Làn da như thạch nhờ mặt nạ dưa chuột

Có được làn da trong trẻo là ước mơ của tất cả mọi người và hầu hết chúng ta đều thử nhiều cách có thể để có được làn da sáng và mịn màng. Hầu hết chúng ta đều nghe rằng để có một làn da sáng mịn chúng ta cần tuân thủ chế độ chăm sóc da phù hợp. Chúng ta cần tuân theo chế độ chăm sóc da thích hợp bằng cách sử dụng cả biện pháp điều trị và sản phẩm đồng thời ăn uống lành mạnh. Dưới đây là công thức chăm sóc da làm mát và dưỡng ẩm, tự làm gel làm sạch da từ dưa chuột để làm sáng da.

Công dụng của các thành phần có trong gel làm sạch da dưa leo :

Gel lô hội: Gel lô hội vô cùng có lợi cho làn da của bạn, đặc biệt là khi bạn bị rám nắng sâu, bị nổi mụn, ngứa, mẩn đỏ, sẹo mụn, v.v. Khi bôi, nó hoạt động như một rào cản hoặc lớp bảo vệ trên da, làm giảm nếp nhăn và từ đó chống lão hóa. Nó còn làm giảm mụn trứng cá và giúp bổ sung độ ẩm tự nhiên cho da. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rằng nha đam là thành phần dưỡng da chính giúp có được làn da sáng mịn rất dễ dàng và phù hợp với mọi loại da.

Nước ép dưa chuột tươi: Nước ép dưa chuột có thể được sử dụng mà không có bất kỳ sự mơ hồ nào trên da vì nó chủ yếu được làm từ nước. Nó rất giàu vitamin và khoáng chất, dưỡng ẩm cho da và quan trọng nhất là mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da. Dưa chuột cũng có đặc tính chống viêm và chống lão hóa. Dưa chuột có độ pH tương đương với làn da của bạn, do đó ngăn ngừa mụn trứng cá.

Dầu vitamin E: Vitamin E là nguồn cung cấp axit béo thiết yếu và chất chống oxy hóa có lợi cho da. Nó có đặc tính chống viêm, giúp tái tạo tế bào. Những đặc tính này đặc biệt giúp điều trị mụn trứng cá và mụn bọc bị viêm. Giúp giải quyết các vấn đề tổn thương da do nổi mụn, tổn thương do ánh nắng mặt trời, v.v. Nó có chất chống oxy hóa do đó vô hiệu hóa các gốc tự do khỏi da.

Những thứ bạn cần:

1/3 cốc gel lô hội

4 đến 5 muỗng canh nước ép dưa chuột tươi

4 viên dầu vitamin E

Hướng dẫn sử dụng:

Để tự làm gel dưa chuột này, hãy lấy một cái bát hoặc cốc nhỏ và đổ 1/3 cốc gel lô hội, 4 đến 5 thìa nước ép dưa chuột tươi, 4 viên dầu vitamin E. Cho một hỗn hợp tốt và giữ nó trong chai bơm. Có thể bảo quản trong tủ lạnh tối đa 1 tuần. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng gel lô hội tươi vì nó không thể kết hợp với các thành phần khác. Đảm bảo sử dụng gel lô hội thương mại có nhãn hiệu tốt. Để áp dụng điều này, hãy lấy một lượng nhỏ gel và massage lên da mặt và cổ. Có thể thoa hỗn hợp này trước khi đi ngủ và rửa sạch vào buổi sáng. Bạn có thể cũng sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm trong ngày.

Lưu ý khi sử dụng loại dưỡng da từ thiên nhiên này:

Tránh các khu vực nhạy cảm trong trường hợp bạn cảm thấy bất kỳ kích ứng da.

Kết quả sẽ không được hiển thị trong một lần sử dụng. Duy trì sự nhất quán để thấy được kết quả tốt nhất.

Thực hiện kiểm tra phản ứng trên da trước khi bạn sử dụng gel này và kiểm tra xem bạn có bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào được sử dụng trong gel làm sạch da này hay không.

Sử dụng các sản phẩm/thành phần hữu cơ để có kết quả tốt nhất và duy trì sức khỏe làn da.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]