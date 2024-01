Những kiểu ăn kiêng tai hại mà chị em tin theo và cách khắc phục nó

“Ăn kiêng” là từ khóa luôn có nhiều ma lực đối với phái đẹp. Ngay cả khi bạn sinh ra với hình thể chuẩn mẫu, việc ăn kiêng vẫn là cần thiết nếu muốn duy trì sự cân đối lâu dài.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn kiêng đồng nghĩa sẽ có thân hình đẹp. Đôi lúc, ăn kiêng sai cách còn khiến bạn tăng cân vùn vụt hoặc giảm cân nhưng cơ thể lỏng lẻo, thiếu săn chắc.

Dưới đây là những cách ăn kiêng sai lầm cần khắc phục ngay nếu bạn đang vô tinh mắc phải:

Ăn ít bữa nhưng lượng ăn nhiều hơn

Các chị em ăn kiêng quanh năm hẳn không còn xa lạ với phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Hình thức phổ biến nhất của phương pháp này là 16/8 – nhịn trong vòng 16 tiếng và phân bổ các bữa ăn trong 8 tiếng còn lại. Trong 8 tiếng này, hầu hết mọi người thường chỉ ăn 2 bữa, với niềm tin rằng chỉ dù ăn bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần bớt một bữa trong ngày, họ sẽ giảm được cân. Trên thực tế, không quan trọng mỗi ngày bạn ăn hai, ba bữa hay ăn nhiều hơn, quan trọng là bạn phải kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Không ít người chỉ ăn 2 bữa song lượng ăn, lượng calo tổng thậm chí còn nhiều hơn khi ăn 3 bữa chính hoặc 5 bữa nhỏ. Kết quả, họ vẫn tăng cân đều đặn hoặc chững cân, hoặc giảm không đáng kể.

Chọn sai thực phẩm

Ngay cả khi ăn ít so với ngày thường nhưng chọn không đúng thực phẩm, kết quả ăn kiêng của bạn cũng gần như bằng 0. Một gói mỳ ăn liền có thể chứa ít calo hơn so với một bữa cơm thông thường song lại nhiều chất béo bão hòa, chất phụ gia và hàm lượng dinh dưỡng thấp, do đó khiến bạn nhanh đói và thèm ăn. Tương tự mỳ ăn liền là các thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước ngọt… Chúng đều là những thực phẩm có hại cho cơ thể và bất lợi cho quá trình giảm cân. Ngoài việc đong đếm lượng calo khi ăn kiêng, điều bạn cần quan tâm không kém là thành phần dinh dưỡng có trong mỗi thực phẩm. Chỉ khi ăn với lượng hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, đa dạng, bạn mới có cơ thể nhẹ nhàng, săn chắc.

Ăn không đủ protein

Nhiều người cho rằng thịt, cá là nguyên nhân gây thừa cân song không phải. Việc hạn chế hoặc kiêng hẳn các thực phẩm chứa đạm (protein), chỉ ăn cơm và rau không chỉ gây thiếu hụt dinh dưỡng, mà còn dễ khiến cân nặng tăng ngược. Bởi một khi cơ thể thiếu protein, bạn sẽ thường xuyên thấy mệt mỏi, đói bụng, có xu hướng ăn bù các thực phẩm kém lành mạnh khác. Trong khi đó, một chế độ ăn giàu protein giúp cải thiện trao đổi chất, no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Protein có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, tôm, diêm mạch, đậu phộng… Bạn nên ăn đa dạng các nguồn đạm, ưu tiên đạm trắng thay vì cắt bỏ hoàn toàn đạm ra khỏi các bữa ăn.

Ăn sai thời điểm

Cùng một lượng calo, dinh dưỡng nạp vào cơ thể nhưng ăn ở mỗi thời điểm lại cho ra những kết quả khác biệt. Ngày nay, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người chỉ được ăn một bữa đầy đủ nhất trong ngày là bữa tối. Bữa này thường khá đầy đặn và ăn vào khung giờ muộn, thậm chí 8-9 giờ tối. Lúc này, dạ dày bạn khó tiêu hóa toàn bộ thức ăn, khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ và tích trữ lại trong cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn tối trước giờ đi ngủ ít nhất 3-4 tiếng và không nên ăn quá nhiều vì buổi tối là lúc cơ thể ít vận động. Ăn tối muộn và ăn nhiều cũng là nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân, bất kể ban ngày bạn ăn ít hoặc nhịn ăn.

