Cách giữ vẻ quyến rũ của "bảo vật nước Pháp" U50 đóng nhiều cảnh nude nhất

Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng… là những tính từ mà mọi người thường nghĩ đến mỗi khi nhắc đến Eva Green.

Mới đây, thông tin Eva Green là nữ diễn viên đóng nhiều cảnh khỏa thân nhất nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, minh tinh ''The Dreamers'' nắm giữ kỷ lục với 28 phút 50 giây đóng cảnh 18+. Trên thực tế, đối với hầu hết ngôi sao Hollywood, khỏa thân trên màn ảnh không phải vấn đề đáng bận tâm nếu yêu cầu vai diễn bắt buộc và phù hợp với câu chuyện muốn truyền tải.

Eva Green từng gây chú ý với những cảnh thân mật trong ''The Dreamers'', ''Sin City: A dame to kill for'', ''Perfect Sense'', ''Camelo'',... Sắc vóc và lối diễn xuất ấn tượng giúp cô thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Mỹ nhân 8X được truyền thông lẫn người hâm mộ gọi là "Nữ thần phim nóng'' hay ''Biểu tượng gợi cảm của nước Pháp'',...

Eva Green có nhiều cảnh gợi cảm trên màn ảnh.

Đến nay, ở độ tuổi 44, sao nữ vẫn là gương mặt đắt show tham gia các dự án nghệ thuật, xuất hiện trên nhiều trang bìa của các tạp chí đình đám. Vẻ đẹp nồng nàn quyến rũ của cô được người hâm mộ nhận xét là ngày càng thăng hạng theo thời gian. Hiện tại, trang Instagram cá nhân của người đẹp này thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi, đây cũng là nơi cô thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đẹp, bí quyết để giữ gìn sắc vóc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Healthy Celeb, Eva Green thực hiện kết hợp giữa các bài tập tim mạch, rèn luyện sức bền dưới sự giám sát của huấn luyện viên cá nhân. Theo đó, cô đặc biệt yêu thích các bài squats, lunges, chạy bộ, bơi lội, đi xe đạp, đi bộ, đi bộ đường dài,... Cô chia sẻ rằng bản thân cảm thấy thư giãn và cân bằng hơn trong cuộc sống. Ngoài việc đốt cháy lượng calo dồi dào và tăng cường hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, những bài tập này còn có hiệu quả trong việc giúp cô giảm bớt căng thẳng.

Ngoài ra, nhiều năm trở lại đây cô cũng lựa chọn tập luyện pilates, giúp sắc vóc thăng hạng hơn.

Nữ diễn viên có thói quen khởi đầu ngày mới bằng một ly nước ấm. Trong ngày, cô giữ chế độ ăn uống lành mạnh, loại bỏ gần như đồ ăn vặt, thực pẩm chế biến sẵn, nước ngọt và các chất béo có hại cho cơ thể. Sao nữ bổ sung nhiều protein từ đậu phụ, trứng, cá và thịt gà; nạp carbohydrates từ gạo lứt, quinoa, bánh mì nguyên hạt và khoai lang; chất béo tốt từ cá hồi. Đồng thời, cô ăn nhiều rau xanh và các loại quả mong như cải xoăn, rau bina, dâu tây, việt quất.

Eva thừa nhận thư giãn là điều cần thiết để có một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Cô dựa vào tắm nước nóng và kỹ thuật massage Tây Tạng để giảm bớt căng thẳng cho cơ thể.Ngoài ra, cô còn đảm bảo rằng mình ngủ đủ giấc từ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm. Cô cũng thiền từ 10 đến 15 phút mỗi ngày để xoa dịu tâm trí.

