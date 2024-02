"Cô vợ nhặt" hot nhất sóng giờ Vàng: "Tôi nhiều tuổi thật nhưng vẫn chất!"

Minh Cúc sinh năm 1986, là diễn viên của sân khấu kịch, phim truyền hình khu vực phía Bắc. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn phụ có cá tính mạnh mẽ, bốc đồng như Xinh trong "Về nhà đi con", Sâm trong "Hương vị tình thân" và gần đây nhất là vai Bình trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" và Sú trong "Cuộc chiến không giới tuyến". Dù chỉ là vai phụ nhưng Minh Cúc đều khiến khán giả ấn tượng với dạng nhân vật bỗ bã, có cuộc sống lam lũ nhưng mỗi người lại có tính cách riêng, không giống nhau.

Minh Cúc gây ấn tượng với vai Bình trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Trước khi vắng bóng trên màn ảnh nhỏ 9 năm, Minh Cúc từng đóng vai chính trong series "Con đường hạnh phúc" năm 2008. Hiện tại, Minh Cúc còn là mẹ đơn thân. Thường mang đến tiếng cười cho khán giả nhưng cuộc đời Minh Cúc trải qua nhiều chuyện buồn khi con gái Tú Minh mắc bệnh bại não, hôn nhân sớm tan vỡ. Bản thân cô một mình chăm con gái suốt 13 năm. Bé Tú Minh không thể nhai, nuốt, chỉ ăn được đồ mềm như cháo, sữa, sinh tố. Nhiều lúc con bị ốm, cô thường phải một tay ẵm con, một tay làm các việc khác.

Ngoài làm diễn viên, để có thêm thu nhập, Minh Cúc còn làm nghề trang điểm, kinh doanh. Nhìn lại khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Minh Cúc tâm sự: "Gần 10 năm không đóng phim và các dự định còn dang dở, nếu hỏi, có điều gì tiếc nuối hay không, nếu bảo không thì là nói dối. Nhưng máu nghệ sĩ trong tôi vẫn còn đó, tôi vẫn tràn trề năng lượng và cháy hết mình với những vai diễn để lột tả được cảm xúc trọn vẹn nhất của mỗi nhân vật, với những gì mà tôi đã muốn làm. Tôi tự nhủ rằng, tuổi trẻ đã trôi qua, những thứ đã qua thì không thể lấy lại nhưng tôi muốn nỗ lực để xem mình có thể đi được bao xa và làm những gì mà mình đã bỏ lỡ.

Để so sánh với lứa các bạn trẻ thì tôi thua họ về thanh xuân, nên bắt buộc tôi phải cố gắng gấp đôi gấp 3 lần so với bình thường, tôi đang ở độ tuổi dở dang nhưng tôi muốn chứng minh rằng ở 'bà chị già' vẫn còn 'chất' và luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực. Tôi tin, chỉ cần mình cứ chân thành, nỗ lực, cứ đi thì sẽ đến đích. Tôi trau dồi kỹ năng, luyện tập thể thao để luôn được khoẻ mạnh và năng động, bắt kịp xu hướng, qua mỗi vai diễn tôi cũng thường tự xem lại để biết mình cần phải cải thiện thêm điều gì, ở đâu. Tôi biết rằng, tuổi mình đã già so với thế hệ trẻ bây giờ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần".

Chấp nhận làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình nhưng Minh Cúc luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Cô thẳng thắn nói cô mạnh mẽ, tự chủ đến mức chẳng cần đàn ông bên cạnh. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ đón nhận tình cảm của đối phương nếu đủ chân thành và yêu thương cả bé Tú Minh.

Cô trải lòng: "Với tôi, quan trọng nhất vẫn là con gái. Nếu tôi lập gia đình mới thì Tú Minh sẽ thế nào? Tôi muốn khi con còn ở với mình ngày nào, tôi sẽ sống hết mình ngày đó. Tình yêu của tôi đã dành hết cho con gái Tú Minh bé bỏng. Trái tim của tôi vẫn luôn mở, nếu có yêu thì phải là người thật sự đủ can đảm, thật sự hiểu để trụ lại với tôi. Chữ "yêu và thương" nói ra thì đơn giản lắm, nhưng quan trọng là có làm được hay không. Nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau".

Minh Cúc sau khi giảm 6kg có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Thời gian gần đây, khán giả nhận thấy, Minh Cúc có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Cô tiết lộ: "Thực chất, ở những tập gần cuối phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao', khi đóng vai Bình đang mang thai, tôi đã có dấu hiệu gầy đi. Tuy nhiên, nó chưa rõ rệt lắm nên nhiều người chưa phát hiện ra, có thể vì cơ địa của tôi to xương. Mãi đến khi đóng vai Sú trong 'Cuộc chiến không giới tuyến', nhiều khán giả mới thắc mắc, tại sao Minh Cúc trông gầy thế.

Cũng có khá nhiều chị em hỏi tôi bí quyết ăn uống, tập luyện. Nhưng nói thật, tôi vẫn ăn uống với chế độ đầy đủ dinh dưỡng. Tính chất công việc của tôi bận rộn, nếu ăn kiêng thì sẽ không thể đủ năng lượng được. Để đảm bảo có một thể lực tốt, tôi tập gym và boxing cùng huấn luyện viên riêng và được xây dựng hệ thống tập luyện bài bản, phù hợp với từng giai đoạn cần tăng, giảm cân. Có những lúc công việc bận rộn, không thể thường xuyên lên phòng tập, tôi vẫn cố gắng tranh thủ nhất có thể.

Thời điểm hiện tại, tôi vẫn duy trì cân nặng ở mức 59kg. Sau khi giảm cân, tôi cũng đã cắt đi mái tóc dài đã gắn liền với tôi từ nhỏ để có sự tươi mới, trẻ trung hơn, thay đổi hình tượng thì nhận được phản ứng tích cực của người và cũng rất hợp với tính cách của tôi. Ngoài ra, tôi cũng được mời làm người mẫu cho một số show thời trang, đại diện nhãn hàng".

Nói về thế mạnh của bản thân, Minh Cúc cho rằng đó là giọng nói và đôi mắt. "Người ta vẫn hay nói 'đôi mắt biết nói'. Dù hiện tại tôi vẫn chưa có vai nào để thể hiện như thế, nhưng tôi tự tin về khả năng đó của mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi một điểm nào đó trên gương mặt. Ngoài kia ai cũng xinh đẹp cả, nên mình cứ giữ cái chất riêng biệt của mình. Có nhiều thẩm mỹ viện gọi điện tài trợ phẫu thuật cho tôi nhưng tôi từ chối. Tôi muốn thể hiện đa dạng vai cả nam cả nữ nên sẽ giữ nguyên những gì vốn đã có. Trên gương mặt hiện tại chỉ thay đổi duy nhất hàm răng để nụ cười được toả sáng hơn", cô nói thêm.

