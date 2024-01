Võ Hạ Trâm tiết lộ cân nặng hiện tại, ăn đủ 3 nhóm chất để cơ thể khỏe đẹp

Mới đây, Võ Hạ Trâm gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh chủ đề ''We are the future" trong bộ trang phục lehenga - mang đậm tinh thần Ấn Độ - quê chồng của nữ nghệ sĩ. Cô được đề cử hạng mục ''Ca sĩ đột phá'' với dự án âm nhạc "The Love Journey" (Hành trình tình yêu) ấn tượng. Trước đó, giọng ca 8X cũng từng lọt đề cử "Hot Mom" tại Ngôi sao của năm, với câu chuyện giảm 17kg sau sinh, lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Võ Hạ Trâm tại sự kiện Làn Sóng Xanh.

Gặp giọng ca ''Về với em'' tại sự kiện, cô thu hút với body thanh mảnh, gương mặt nhỏ gọn. Dễ dàng nhận thấy, so với thời điểm giảm 17kg, lấy lại vóc dáng sau khi sinh con gái đầu lòng, ngoại hình hiện tại của nữ ca sĩ còn thon gọn hơn trước. Chia sẻ với chúng tôi, Võ Hà Trâm tiết lộ hiện tại cô chỉ nặng 49kg.

Võ Hạ Trâm được khen nhuận sắc hơn sau khi sinh con.

Sau khi lấy lại được vóc dáng sau sinh, Võ Hạ Trâm cho hay cô vẫn duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, kết hợp tập yoga giống như trước đây. Theo đó, bà mẹ 1 con đảm bảo cân bằng giữa các nhóm chất trong cùng một bữa ăn, gồm: chất đạm, tinh bột và chất xơ. Đồng thời, ăn với liều lượng vừa phải, đúng giờ và không bỏ bữa. Giọng ca "Hoa cỏ mùa xuân'' hạn chế ăn đồ chiên rán hoặc chứa quá nhiều gia vị. Lâu lâu thèm quá nữ ca sĩ cho phép bản thân ăn 1 chút trong bữa trưa.

Ngoài ra, nữ ca sĩ bổ sung vitamin, canxi, uống 3-4 lít nước mỗi ngày, cô không dùng thuốc giảm cân, đai nịt bụng hay sản phẩm chức năng. Ngoài ra, các loại hoa quả ít ngọt, giàu vitamin và chất xơ như táo, chuối, ổi cũng là món ăn vặt yêu thích của sao nữ này.

Võ Hạ Trâm chăm chỉ tập luyện để rèn dáng đẹp.

Nói về bí quyết giảm cân sau sinh, Võ Hạ Trâm bật mí: ''Ban đầu, lúc sinh xong tôi tập yoga nhẹ nhàng, sau khoảng 4-5 tháng tôi tập gym. Sau khoảng 4-5 tháng tôi tập gym, chạy bộ để đốt calo nhiều hơn. Quan trọng là mình phải ăn đủ chất, không được ăn những đồ dầu mỡ, chiên xào hay gia vị quá nhiều. Đồng thời, bạn phải đảm bảo cân bằng 3 nhóm đạm, tinh bột và chất xơ thì từ từ cơ thể mình sẽ đào thải mỡ và sẽ trở lại cân nặng như ban đầu mà không cần dùng thuốc giảm cân hay đeo latex''.

Theo đó, cô chọn phương pháp giảm cân an toàn, thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện để cơ thể thon gọn, săn chắc mà vẫn đảm bảo sức khỏe để nuôi con.

Với body đẹp, cô thoải mái diện đầm bó sát, xuyên thấu.

Ngoài tác dụng đốt cháy được nhiều calo dư thừa, hỗ trợ giảm cân, làm tăng sự dẻo dai, linh hoạt cho cơ thể thì việc rèn luyện Yoga mỗi ngày còn có tác động tích cực lên sức khỏe tinh thần và làn da.

Cô từng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Gym - Yoga - Chạy bộ là 3 bộ môn Trâm áp dụng cho việc tập luyện của mình. Việc kết hợp 3 bộ môn này cho mình 1 sự phát triển tổng thể hơn cho cơ thể. Gym giúp tăng cơ, sức mạnh, săn chắc, vóc dáng đẹp. Yoga giúp giãn cơ, dẻo dai, tăng sự tĩnh tâm, quan sát trong tập luyện, hơi thở tốt (tốt cho dân thanh nhạc). Chạy bộ hay đi bộ dốc giúp tăng nhịp tim, sức bền, chân khoẻ, giảm mỡ toàn thân.

3 bộ môn này giúp bổ trợ lẫn nhau 1 cách rất hiệu quả. Từ khi mình tập kết hợp thì sức khoẻ thực sự rất tốt, năng lượng tràn trề và sức bền tuyệt vời luôn".

Là ca sĩ, thường xuyên đi diễn, tham dự các sự kiện và phải make up trong suốt nhiều giờ đồng hồ, Võ Hạ Trâm chú trọng làm sạch và cấp ẩm cho làn da. Ở độ tuổi ngoài 30, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện, phái đẹp cũng cần chú trọng bổ sung thêm các loại vitamin, collagen cần thiết cho cơ thể.

