Người đẹp Hà Lan từ chối qua đêm với Leonardo DiCaprio cao gần 1m8, body nóng bỏng nhờ đâu?

Mới đây, câu chuyện nữ người mẫu Playboy Hieke Konings từ chối qua đêm với Leonardo DiCaprio khi cả hai gặp nhau trong một câu lạc bộ riêng tư ở Los Angeles (Mỹ) được chia sẻ nhiều trên truyền thông.

Hieke Konings được Leonardo DiCaprio mời về nhà nhưng cô từ chối.

Theo đó, nữ người mẫu chia sẻ trên tạp chí Playboy Hà Lan rằng cô và Leonardo DiCaprio đã ôm hôn khi lần đầu gặp nhau. Song, khi được ngôi sao Killers Of The Flower Moon ngỏ lời mời về nhà, cô từ chối với lý do chưa biết rõ về đối phương. Mỹ nhân này nói thêm: “Anh ấy phản ứng rất sốc vì không quen, nhưng anh ấy vẫn nói với tôi rằng anh ấy tôn trọng quyết định của tôi. Sau đó, anh ấy quay sang một cô gái khác và đưa cô ấy về nhà”.

Song, nữ người mẫu này cũng thú nhận là người chủ động tiếp cận Leonardo DiCaprio. Sao nam này vốn nổi tiếng là ngôi sao đào hoa, "sát gái". Anh từng hẹn hò với rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng, nóng bỏng và quyến rũ. Hieke Konings cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng thu hút Leonardo DiCaprio nhờ vẻ ngoài nổi bật của mình.

Sắc vóc nổi bật của Hieke Konings.

Tuy nhiên, mới đây, Dailymail liên hệ với đại diện của Leonardo DiCaprio để xác minh thông tin trên thì nhận được câu trả lời: "Leonardo DiCaprio chưa bao giờ gặp người phụ nữ này". Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, những thông tin liên quán đến của cô gái này cũng nhanh chóng được người hâm mộ tìm ta.

Hieke Konings năm nay 22 tuổi, cô cao 1m78, sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 83-61-89 (cm). Người đẹp sinh ra tại Hà Lan, cô sở nhan sắc nổi bật với đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng tự nhiên, cùng chiều cao nổi bật. Thế nên, cô được nhiều công ty người mẫu quốc tế săn đón từ năm 13 tuổi, đồng thời trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang lớn, chụp ảnh trang bìa cho nhiều tạp chí nổi tiếng. Sau khi rời Ford Models, cô làm người mẫu tự do, di chuyển giữa nhiều cuộc gia để chụp hình. “Trong những chuyến du lịch, tôi dành nhiều thời gian đi chơi cùng các bạn. Tôi cũng nghe rất nhiều nhạc và thích vẽ”, cô chia sẻ.

Body nóng bỏng của Hieke Konings.

Cũng giống như nhiều nữ người mẫu khác, Hieke Konings ăn kiêng và chăm chỉ tập luyện thể thao. Hieke Konings cũng cho hay cô không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giữ gìn vóc dáng bởi thuộc tạng người khó tăng cân. Song, để có body săn chắc, lộ rõ rãnh bụng và đường cong, cô chăm chỉ đến phòng gym, đi bộ nhanh hoặc chạy bộ khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày. Đồng thời, Hieke Konings đặc biệt yêu thích bơi lội, hoạt động này giúp cô đốt cháy được nhiều calo dư thừa, giúp thư giãn tinh thần.

Hieke Konings thích tắm nắng.

Đồng thời, cô cũng tranh thủ tắm nắng khi đi bơi vào buổi sáng sớm. Hieke Konings đặc biệt chú trọng đến làn da, bởi có gu thời trang gợi cảm, thích diện các trang phục hở. Cô hạn chế make up, chú trọng dùng kem chống nắng và dưỡng ẩm cho làn da, đồng thời giữ thói quen đắp mặt nạ 3-4 lần/tuần.

