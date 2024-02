“Thiên thần Ukraine” mát-xa cơ thể bằng mật ong khi tắm để trẻ đẹp mỗi ngày

Sắc vóc cuốn hút của Diana Shaforostova.

Diana Shaforostova (sinh năm 199, tại Ukraine) hiện đang hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viễn và hoạt náo viên tự do tại Los Angeles (Mỹ). Trước đó, cô có 4 năm làm việc tại Trung Quốc. Cô nàng nổi tiếng trên truyền thông lẫn mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng nổi bật, được mệnh danh là "Thiên thần Ukraine". Mỹ nhân đắt show trình diễn thời trang, làm mẫu cho nhiều thương hiệu nội y lớn trong nước, đại diện cho các thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa,...

Cô sở hữu chiều cao 1m70, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng làn da trắng mịn. Gương mặt Diana Shaforostova mang nhiều nét đặc trưng của phụ nữ Đông Âu vớ đôi mắt sâu xanh thẳm, mái tóc vàng óng ả,...Trên trang Instagram cá nhân, Diana Shaforostova cập nhật thường xuyên những hình ảnh xinh đẹp. Phía dưới mỗi bài đăng thu hút lượng tương tác sôi nổi bởi người hâm mộ. Là người mẫu, Diana Shaforostova rất đầu tư, chăm chút cho nhan sắc lẫn body, luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhất.

Diana Shaforostova đắt show chụp hình, mẫu thời trang nhờ vẻ ngoài nổi bật.

Chia sẻ về vẻ đẹp của người phụ nữ trên tạp chí Cosmopolitan, Diana Shaforostova cho hay cô rất thích câu nói của nữ diễn viên Sophie Loren: “Nothing makes a woman more beautiful the belief that she is beautiful" (Tạm dịch: “Không gì khiến người phụ nữ đẹp hơn niềm tin rằng mình đẹp). Theo có, cô tin rằng mỗi người khi sinh ra đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, đó là sự tự tin vào chính mình, biết yêu và chăm sóc bản thân thật tốt sẽ giúp bạn thu hút hơn bao giờ hết.

Thế nên, dù bận rộn, cô luôn cố gắng duy trì việc tập golf, gym và chạy bộ đều đặn hằng tuần. Việc tập luyện giúp cô đốt cháy được nhiều calo dư thừa, giảm mỡ, siết body săn chắc, dẻo dai. Kết hợp cùng việc sử dụng những thực phẩm giàu protein, vitamin và uống nhiều nước giúp cô ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Diana Shaforostova hiểu và ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn thể chất hằng ngày.

Song, Diana Shaforostova cũng chia sẻ rằng việc tập luyện đổ mồ hôi, làm việc phải thường xuyên make up khiến làn da cơ thể bị khô và dễ bị lão hóa, chảy xệ. Thế nên, ngay khi đi làm, tập thể thao về nữ người mẫu liền thực hiện quy trình chăm sóc, phục hồi làn da ngay tại nhà bằng mật ong. Đây là phương pháp được cô duy trì suốt nhiều năm qua, giúp làn da trở nên căng mịn, săn chắc, từ đó nhan sắc ngày càng thu hút hơn.

Theo đó, Diana Shaforostova sẽ massage toàn thân trước khi tắm, việc này có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành cellulite dưới da, hay còn gọi là da sần vỏ cam. Cụ thể, cô dùng bàn chải khô toàn thân chải nhiều lần từ tứ chi về phía tim để kích hoạt các hạch bạch huyết trong cơ thể. Sau khi chải khô, Nila sẽ massage toàn thân bằng mật ong, đẩy nhanh quá trình chữa lành và tăng tốc độ phục hồi của các tế bào da, làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời, mật ong còn có khả năng kích thích sản sinh collagen, tạo độ căng bóng, mịn màng cho làn da. Sau khi tắm xong, cô sử dụng nha đam tự nhiên để làm dịu da, đồng thời có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt. Vào mùa đông, cô dùng thêm một lớp kem dưỡng ẩm phù hợp.

Người đẹp cũng duy trì thói quen tẩy tế bào chết cho cơ thể 2-3 lần/tuần, bằng bã cà phê tự chế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]