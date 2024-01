Body 90-60-90 cm của Hoa hậu 9X tham gia show hẹn hò hot nhất Hàn Quốc

An Min Young là thí sinh gây chú ý ở "Địa Ngục Độc Thân".

Mới đây, show hẹn hò đình đám nhất nhì Hàn Quốc - "Địa Ngục Độc Thân" mùa 3 chính thức khép lại, trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mùa này, có 4 cặp đôi nên duyên từ chương trình. Trong đó, Lee Jin Seok và An Min Young gây chú ý hơn cả, họ thu hút về cả ngoại hình lẫn tương tác trong suốt 9 ngày có mặt tại ''Địa ngục độc thân''. Những thông tin bên lề về các 2 nhân vật này cũng bắt đầu được người hâm mộ tìm kiếm nhiều hơn. Rất nhanh sau đó từ khóa về ''nhan sắc'' của An Min Young trên show và ảnh đăng Instagram được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội, làm dấy lên một cuộc tranh luận.

Hàng loạt các trang tin tức Hàn Quốc cũng chia sẻ về thông tin này. Theo Koreaboo, nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng họ nhận không ra An Min Young khi thấy những hình ảnh cô đăng tải ở Instagram cá nhân gần 1 triệu người theo dõi. ''Người hâm mộ sốc trước sự khác biệt về ngoại hình của An Min Young trên mạng và thực tế'', tờ Koreaboo bình luận.

Nhan sắc An Min Young ngoài đời và ảnh đăng Instagram được cho là có nhiều sự khác biệt.

An Min Young chỉnh sửa để mắt to, mũi cao hơn.

Theo đó, body nóng bỏng với vòng eo siêu nhỏ, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn vẫn là điểm đặc biệt thu hút ở An Min Young, song nhan sắc của cô lại có nhiều sự khác biệt. Người hâm mộ cho rằng, cô đã lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, dẫn đến thay đổi nhiều đặc điểm trên gương mặt như mắt to, mũi cao và mặt nhỏ hơn, trông khác biệt với hình ảnh ở thực tế. Tuy nhiên, trên sóng truyền hình, nhan sắc An Min Young vẫn được đánh giá cao, cô nổi bật với nét đẹp ngọt ngào, làn da trắng mịn và mái tóc dài mềm mại.

Hiện tại, dưới các bài đăng của An Min Young trên Instagram hay trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đưa ra lời khuyên cô nên chế chỉnh sửa gương mặt khi chụp hình, điều này làm gương mặt của cô trông dơ cứng và thiếu tự nhiên hơn. ''Cô ấy đã photoshop quá đà, nhìn gương mặt như hai con người khác vậy'', ''Tôi muốn nói rằng bạn rất đẹp, bạn không cần phải sửa ảnh quá nhiều như vậy'', ''Vẻ đẹp tự nhiên của bạn là đang yêu nhất'', ''Tôi cảm thấy như mình bị dối lừa khi xem ảnh ở Instagram vậy'',... là những bình luận của dân mạng.

An Min Young quyến rũ trong những tấm ảnh đời thường.

An Min Young sinh năm 1998, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý doanh nghiệp tại Đại Học ChungAng Hàn Quốc. Hiện tại, cô làm người mẫu, huấn luyện viên pilates. An Min Young từng giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Busan năm 2023, năm 2021 cô cũng đứng đầu trong Lễ hội tuyển chọn vẻ đẹp tự nhiên tại xứ Kim Chi. Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, cô còn sở hữu tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước, với số đo 3 vòng hoàn mỹ là: 90-60-90 (cm).

Với kinh nghiệm là huấn luyện viên pilates lâu năm, An Min Young tự xây dựng cho mình chế độ tập luyện phù hợp với từng giai đoạn. Ngoài ra, người đẹp cũng kết hợp cùng gym, chạy bộ để tăng swucs bền và sự dẻo dai cho cơ thể. Mục đích tập luyện của An Min Young là muốn có một vòng eo thon gọn, vòng 1 và vòng 3 nảy nở, đúng chuẩn body ''đồng hồ cát''.

An Min Young chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn khác nhau.

Cũng như nhiều mỹ nhân Hàn Quốc khác, An Min Young cũng lựa chọn đánh golf cùng bạn bè những lúc rảnh rỗi, nhằm cải thiện vóc dáng lẫn nâng cao sức khỏe tinh thần.

An Min Young thường xuyên nhận được lời mời làm mẫu ảnh.

Thường xuyên chụp những bộ ảnh thời trang, review sản phẩm làm đẹp, An Min Young chú trọng chăm sóc làn da. Cô thường xuyên đến spa để được chăm sóc sắc đẹp chuyên sâu. Một tuần, An Min Young đắp mặt nạ từ 3-4 lần, tẩy tế bào chết và làm sạch da mặt, body cẩn thận.

Người đẹp cũng từng chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng để gương mặt nhỏ gọn hơn, cô tập theo các bài tập trên YouTube và sử dụng máy nâng cơ mặt, massage thường xuyên.

