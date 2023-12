Hoa hậu Hàn Quốc sống ở Việt Nam lấy chồng kém 18 tuổi, U50 da căng mịn, dáng nuột nà

Ham So Won nổi tiếng với vai trò Hoa hậu và câu chuyện hôn nhân với chồng kém 18 tuổi.

Ham So Won (sinh năm 1976, tại Hàn Quốc) bắt đầu nổi tiếng khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất, gây chú ý với vai phụ trong bộ phim ''Tình dục là chuyện nhỏ''. Vào năm 2018, người đẹp này gây ''sốt" trên truyền thông lẫn mạng xã hội khi công khai nên duyên vợ chồng với ông xã người Trung Quốc Jin Hua (Trần Hoa) kém cô 18 tuổi.

Vào tháng 2/2023 vừa qua, cả gia đình 3 người nhà Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương chuyển đến TP.HCM sinh sống, vì yêu thích không khí, văn hóa và con người ở đây.

Ham So Won gây chú ý khi thông báo sang Việt Nam định cư.

Hiện tại, cô kinh doanh, đầu tư bất động sản.

Trên trang Instagram cá nhân, Ham So Won thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip chia sẻ về cuộc sống tại Việt Nam. Ngoài sự thân thiện, dễ mến thì vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của mỹ nhân này gây chú ý hơn cả. Cô sở hữu làn da căng bóng mịn màng cùng vóc dáng nuột nà ở độ tuổi U50. Đó là thành quả của nhiều năm kiên trì tập luyện gym, pilates kết hợp cùng chăm sóc da mặt kỹ càng.

Nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả khó ai tin đã U50 của Ham So Won.

"Chẳng ai không thể đẹp. Chỉ là có người biết quan tâm đến bản thân và người thì không. Thế nên, ở bất cứ độ tuổi nào, cũng đừng quên làm đẹp cho chính mình'', cô chia sẻ trên Instagram cá nhân. Chính vì thế, dù bận rộn đến đâu, Ham So Won cũng dành thời gian để chăm sóc cho cơ thể, luôn chỉn chu ở đời thường lẫn khi tham gia các sự kiện.

Theo đó, Ham So Won chọn gym, pilates để giữ dáng đẹp. Pilates là bộ môn được nhiều ngôi sao Hàn Quốc yêu thích trong vài năm trở lại đây. Ngoài tác dụng giảm cân, giúp duy trì vóc dáng đẹp săn chắc, dẻo dai thì pilates còn giúp căn chỉnh tư thế, vóc dáng được đẹp hơn, đồng thời giảm stress hiệu quả. Ngoài ra, cô cũng yêu thích bơi lội, chạy bộ.

Ham So Won chăm chỉ tập thể thao, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng đẹp.

Ở tuổi 47, Ham So Won vẫn sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng và dường như không có dấu hiệu của lão hóa nhờ uống collagen, nước lọc và chăm chỉ đắp mặt nạ. Đồng thời, bà mẹ 1 con hạn chế trang điểm. Cô thường để mặt mộc, dùng thêm kem chống nắng và tô son mỗi lúc đi ra ngoài. Ham So Won sử dụng mặt nạ cấp ẩm trước khi make up; mặt nạ chống lão hóa, phục hồi da từ 4-5 lần/tuần.

Ngoài ra, cô còn có thói quen uống nước gừng. Ham So Won cho hay đây là loạt nước giúp làm ấm cơ thể, chứa nhiều hợp chất chống viêm mạnh và chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch,... Ngoài ra, cô cũng thường xuyên đến spa để được chăm sóc da mặt chuyên sâu, massage body.

Ham So Won chăm chỉ đắp mặt nạ để làn da được căng bóng, sáng mịn.

Ngoài những lúc làm việc hay chăm sóc con cái, Ham So Won cũng dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống thông qua việc đi du lịch, gặp gỡ cafe, trò chuyện cùng bạn bè. Cô cho biết bản thân đã tìm hiểu được nhiều điểm đến rất thú vị, đặc biệt là các quán ăn ngon. Đồng thời, cô cũng dành thời gian học tiếng Việt, quen thêm nhiều người bạn mới tại Việt Nam.

