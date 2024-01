Thay cơm bằng thứ này, “kẻ thù của Song Hye Kyo” giảm liền 8kg

Lim Ji Yeon là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Ngoài khả năng nhập vai đa dạng, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, hài hòa.

Lim Ji Yeon trước và sau khi giảm cân

Thời mới vào nghề, Lim Ji Yeon thực chất sở hữu thể trạng khá mũm mĩm. Để phù hợp với yêu cầu công việc, người đẹp không ngần ngại giảm liền 8kg. Theo “ác nữ” “The Glory” tiết lộ, hiện tại cô duy trì mức cân nặng 47,5kg và chiều cao 1m67.

Cùng tìm hiểu những bí quyết giúp “kẻ thù của Song Hye Kyo” giảm cân thành công:

Thay cơm bằng ức gà

Là người luôn bận rộn với lịch trình quay phim, chụp ảnh dày đặc, Lim Ji Yeon thường bổ sung năng lượng thông qua các bữa ăn vặt. Cô có một nguyên tắc là không bao giờ để bụng quá đói bởi đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc ăn uống mất kiểm soát sau đó. Tuy nhiên, đồ ăn vặt của nữ diễn viên “Lies Hidden In My Garden” khá đặc biệt. Thay vì các loại hoa quả hay ngũ cốc, Lim Ji Yeon thường ăn ức gà sấy khô. Với cô, ức gà là nguồn bổ sung protein tuyệt vời, giúp no lâu nhưng không sợ dư thừa calo hay chất béo.

“Thay vì ăn cơm, tôi ăn cái này (ức gà sấy khô). Khi nào ngán, tôi sẽ chuyển qua thịt bò khô”, Lim Ji Yeon bật mí chế độ ăn có một không hai của mình. Nhờ ăn thường xuyên hai loại thực phẩm này thay cơm trắng, nữ diễn viên 33 tuổi đã sở hữu thân hình mảnh mai bao người ao ước.

Ăn kiêng với cà chua

Ngoài ức gà và thịt bò sấy khô, cà chua là một trong những thực phẩm thường xuyên góp mặt trong chế độ ăn kiêng của nữ diễn viên từng được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng”. Để giảm cân, Lim Ji Yeon thường ăn 2-3 quả cà chua trước bữa tối. 100g cà chua chỉ chứa khoảng 18calo nhưng lại nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, chất béo… Ăn cà chua trước bữa tối giúp nữ diễn viên 33 tuổi giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế lượng calo nạp vào, từ đó giảm cân hiệu quả nhưng cơ thể vẫn tràn đầy sức sống do được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Thải độc với trà hoa dâm bụt

Để sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai” như hiện tại, Lim Ji Yeon kết hợp cả ăn kiêng lẫn thải độc thường xuyên từ bên trong. Nữ diễn viên thường uống trà hoa dâm bụt mỗi ngày. Hoa dâm bụt rất giàu vitamin A, B1, C, D, E, F và các axit hữu cơ khác. Những chất dinh dưỡng này có khả năng kháng viêm, kháng nấm, kháng khuẩn, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, ức chế quá trình hình thành sỏi tiết niệu, tăng cường và nâng đỡ chức năng gan, mật. Trà hoa dâm bụt còn có thể kiểm soát cholesterol và triglycerid máu, hạn chế bệnh béo phì do tích mỡ trong cơ thể và bảo vệ thành mạch.

Thường xuyên dùng trà hoa dâm bụt kết hợp với ăn kiêng khoa học giúp Lim Ji Yeon giảm thành công 8kg. Cô duy trì vóc dáng mảnh mai bằng việc tiết chế trong ăn uống và tập pilates bất cứ khi nào có thời gian. Theo Lim Ji Yeon, chìa khóa để giảm cân lành mạnh là ăn uống đủ dinh dưỡng, tính toán lượng calo nạp vào và calo tiêu thụ thay vì nhịn ăn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]