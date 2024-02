Nơi sản sinh mỹ nhân nức tiếng

Hoàng Mẫn Kiều (Melody Wong) dẫn đầu trong bảng xếp hạng Top 10 nữ thần Hong Kong sinh sau năm 2000. Cô sinh năm 2004, từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Star Making IV của ViuTV Hong Kong. Cô hiện là thành viên nhóm nhạc nữ Lolly Talk.

Hình tượng ngây thơ, ngọt ngào của Melody thu hút nhiều người hâm mộ. Cô có 150.000 người theo dõi trên Instagram.

Hạng 2 gọi tên Ngô Bội Ngọc (Cathy). Người đẹp 21 tuổi từng tham gia chương trình School Beauty của công ty giải trí Hong Kong Trial & Error, nhưng không đi sâu. Dù vậy, nhan sắc ngọt ngào cũng thân hình gợi cảm của Cathy vẫn chinh phục được nhiều cư dân mạng.

Hiện tại, Cathy là sinh viên. Ngoài thời gian đi học, cô làm thêm nghề người mẫu. Cô có 71.300 người theo dõi trên Instagram.

Lục Thế Thanh (Cissy) xếp thứ 3 trong danh sách. Độ nổi tiếng của cô tăng vọt sau khi tham gia chương trình đào tạo nhóm nhạc nữ You Only Live Once trên kênh ViuTV.

Cissy có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, phong thái dễ thương, ngây thơ mang đến cảm giác cần được che chở. Cô có 125.000 người theo dõi trên Instagram.

Hạng 4 là Ngô Y Lâm (510). Cô trở thành quán quân của cuộc thi School Beauty 2022 vào tháng 10 cùng năm. Cô ký hợp đồng với công ty Trial & Error và trở thành YouTube.

Người đẹp sinh năm 2003 xây dựng hình tượng dễ thương và ngốc nghếch, nhận được tình cảm từ đông đảo fan trẻ tuổi. Tài khoản Instagram của Ngô Y Lâm có hơn 66.200 người theo dõi.

Hạng 5 thuộc về Lâm Khải Linh (SN 2000), tên tiếng Anh là Ashley. Lâm Khải Linh là con gái của nữ diễn viên Hong Kong Cung Từ Ân. Hiện tại, cô là nghệ sĩ của công ty giải trí Milkyway Hairun Artists Limited, hoạt động với vai trò ca/nhạc sĩ.

Hình tượng của Lâm Khải Linh là cô gái trưởng thành, độc lập. Cô sở hữu vóc dáng thon thả, khuôn mặt thanh tú. Cô có 89.300 người theo dõi trên Instagram.

