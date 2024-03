Cải thiện làn da và đôi mắt với những thực phẩm thơm ngon giàu vitamin A

Cà rốt

Cà rốt chắc chắn là một trong những loại rau củ phổ biến nhất. Là một loại rau củ, loại rau ngọt, đa năng này dự trữ chất dinh dưỡng cho cây, vì vậy cà rốt rất giàu khoáng chất như kali, cũng như vitamin A, C và K. Một củ cà rốt cỡ vừa chứa khoảng 45% giá trị hàng ngày vitamin A, trong khi một cốc cà rốt nấu chín chứa 1.329 mcg, gấp khoảng 1,5 lần giá trị hàng ngày.

Cá ngừ

Vitamin A được tạo sẵn có nhiều trong một số sản phẩm động vật, trong đó cá ngừ tươi là một trong những nguồn tốt nhất. Một miếng thịt thăn nặng 0.17kg có 1.287 mcg, chiếm 143% giá trị hàng ngày. Cá ngừ cũng chứa nhiều vitamin E, protein, selen, magie, biotin và vitamin B12 cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Các loại cá và động vật có vỏ khác có nhiều vitamin A bao gồm lươn, nghêu và cá thu.

Khoai lang

Bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích sức khỏe từ việc ăn khoai lang, nhiều trong số đó là sản phẩm có hàm lượng beta-carotene cao. Khoai lang có thể hỗ trợ thị lực, hệ thống miễn dịch của bạn và do chứa carbohydrate phức tạp và chất xơ prebiotic, chúng cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và giảm tiết insulin. Một củ khoai lang nướng cỡ vừa sẽ cung cấp cho bạn gần 125% giá trị vitamin A hàng ngày, cùng với nhiều vitamin C và một ít kali.

Ớt đỏ

Hàm lượng dinh dưỡng của ớt chuông ngọt thay đổi tùy theo màu sắc của chúng. Ớt chuông đỏ và cam đặc biệt bổ dưỡng do hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Ớt chuông đỏ là một trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao nhất. Ví dụ, một cốc ớt đỏ cung cấp 190 mg (212% RDI) vitamin C, trong khi để so sánh, một cốc lát cam có 96 mg. Hơn nữa, một quả ớt đỏ ngọt vừa cung cấp gần 2 mg vitamin E (14% DV) và 198 mcg (22 DV) vitamin E. Ngược lại, ớt chuông xanh có lượng vitamin A không đáng kể.

Bí đỏ

Bí ngô và các loại bí mùa đông khác như bí ngô, bí hubbard và bí bãi biển, cũng như bí ngô, rất giàu vitamin A. Màu cam sáng của những loại trái cây ngọt ngào, nhiều thịt này là do beta-carotene, một chất chống oxy hóa được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Một cốc bí ngô đóng hộp có giá trị vitamin A hàng ngày gấp đôi và một cốc bí đỏ nấu chín có 127% giá trị hàng ngày, cung cấp 1.144 mcg.

Bông cải xanh

Có vẻ như ngày nay có rất ít danh sách các loại thực phẩm lành mạnh nhất mà không có bông cải xanh. Từ chất xơ đến vitamin C, vitamin K đến vitamin A đến biotin, loại rau họ cải này là một siêu thực phẩm chống lại bệnh tật. Bông cải xanh cũng có hàm lượng vitamin A tương đối cao, với 120 mcg mỗi cốc.

Gan

Gan chắc chắn là một trong những nguồn cung cấp vitamin A tập trung nhất, cùng với các chất dinh dưỡng như vitamin D, sắt và vitamin B12, một loại vitamin quan trọng để sản xuất năng lượng. Một lát gan bò chứa tới 700% giá trị vitamin A hàng ngày. Gan cừu ít hơn nhiều nhưng vẫn có hơn hai lần giá trị hàng ngày. Xúc xích gan, dầu gan cá tuyết và pate gan ngỗng cũng chứa nhiều vitamin A.

Dưa lưới

Vì nhiều loại thực phẩm giàu vitamin A nhất là cam nên không có gì ngạc nhiên khi dưa đỏ rất giàu vitamin A. Loại trái cây mọng nước, có thịt mỏng này có khoảng 1/3 giá trị vitamin A hàng ngày trong mỗi cốc. Xoài, một loại trái cây có màu cam sáng khác, có hàm lượng tương tự và cũng là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, rất cần thiết cho da, tóc và sức khỏe tim mạch.

Cải xoăn

Rau lá xanh đậm là một trong những nguồn cung cấp vitamin K tốt nhất , một loại vitamin tan trong chất béo rất quan trọng cho quá trình đông máu bình thường. Cải xoăn, rau bina, cải rổ, củ cải xanh, củ cải xanh, củ cải Thụy Sĩ và các loại rau lá xanh khác cũng chứa nhiều sắt, canxi, kali và vitamin A. Một cốc cải xoăn nấu chín có 885 mcg (98% DV) vitamin A. và rau bina, cải rổ, củ cải xanh và mù tạt xanh đều giống nhau. Rắc rau xanh của bạn với dầu tốt cho sức khỏe hoặc thưởng thức chúng với các loại hạt để kết hợp chúng với chất béo sẽ hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo mà chúng chứa.

Bưởi

Bắt đầu ngày mới của bạn với nửa quả bưởi từng là một phương pháp dinh dưỡng phổ biến và chúng ta nên áp dụng lại thói quen đó một lần nữa. Loại trái cây chua này không chỉ chứa nhiều vitamin C hỗ trợ miễn dịch mà còn là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Một cốc có khoảng 15% giá trị hàng ngày. Tuy nhiên, đối với ớt chuông, màu sắc cũng quan trọng ở đây. Bưởi hồng có lượng vitamin A cao gấp khoảng 30 lần so với bưởi trắng.

Rau xà lách

Trong khi các loại rau lá xanh đậm sẽ cung cấp cho bạn lượng vitamin A mạnh hơn nhiều thì rau diếp cũng là một lựa chọn tốt. Có khoảng 200 mcg vitamin A trong mỗi cốc rau diếp, với hàm lượng cao hơn trong lá rau diếp Romaine có sắc tố đỏ. Vì rau diếp chứa rất ít calo trên mỗi calo nên đây là một trong những nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất, vì có 570% giá trị hàng ngày cho mỗi phần 200 calo.

