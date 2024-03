Cô béo xinh đẹp hút fan bất chấp nặng gần 70kg

Nếu đang tìm kiếm những cô nàng mảnh mai, vai gầy eo thon, bạn chắc chắn sẽ bỏ qua cái tên Oh Hye Soo. Song nếu hâm mộ vẻ đẹp đầy đặn, khỏe khoắn, cô nàng này sẽ khiến bạn không thể rời mắt.

Oh Hye Soo là một người mẫu không chạy theo quy chuẩn sắc đẹp thịnh hành tại Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao 1m69 song cân nặng của cô nàng gần chạm mốc 70kg – một con số được cho là khó chấp nhận tại xứ kim chi.

Oh Hye Soo nặng gần 70kg – con số được cho là khó chấp nhận đối với nữ giới tại Hàn Quốc

Thay vì hình thể mảnh dẻ, eo ót, Oh Hye Soo gây ấn tượng bởi bờ vai rộng, vòng 1 đẫy đà cùng vòng eo chạm ngưỡng 100cm! Trái ngược với body có phần “lực lưỡng” ấy là gương mặt vô cùng hài hòa, nữ tính và suối tóc bồng bềnh, suôn mượt. Tất cả góp phần tạo nên vẻ đẹp lạ, giúp Oh Hye Soo trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần đông các cô mẫu tại Hàn Quốc.

Đam mê của Oh Hye Soo là luyện tập. Mỗi ngày, cô đều dành hàng tiếng đồng hồ tại phòng gym, Pilates. Tập luyện không chỉ là công cụ giúp chân dài 1m69 tăng lượng cơ bắp mà còn giúp cô trở nên yêu đời, giải tỏa căng thẳng.

Tại phòng gym, Oh Hye Soo đầu tư nhiều thời gian cho các bài tập giúp tăng size vòng 3. Bản thân cô thuộc tuýp body tam giác ngược – ngực và vai lớn hơn eo và hông nên để tạo sự cân đối, người đẹp dành công sức cải thiện vòng 3. Deadlift với tạ đòn, đá chân với cáp hay leo thang, đạp xe trên máy là một số bài tập yêu thích của Oh Hye Soo. Ngoài ra, cô nàng còn thích leo núi. Đây là bộ môn đòi hỏi thể lực, sức bền, sự kiên nhẫn cũng như có thể cải thiện vòng 3 cùng cơ bắp vùng thân dưới rất hiệu quả.

Ngoài gym, Oh Hye Soo còn thích tập Pilates. Nổi tiếng là bộ môn “đẽo” dáng nhưng vẫn duy trì sự mềm mại cho người tập, Pilate giúp nàng béo xinh đẹp có body dẻo dai, vòng 2 không mỡ thừa dù thuộc tuýp “đô con”.

Cô nàng chăm chỉ luyện tập để cải thiện yếu điểm về vóc dáng song không chạy theo vẻ đẹp “mình dây”

Oh Hye Soo quan niệm ăn uống cũng là một hình thức luyện tập! Đối với cô, luyện tập chiếm 70% trong khi ăn uống quyết định 70% tới việc bạn trông như thế nào. Cô nàng không ăn kiêng khắt khe song luôn có xu hướng lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ bắp như thịt bò nạc, ức gà, ngũ cốc, rau xanh, hoa quả tươi.

Trước khi luyện tập, Oh Hye Soo thường ăn nhẹ hoặc uống một ly bột whey protein. Tập xong, cô nàng bổ sung nước ép hoặc ăn hoa quả tươi để tăng cường lượng vitamin và khoáng chất, tránh tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Mỗi tuần 1-2 bữa, Oh Hye Soo cho phép mình ăn “xả” bằng cách thưởng thức những món ngon miệng dân thể hình thường phải kiêng như bánh ngọt, pizza… Đây là cách cô nàng cân bằng dinh dưỡng và tâm trạng, cũng là bí quyết giúp việc giữ dáng không trở thành áp lực.

Nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn đặc biệt, Oh Hye Soo thường được mời quảng cáo cho nhiều thương hiệu nội y thể thao, thực phẩm chức năng… Hình tượng cá tính, mạnh mẽ của cô cũng thu hút nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội.

Dù thuộc tuýp “đô con” song Oh Hye Soo vẫn rất cuốn hút nhờ gương mặt xinh đẹp và lối sống lành mạnh

Vẻ đẹp đầy sức sống của Oh Hye Soo giúp cô nàng nhận về nhiều bình luận tích cực

Oh Hye Soo khiến nhiều cô nàng không còn bị cân nặng ám ảnh

