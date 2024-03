Cách làm gel dưỡng để qua đêm giúp trị mụn hiệu quả

Mụn trứng cá có thể bùng phát do sự phát triển của nấm hoặc do stress kéo dài. Làm thế nào để bạn phân biệt giữa mụn liên quan đến căng thẳng, mụn do nội tiết tố hay do nấm? Mụn bọc thường liên quan đến căng thẳng hoặc do nội tiết tố, mụn bọc kín và không có đầu trắng, chủ yếu là mụn do nấm và trông giống như những vết mụn nhỏ li ti trên da. Nguyên nhân là do nấm Malassezia phát triển quá mức do sản xuất dầu và nó sinh sôi nảy nở gần nang lông, khiến làn da của bạn trông có kết cấu và sần sùi.

Dầu cây chè: Tinh dầu tràm trà có đặc tính kháng khuẩn, chống nấm và chống viêm tuyệt vời. Nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và giúp chống lại và ức chế nấm gây mụn. Giữ cho làn da của bạn rất sạch sẽ và rõ ràng, đồng thời ngăn ngừa mụn và mụn trứng cá trong tương lai.

Gel lô hội: Gel lô hội tạo nên một lớp gel tuyệt vời trong công thức này và nó cũng là một chất giữ ẩm và kháng khuẩn tự nhiên. Nó giữ cho làn da của bạn siêu mềm mại và cũng giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và thông thoáng. Gel lô hội còn có đặc tính chống viêm giúp làm dịu và làm dịu vết đỏ do mụn và viêm trên da.

Bột Neem: Thảo dược được biết đến với công dụng trị mụn và cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Neem là một phương pháp chữa trị mụn trứng cá và mụn nhọt lâu đời và nó cũng giúp chống lại mụn trứng cá do nấm. Nó có đặc tính kháng khuẩn và cũng giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và giữ cho làn da của bạn luôn sạch sẽ. Ngoài ra còn có đặc tính giải độc.

Tinh dầu bạc hà: Tinh dầu bạc hà nổi tiếng với tác dụng chống viêm và làm dịu da, đồng thời nó cũng có đặc tính kháng khuẩn đáng kinh ngạc giúp ức chế nấm gây mụn trứng cá. Làm thông thoáng lỗ chân lông và giữ cho làn da của bạn luôn thông thoáng. Tinh dầu bạc hà còn có tác dụng thải độc, giải độc cho da.

Những thứ bạn cần chuẩn bị:

¼ cốc gel lô hội

1 thìa cà phê bột neem

3-4 giọt tinh dầu bạc hà

3-4 giọt tinh dầu tràm trà

Hướng dẫn:

Trong một cái bát, thêm gel lô hội thương mại. Bạn không thể sử dụng gel lô hội tươi vì nó không bền và thậm chí không nhũ hóa với các thành phần khác. Thêm bột neem vào và trộn đều cho đến khi không bị vón cục. Bây giờ, thêm tinh dầu bạc hà và tinh dầu cây trà vào và khuấy đều cho đến khi nó được nhũ hóa tốt. Chuyển hỗn hợp này vào một chiếc lọ dễ sử dụng và sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm vào ban ngày cũng như trước khi đi ngủ. Thời hạn sử dụng phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của các thành phần được sử dụng.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng:

Kiểm tra phản ứng trên da trước khi sử dụng để đảm bảo không có thành phần nào hoặc sản phẩm cuối cùng gây ra bất kỳ phản ứng dị ứng nào.

Sử dụng các thành phần hữu cơ để có kết quả tốt nhất.

Đừng mong đợi kết quả ngay lập tức, hãy thực hiện theo thói quen trong thời gian dài hơn để loại dưỡng da này phát huy tác dụng.

