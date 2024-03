Nữ blogger có eo “siêu thực” bất chấp ăn như “hùm”

Xiaoyu Lin, một nữ blogger người Trung Quốc luôn khiến những người ái mộ ghen tị bởi sở hữu vóc dáng mảnh khảnh với thắt eo bé xíu như photoshop. Đáng nói, cô nàng thường xuyên khoe ảnh đồ ăn ngon và ăn rất ngon miệng nhiều món các chị em thường ái ngại như pizza, mỳ ý… Đây đều là những món ăn có lượng calo cao chất ngất, dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, Xiaoyu Lin có thể thưởng thức thường xuyên và vẫn bảo toàn được hình thể nhẹ nhõm, eo ót.

Xiaoyu Lin có vòng eo siêu nhỏ bất chấp ăn nhiều món ăn béo ngậy

Bí quyết của nữ blogger xinh đẹp nằm ở các loại đồ uống được cô tiêu thụ hàng ngày. Rượu vang trắng là thức uống yêu thích số 1 của Xiaoyu Lin. Vì sở thích ăn hải sản nên cô nàng thường dùng rượu vang trắng vừa tạo cảm giác ngon miệng, vừa kích thích tiêu hóa. So với rượu vang đỏ, vang trắng có nồng độ cồn nhẹ hơn, do đó hợp với phái đẹp. Rượu vang trắng cũng nổi tiếng giàu chất chống oxy hóa, tốt cho hệ tiêu hóa và giúp duy trì cân nặng lý tưởng nếu uống với lượng hợp lý.

Trà cũng là đồ uống được nữ blogger sang chảnh ưu ái. Xiaoyu Lin thường dùng các loại trà từ thảo mộc thay vì trà xanh đơn thuần. Người đẹp uống trà thảo mộc thường xuyên bởi chúng chứa ít hoặc gần như không có caffeine – nguyên nhân gây mất ngủ và lão hóa. Trà thảo mộc giúp người đẹp an thần, chống viêm và kháng khuẩn, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru do đó không lo đầy bụng, tích mỡ cả khi trót ăn một bữa đầy đặn hơn so với thường ngày.

Ngoài những ngày ăn “xả”, tự cho mình thưởng thức các món ăn béo ngậy, giàu calo, Xiaoyu Lin lựa chọn ăn uống khoa học vào ngày thường. Những ngày này, nữ blogger ưu tiên các món từ hải sản như cá, cua, sò thay vì thịt đỏ. Ăn hải sản thường xuyên chính là bí quyết quan trọng giúp Xiaoyu Lin có vóc dáng mảnh mai, vòng eo trong mơ.

Bí quyết giữ dáng của nữ blogger không hề khó áp dụng

Salad cũng alf món ăn yêu thích của Xiaoyu Lin. Người đẹp thường mix nhiều loại rau và hoa quả tươi để tạo thành món salad đẹp mắt, ngon miệng. Ớt chuông, việt quất, xà lách, cà chua là một số nguyên liệu Xiaoyu Lin thường dùng để chế biến salad. Cô nàng cũng dùng những thực phẩm này làm đồ ăn vặt khi đói bởi chúng chứa lượng calo rất hạn chế nhưng dinh dưỡng cao ngất ngưởng, rất tốt cho dáng vóc.

Thỉnh thoảng, Xiaoyu Lin cũng tự làm những loại nước detox từ chanh và nước lọc nếu cảm thấy cơ thể nặng nề vì ăn nhiều. Mỗi tháng, người đẹp sẽ thực hiện một liệu trình detox trong 3-5 ngày để các cơ quan nội tạng được thải độc, vòng eo trở về trạng thái nguyên bản, loại bỏ hoàn toàn mỡ thừa.

Xiaoyu Lin không thích tập gym do không theo đuổi vẻ đẹp cơ bắp. Thay vì đến phòng gym, người đẹp thường xuyên đi bộ, đạp xe, giữ tinh thần thoải mái để có vẻ ngoài tươi trẻ, cân đối nhất.

Xiaoyu Lin di chuyển nhiều nơi trên thế giới để du lịch và làm việc

Nữ blogger khiến người dùng mạng ngưỡng mộ bởi sắc vóc nuột nà và cuộc sống sang chảnh

Vòng eo của Xiaoyu Lin là niềm ao ước của mọi cô gái

Nguồn: [Link nguồn]