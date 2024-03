Nguyên nhân khiến da cổ xuống cấp và cách khắc phục

Là vùng da gần với khuôn mặt nhất, cũng là một trong những vùng da dễ “tố cáo” tuổi tác của chị em nhất, song da cổ lại ít khi nhận được sự chăm sóc đúng với những gì nó xứng đáng được nhận.

Dưới đây là những nguyên nhân hàng đầu khiến da cổ trở nên nhăn nheo, xuống cấp và cách khắc phục hợp lý bạn nên áp dụng.

Không thoa kem chống nắng

Chống nắng ngày nay đã trở thành một trong những bước quan trọng trong chu trình skincare. Tuy nhiên, nhiều người chỉ nhớ thoa kem chống nắng cho toàn bộ khuôn mặt mà bỏ qua vùng cổ. So với da mặt, da cổ cũng chịu tác động của tia UV nhiều không kém, do đó dễ lão hóa nếu không được bảo vệ hàng ngày. Từ ngày hôm nay, thay vì chỉ thoa kem chống nắng cho mặt, hãy apply cả lên các vùng da dễ tổn thương như tai, cổ. Chọn kem chống nắng có thành phần dịu nhẹ, khô thoáng, SPF 50 là phù hợp để giúp bạn có vùng da cổ luôn trắng mịn, đều màu so với da mặt.

Quên dùng kem dưỡng

Ngoài kem chống nắng, kem dưỡng cũng là bước quan trọng giúp bạn gái có da cổ mịn màng, ít dấu vết thời gian. Khi thực hiện các bước skincare cho da mặt, hãy dành ra một lượng nhỏ toner, serum, kem dưỡng để thoa lên da cổ, massage nhẹ nhàng để tránh tình trạng da chảy xệ. Cầu kỳ hơn, bạn có thể đầu tư những hũ kem dưỡng chuyên dụng cho vùng da mỏng manh này nếu muốn việc chăm sóc da đạt kết quả tối ưu nhất. Tuyệt đối không dùng kem dưỡng body hay kem dưỡng tay cho da cổ. Mỗi vùng da có tính chất khác nhau, do đó cần những sản phẩm chăm dưỡng khác nhau thay vì dung chung.

Bỏ qua bước tẩy trang

Hàng ngày, nếu bạn thoa kem chống nắng hoặc các loại mỹ phẩm trang điểm cho da cổ khi makeup, hãy đảm bảo tẩy trang thật sạch vào cuối ngày. Kem chống nắng, cặn trang điểm bám lại trên cổ sẽ khiến lỗ chân lông nơi đây bị bí tắc cũng như khó lòng thẩm thấu các lớp dưỡng chất. Ngay cả khi bạn không makeup hoặc dùng kem chống nắng, việc tẩy trang cho khu vực nhạy cảm này cũng là điều cần thiết. Tương tự da mặt, da cổ thường tiếp xúc khá nhiều với khói bụi, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài, do đó cần được làm sạch nếu muốn chúng không bị lão hóa.

Gập cổ liên tục

Ngoài các tác nhân từ môi trường bên ngoài, thói quen chăm sóc da, chính những hoạt động thường ngày cũng là nguyên nhân khiến da cổ dễ trở nên nhăn nheo. Những hoạt động này bao gồm cúi xuống sử dụng điện thoại trong thời gian dài, làm việc liên tục trước máy tính hay gối đầu quá cao… Những hoạt động không tốt cho cơ cổ và da cổ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài khiến da mất dần tính đàn hồi, vết nhăn ngày càng rõ rệt, chưa kể tới những bệnh lý nghiêm trọng hơn về cơ khớp. Do đó, muốn có cơ cổ khỏe mạnh và da cổ mịn màng, việc vận động, tập thể dục đều đặn là điều cần thiết.

