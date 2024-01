Những loại thực phẩm chức năng giúp chị em mãi trẻ đẹp, lâu già

Nếu bạn đã duy trì một lối sống toàn diện bao gồm tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên, tuân thủ lịch trình ngủ phù hợp và sử dụng quy trình chăm sóc da đã được bác sĩ da liễu phê duyệt, bạn có thể muốn cân nhắc việc kết hợp các chất bổ sung vào chế độ của mình.

Gần đây, Tiến sĩ Anthony Youn, MD, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và chuyên gia chăm sóc da, đã chia sẻ 5 loại thực phẩm bổ sung trong một video trên YouTube có thể hỗ trợ đạt được mục tiêu chống lão hóa và giữ cho làn da của bạn mềm mại ở mọi lứa tuổi.

Thực phẩm bổ sung đầu tiên Youn gợi ý cho những phụ nữ trưởng thành muốn cải thiện làn da và ngăn ngừa nếp nhăn sớm là "vitamin tổng hợp có chứa vitamin A, C, D và kẽm". Ông giải thích rằng những vitamin này là "chất chống oxy hóa rất tốt trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Vitamin C nói riêng là thiết yếu khi nói đến sản xuất collagen”.

2. Chất chống oxy hóa

Tiếp theo, Youn khuyên bạn nên thử thực phẩm bổ sung có chứa "rất nhiều chất chống oxy hóa như resveratrol và curcumin". Ông lưu ý rằng những chất chống oxy hóa này chống lại các gốc tự do như vitamin C. Chúng cũng là tiên tiến trong y học chống lão hóa và có thể giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

3. Axit béo Omega-3

Một loại thực phẩm bổ sung tuyệt vời khác cần chú ý là dầu cá hoặc thậm chí là axit béo omega-3 có nguồn gốc từ thuần chay. Có nhiều nghiên cứu cho thấy các loại axit béo và omega-3 nói riêng có khả năng chống viêm và có thể giúp giảm các rối loạn viêm da, đồng thời làm dịu và giữ ẩm cho làn da của bạn từ trong ra ngoài.

4. Lợi khuẩn

Những chất bổ sung này là vi khuẩn có lợi cho đường ruột và có mối liên hệ lớn giữa sức khỏe đường ruột và sức khỏe làn da của bạn. Bạn nên dùng men vi sinh với ít nhất 5 tỷ đơn vị hình thành khuẩn lạc trở lên để có tác động tối đa.

5. Collagen thủy phân

Tất cả những người không ăn chay nên bổ sung collagen thủy phân. Liên quan đến độ đàn hồi và độ mềm mại của da, Youn lưu ý rằng collagen nổi bật là loại protein quan trọng nhất được cơ thể con người sản xuất. Sau đó, ông liên kết với một nghiên cứu năm 2020 cho thấy những chất bổ sung này có thể có tác động lớn đến nếp nhăn, độ đàn hồi của da và quá trình hydrat hóa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]