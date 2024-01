Lấy lại làn da em bé cho các nàng nhờ sữa tắm nghệ

Sữa tắm có thành phần tự nhiên là sự thay thế tuyệt vời cho các loại sữa tắm được sản xuất thương mại có chứa nhiều loại hóa chất tổng hợp và các thành phần khắc nghiệt có thể gây hại cho da. Khi làm sữa tắm tự chế, các thành phần tự nhiên có thể được sử dụng để tạo ra một loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng và hiệu quả mà không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da.

Ngoài ra, sữa tắm tự chế có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng loại da và mối quan tâm của từng người, chẳng hạn như khô, nhạy cảm hoặc mụn trứng cá. Các thành phần tự nhiên còn có thêm lợi ích là thân thiện với môi trường vì chúng không chứa các vật liệu tổng hợp có thể gây ô nhiễm đường thủy hoặc gây hại cho đời sống thủy sinh.

Dưới đây là công thức sữa tắm bằng nghệ tự chế cực kỳ đơn giản và có đặc tính làm sáng và làm mềm da khi sử dụng thường xuyên.

Củ nghệ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền và chăm sóc da. Nó chứa một hợp chất gọi là curcumin, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp cải thiện sức khỏe của da. Củ nghệ có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của sẹo mụn, đốm đồi mồi và tăng sắc tố. Nó cũng có thể thúc đẩy sản xuất collagen, giúp giữ cho làn da dẻo dai và trẻ trung. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của nghệ có thể giúp chống lại vi khuẩn gây mụn và các bệnh nhiễm trùng da khác.

Liquid Castile là một loại xà phòng hoàn toàn tự nhiên được làm từ các loại dầu có nguồn gốc thực vật như ô liu, dừa và cây gai dầu. Nó nhẹ nhàng và không làm khô da, là sự lựa chọn lý tưởng cho những người có làn da nhạy cảm. Không giống như các loại xà phòng truyền thống chứa hóa chất và chất tẩy rửa mạnh, xà phòng Castile không chứa các thành phần tổng hợp có thể gây kích ứng và làm khô da.

Nó cũng là một sản phẩm đa năng có thể được sử dụng cho nhiều nhu cầu chăm sóc da khác nhau, chẳng hạn như làm sạch da mặt, cơ thể và thậm chí cả tóc. Dầu tự nhiên của nó có thể giúp giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da, mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng. Ngoài ra, xà phòng Castile thân thiện với môi trường vì nó có khả năng phân hủy sinh học và không chứa bất kỳ thành phần gây hại nào.

Dầu argan là một loại dầu tự nhiên có nguồn gốc từ hạt của cây argan có nguồn gốc từ Maroc. Nó rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và các axit béo thiết yếu, khiến nó trở thành một thành phần nuôi dưỡng cao cho da. Dầu argan có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn, đồng thời làm đều màu da. Nó cũng có đặc tính chống viêm, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn trứng cá. Dầu argan còn có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới. Nó là một loại dầu nhẹ và không nhờn, hấp thụ nhanh chóng, mang lại cho làn da cảm giác mềm mại và ẩm mượt.

Nước hoa hồng là một sản phẩm tự nhiên được làm từ cánh hoa hồng ngâm trong nước. Nó đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong các nghi thức chăm sóc da và làm đẹp do có nhiều lợi ích cho da. Nước hoa hồng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, có thể dẫn đến lão hóa sớm. Nó cũng có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm mẩn đỏ, kích ứng và sưng tấy. Nước hoa hồng có thể giúp cân bằng độ pH của da, từ đó ngăn ngừa sản xuất dầu dư thừa và nổi mụn. Nó cũng có thể giúp làm dịu và dưỡng ẩm cho da, mang lại cảm giác mềm mại và tươi mát.

Cách thực hiện

1 muỗng cà phê bột nghệ rừng

1/2 cốc xà phòng castile lỏng

1 muỗng canh dầu argan

1/3 cốc nước hoa hồng

Hướng dẫn làm sữa tắm nghệ

Để làm sữa tắm bằng nghệ này, hãy lấy một cái bát và thêm 1 thìa bột nghệ dại mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng địa phương hoặc Amazon nào. Thêm 1/2 cốc xà phòng castile lỏng. Thêm 1 muỗng canh dầu argan và 1/3 cốc nước hoa hồng. Bạn có thể sử dụng nước hoa hồng thương mại hoặc nước hoa hồng tự chế. Trộn đều các thành phần và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không bị vón cục và đồng nhất. Đổ hỗn hợp này vào một chai bơm dễ sử dụng và sử dụng như sữa tắm thông thường.

Thời hạn sử dụng của sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của các thành phần được sử dụng.

