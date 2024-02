Loại quả này chính là "suối nguồn tươi trẻ"

Có ý kiến ​​cho rằng quá trình chăm sóc da tốt phải bắt đầu và kết thúc bằng kem dưỡng, huyết thanh và tránh ánh nắng mặt trời. Và mặc dù không thể phóng đại những lợi ích của kem chống nắng, nhưng tầm quan trọng của việc ăn những thực phẩm giàu vitamin và chất dinh dưỡng thực sự có thể giúp làn da của bạn tạo ra collagen và luôn săn chắc và tươi sáng. Dưới đây đây thực sự là loại trái cây có hàm lượng collagen cao tốt nhất mà bạn nên ăn hàng ngày để giảm nếp nhăn. Nó nhỏ, ngọt, ăn rất thích và thực sự tuyệt vời cho làn da của bạn.

Đầu tiên, tại sao chúng ta lại quan tâm đến việc kết nối việc lựa chọn thực phẩm tốt với việc chăm sóc da? Theo chuyên gia dinh dưỡng Maclennan, khi lão hóa, lớp da bên ngoài (biểu bì) bắt đầu mỏng đi, đây là điều có thể nhận thấy khi các vết cắt và vết thương mất nhiều thời gian hơn để lành lại.

Maclennan nói: “Điều này là do sự giảm số lượng tế bào gốc trên da khi chúng ta già đi. “Lớp hạ bì là lớp sâu hơn trong da bao gồm chủ yếu là collagen và các sợi đàn hồi. Khi chúng ta già đi, những điều này cũng giảm đi, khiến nếp nhăn và da trông già đi rõ rệt.”

Theo Maclennan, yếu tố khác gây lão hóa da là các gốc tự do. Đây là những phân tử có một electron và có thể được tạo ra về mặt sinh lý (một phần bình thường của quá trình trao đổi chất). Những phân tử này đánh cắp các nguyên tử từ các tế bào khác và điều này có thể làm hỏng và phá vỡ các tế bào da, đồng thời phá vỡ các chức năng bình thường của da, gây ra bệnh tật và lão hóa.

Và đây chính là lúc một loại trái cây có hàm lượng collagen cao thực sự có thể giúp ích: Đó chính là quả mọng

Quả mọng có rất nhiều chất chống oxy hóa, Maclennan xác nhận, và với nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đưa chất chống oxy hóa vào cơ thể có thể giúp làn da của bạn chống lại tổn thương gốc tự do và phục hồi sau stress oxy hóa. Các chất chống oxy hóa thực sự sẽ cung cấp điện tử cho các gốc tự do, ổn định chúng trong quá trình này, điều này sẽ ngăn chúng lấy cắp chúng khỏi tế bào da và làm hỏng chúng. Do đó làm chậm quá trình lão hóa do các phân tử này gây ra.

Việc tiêu thụ quả mọng sẽ cung cấp chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do, sau đó sẽ cho phép cơ thể bạn tăng cường sản xuất collagen trên da. Việc tăng cường sản xuất collagen sẽ giúp làn da của bạn trông trẻ và khỏe mạnh. Đây là một loại protein rất quan trọng mà cơ thể cần cho quá trình này, vì vậy bằng cách tăng cường chúng bằng việc tiêu thụ các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa, bạn sẽ có được làn da khỏe mạnh tuyệt vời.

Chỉ cần một vài quả mọng mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Maclennan cho biết ông khuyến nghị bạn nên ăn một cốc quả việt quất mỗi ngày nếu có thể, loại quả này có thể dễ dàng thêm vào bữa sáng lành mạnh để thuận tiện hơn. Quả việt quất là loại quả mọng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất với mỗi cốc chứa tổng cộng 13.427 chất chống oxy hóa bao gồm các loại chất chống oxy hóa khác nhau như flavonoid. Chúng cũng chứa vitamin A & C cũng được chứng minh là cải thiện sức khỏe làn da và duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Khi bạn muốn dự trữ một số loại thực phẩm tốt có thể mang lại những lợi ích to lớn cho làn da, hãy thêm quả việt quất vào danh sách thực phẩm của bạn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]