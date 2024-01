"Bà trùm buôn ma túy phim Việt" giữ số đo 85-55-90cm nhờ môn "nhà giàu"

Mới đây, Hoàng Hải Thu gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh check-in ở sân golf thu hút nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho vóc dáng quyến rũ của Hoàng Hải Thu và nhận xét nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn thời điểm cô đóng phim "Bão ngầm" và "Lựa chọn cho số phận".

Nữ diễn viên Hoàng Hải Thu đăng tải loạt ảnh đi chơi golf.

Về phía Hoàng Hải Thu, cô chia sẻ: "So với thời điểm vào vai 'bà trùm ma túy' phim 'Bão ngầm', vóc dáng của tôi hiện tại có sự thay đổi rõ rệt nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống điều độ hơn. Tôi thấy cải thiện nhiều nhất chắc chắn là vòng 2 và vòng 3. Mỗi ngày tôi thường tập khoảng 45 - 60 phút cùng huấn luyện viên tại phòng gym. Các bài tập được xây dựng một cách hệ thống, phù hợp với từng giai đoạn cũng như những phần cần cải thiện trên cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng áp dụng chế độ ăn mà huấn luyện viên đưa cho để đảm bảo việc giảm cân được hiệu quả nhất".

Thời gian gần đây, Hoàng Hải Thu đang kết thân với bộ môn golf. Hải Thu bật mí thêm: "Thu thấy đây là một bộ môn dễ 'gây nghiện'. Việc tập luyện ở một nơi rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh sẽ giúp cho tinh thần được thư thái và dễ chịu hơn. Chính vì thế, cứ mỗi ngày cuối tuần, Thu lại dành thời gian để tập golf, vừa để giữ một vóc dáng khoẻ mạnh và ổn định trọng lượng ở mức cân đối, vừa tụ tập với các chị em".

Người đẹp tiết lộ mới chơi golf trong thời gian gần đây.

Bên cạnh golf, Hải Thu còn tập gym, yoga và một số lớp sexy dance hoặc zumba. Thi thoảng, cô còn dành 30 phút đạp xe vào những ngày rảnh rỗi. Theo nữ diễn viên, có rất nhiều cách để giữ dáng, không nhất thiết phải tập luyện với cường độ nặng. Thay vào đó, các bạn nữ nên duy trì chế độ tập đều đặn, giống như một thói quen để cải thiện vóc dáng tốt hơn. Quan trọng nhất là tăng cường sức khỏe.

Về chế độ ăn uống, cô cho biết: "Tập luyện chỉ là một phần. Có một câu nói mà tôi rất thích: 'We are what we eat' (Chúng ta là những gì chúng ta ăn). Muốn có một cơ thể khỏe đẹp từ bên trong thì 70% đến từ chế độ ăn uống. Từ lâu, tôi vẫn duy trì một số thói quen như ăn chậm, nhai kỹ. Ưu tiên các thực phẩm lành mạnh, không qua tinh chế hay chế biến công nghiệp để giữ nguyên hương vị cũng như chất dinh dưỡng".

Chế độ tập luyện kết hợp ăn uống nghiêm ngặt giúp Hoàng Hải Thu duy trì được thân hình cân đối, quyến rũ.

