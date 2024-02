Phạm Băng Băng xuất hiện với gương mặt sạm nám lão hóa, xấu nhất từ trước tới nay?

Phạm Băng Băng có thể xem là một tượng đài nhan sắc Cbiz khi đã chạm ngưỡng 42 nhưng nàng Kim Tỏa vẫn tỏa ra hào quang khó cưỡng, dù xuất hiện ở đâu cũng gây chú ý. Thế nhưng mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện những tấm ảnh nữ nghệ sĩ với gương mặt có phần "già nua", sạm nám.

Hình ảnh mới của Phạm Băng Băng thu hút sự chú ý của dân tình.

Không ít khán giả lo lắng cho sự "xuống sắc" này của cô.

Nhiều khán giả lo lắng rằng, liệu có phải sau loạt scandal trong sự nghiệp đã khiến cô tuột dốc tinh thần, từ đó hình ảnh bản thân cũng đi xuống. Song ngay sau đó Phạm Băng Băng đã trấn an dân tình rằng đây là tạo hình của cô trong dự án điện ảnh mới. Thực tế, làn da của cô nàng vẫn rất căng mịn, không hề có dấu hiệu lão hóa do chuyên tâm dưỡng đầy đủ 15 bước từ tẩy trang đến rửa mặt, toner, dưỡng ẩm... cẩn thận tỉ mỉ. Do thường xuyên phải trang điểm hay xuất hiện với nhiều tạo hình khác biệt khi lên phim nên ngay từ nhỏ, Phạm Gia đã rất chuyên tâm chăm chút cho mặt mộc của mình.

Người đẹp nhiều lần "làm xấu" bản thân trên màn ảnh.

Song ý thức được việc phải thường xuyên trang điểm, làm hại làn da nên Phạm Băng Băng có cách chăm chút rất kỹ lưỡng.

Cô có chu trình dưỡng da nhiều bước và được thực hiện kỹ càng mỗi ngày.

Với chế độ ăn, Phạm Băng Băng hầu như kiêng cử hoàn toàn đường, đây không chỉ là cách giúp cô nàng không bị béo mà cũng là cách đơn giản để làn da không lão hóa. Việc ăn nhiều đường dễ khiến da tiết nhiều dầu, làm chỗ chân lông bít tắc, từ đó kéo theo việc nổi mụn. Ngoài ra các vết nhăn cũng xuất hiện rõ hơn.

Cùng với đó, nữ nghệ sĩ cũng chăm chút cho việc massage mặt. Người đẹp không dùng muỗng hay các vật cứng mà chỉ sử dụng dụng cụ chuyên dụng. Cô cho hay mỗi tuần sẽ massage mặt 2 lần theo chiều từ dưới lên trong khoảng 15 phút. Sau đó sẽ đắp mặt nạ dưỡng ẩm để tinh chất được thẩm thấu một cách dễ dàng.

Phạm Băng Băng hầu như từ bỏ đường trong chế độ ăn.

Cô cũng dùng dụng cụ massage chuyên biệt nhằm nâng cơ mặt.

Người đẹp đang dần lấy lại hào quang của bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]