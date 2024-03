Nữ Tiktoker tiết lộ cách ăn no và ngon miệng để giảm 5kg trong gần 2 tháng

Một bữa ăn thỏa mãn cả khẩu vị và vòng eo dường như là một mục tiêu khó nắm bắt — nhưng thực tế có rất nhiều bữa ăn lành mạnh có thể giúp bạn no lâu, nuôi dưỡng bạn và giúp bạn giảm cân. Một người dùng TikTok có tên Chloe Caine gần đây đã chia sẻ bí quyết thành công của mình — một phương pháp phù hợp không chỉ giúp cô giảm 10 cân mà còn khiến cô cảm thấy no và hài lòng, không cảm thấy bị đói. Cô ấy đã chia sẻ mẹo đơn giản của mình để “ăn nhiều” bằng một ví dụ về công thức nấu ăn ngon: món salad kiểu Mexico hoàn chỉnh với bánh mì kẹp thịt gà tây và nhiều rau bina.

Ăn theo khối lượng để giảm cân

Bữa tối của Caine bắt nguồn từ khái niệm ăn nhiều, do cô nhận ra nhu cầu cảm thấy no mà không ảnh hưởng đến hương vị hoặc dinh dưỡng. Cô nói: “Đây chính là phương pháp mà tôi sử dụng vào bữa tối đã giúp tôi giảm 5kg và giữ được cân nặng. Là một người ăn nhiều và là người cần cảm thấy no, lượng thức ăn bình thường mà bạn 'phải ăn' là rất ít".

Các thành phần chính trong món salad Mexico của Caine bao gồm bơ, phô mai, đậu, cà chua, hành tây và ngô — một hỗn hợp đầy màu sắc và giàu dinh dưỡng tạo thành nền tảng cho bữa ăn tối. Để bổ sung protein, cô chọn bánh mì kẹp thịt gà tây, mặc dù cô lưu ý rằng các loại protein thịt nạc khác, như cá hồi hoặc thịt gà, cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

Để ăn no mà vẫn giảm cân, Caine thêm một phần rau bina hoặc rau diếp romaine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổ đầy bát đến miệng để có khối lượng tối đa với lượng calo tối thiểu.

Về phần nước sốt, Caine chia sẻ sự kết hợp yêu thích của cô giữa giấm balsamic, giấm táo và dầu dừa — một hỗn hợp đầy hương vị giúp tăng thêm hương vị cho món salad mà không cần thêm lượng calo không cần thiết.

Để hoàn thiện bữa tối, Caine thưởng thức đồ ăn nhẹ rong biển cùng với món salad của mình, tận hưởng cảm giác hài lòng về bữa ăn không chỉ hỗ trợ mục tiêu giảm cân mà còn mang lại niềm vui cho vị giác của cô. Có rất nhiều lợi ích sức khỏe từ rong biển !

Với công thức bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng của mình, Caine chứng minh rằng ăn uống lành mạnh và giảm cân có thể song hành với nhau, khiến người dùng TikTok này có cảm hứng bắt tay vào hành trình hướng tới một lối sống lành mạnh hơn, với những món salad ngon miệng.

