫu thuật mí mắt. Về da mặt thì từ năm 26 tuổi, tôi đã làm công nghệ MMFU mỗi 18 tháng 1 lần để giữ không bị lão hoá và già đi, làm sao để ngày mình 56 tuổi mà nhìn như 36 là mãn nguyện rồi (Cười).

Ngoài ra, tôi cũng xây dựng cho mình một số thói quen tốt cho vóc dáng và làn da như không ngủ nghiêng hay nằm úp bao giờ, cau mày dễ hình thành nếp nhăn,...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]