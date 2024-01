"Hiện tượng nhan sắc" 82 triệu fan giữ vòng eo 54cm nhiều năm bằng một món đồ

Mới đây, Tamburins hợp tác cùng Jennie cho ra mắt BST "The Day Of Sorceress". Với sức ảnh hưởng của mình, những bức poster quảng cáo Jennie bất ngờ trở thành địa điểm check-in cực hot, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ Trung Quốc. Không chỉ thế, có rất nhiều người hâm mộ của Jennie đã bay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc đến cửa hàng mua sắm chỉ để chụp ảnh cùng tấm billboard cỡ đại của cô. Tại flagship store, cảnh tượng nhiều bạn trẻ xếp thành một hàng dài để đợi đến lượt chụp ảnh và mua sản phẩm có "gắn mác" Jennie dù thời tiết âm 3 độ C.

Hình ảnh các khách hàng đứng xếp thành một hàng dài đợi chụp ảnh cùng tấm billboard khổng lồ của Jennie.

Jennie hiện là nữ thần tượng Hàn Quốc có hơn 80 triệu người theo dõi trên instagram. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Jennie còn được đánh giá cao bởi gu thời trang sang trọng, thời thượng. Bất cứ món đồ nào mà cô khoác lên người đều dễ dàng tạo thành xu hướng và được các cô gái "săn lùng". Thậm chí, có không ít item nhanh chóng sold - out sau khi Jennie đăng tải hình ảnh cô diện nó trên trang cá nhân. Vì lý do này, tờ tạp chí Hypebae từng ví "Jennie có bàn tay của Midas".

Jennie là gương mặt được nhiều thương hiệu ưu ái.

Chỉ sở hữu chiều cao 1m63 nhưng Jennie có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng thân hình cân đối nhờ chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập luyện đều đặn. Nữ thần tượng kết thân với bộ môn Pilates và yoga nhiều năm. Không chỉ thế, cô nàng từng chia sẻ, vòng tập yoga Zen Ring vô cùng nhỏ gọn sẽ là món đồ không bao giờ thiếu trong túi đồ của Jennie. Cô cho biết, chiếc vòng tập này giúp massage giảm đau nhức vai, cổ hoặc mông, lưng và cải thiện vấn đề vòng eo ngấn mỡ.

Jennie có chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt để đảm bảo phong độ ổn định.

Chiếc vòng tập yoga nhỏ gọn mà Jennie mang theo trong mỗi chuyến lưu diễn.

Ngoài tập vũ đạo từ 3 - 4 tiếng/ngày, Jennie còn tập thêm Pilates thêm 3 tiếng nữa vào thời điểm gần phát hành ca khúc mới hoặc quay MV.

Bên cạnh đó, Jennie luôn áp dụng chế độ ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng và đặc biệt là ăn rất nhạt. Vào những bữa phụ, cô sử dụng thêm đồ tráng miệng hoặc đồ uống yakult giàu axit lactic nhằm hỗ trợ đường tiêu hóa.

