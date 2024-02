Ăn đu đủ giảm cân giống mỹ nhân có vẻ đẹp giống hoa hậu nhất trong Blackpink

Jisoo là thành viên lớn tuổi nhất Blackpink, cũng là thành viên có chiều cao nhỏ nhất (1m62). Tuy nhiên, nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gương mặt đẹp như hoa hậu, mỗi khung hình có sự xuất hiện của chị cả nhóm nhạc nữ quyền lực hàng đầu Hàn Quốc vẫn khiến fan hâm mộ ngây ngất.

Jisoo chia nhỏ các bữa ăn để có thân hình cân đối

Được biết, Jisoo duy trì cân nặng 45kg để đảm bảo luôn mảnh mai nhất khi lên hình. Nữ idol cũng nổi tiếng với vòng eo chỉ 56cm cùng cơ bụng số 11 hoàn hảo. Để có được body vạn người mê, Jisoo cho biết bí quyết của mình là uống đủ nước. Cô đảm bảo cung cấp 8 ly nước cho cơ thể, uống liên tục để tăng cường sự trao đổi chất bên trong và sự rạng rỡ bên ngoài.

Ngoài ra, nữ idol sinh năm 1995 còn chia nhỏ các bữa ăn để tránh tích mỡ bụng. Đặc biệt, Jisoo từng tiết lộ món khoái khẩu giúp người đẹp giảm cân thành công là nộm đu đủ xanh. Vậy đu đủ xanh có thực sự có tác dụng trong việc giảm cân, duy trì dáng vóc nhỏ nhắn cho phái đẹp?

Tác dụng giảm cân của đu đủ xanh

Đu đủ là loại quả bình dân nhưng chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, không có tinh bột, calo cực thấp. So với đu đủ chín, đu đủ xanh chứa lượng enzyme gấp đôi, giúp phân hủy chất béo hiệu quả, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Chất xơ trong đu đủ cũng giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp giảm triệu chứng đầy hơi, trả lại cho bạn vòng bụng phẳng. Trong 100g đu đủ xanh chỉ chứa khoảng 30 calo, với đu đủ chín là khoảng 42 calo, do đó phái đẹp hoàn toàn không lo ngại tăng cân cả khi ăn nhiều.

Thực đơn giảm cân với đu đủ xanh của Jisso

Thay vì nhịn ăn, Jisoo chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để tránh bị tích mỡ bụng. Mỗi ngày, nữ thần tượng ăn tới 4 bữa. Bữa sáng của cô gồm 2-3 trái táo. Bữa trưa là salad đu đủ xanh và ức gà tẩm gia vị. Bữa phụ chiều, người đẹp ăn táo hoặc kiwi. Bữa tối là ức gà tẩm gia vị và cơm trộn Hàn Quốc nhưng giảm một nửa lượng sốt, dầu.

Món salad có mặt trong bữa trưa của Jisoo ngoài đu đủ xanh còn có xà lách và cà chua. Cô thường thêm các gia vị như tương ớt truyền thống Hàn Quốc hoặc tiêu đen khi muốn ăn cay, đậm đà hơn. Các gia vị như tương ớt, tiêu đen đều chứa lượng calo hạn chế, do đó được khuyên dùng để chống ngán trong quá trình giảm cân khi phải lặp đi lặp lại những món ăn quen thuộc.

Lưu ý khi ăn đu đủ giảm cân

Dù lựa chọn đu đủ chín hay đu đủ xanh để giảm cân giống Jisoo, điều quan trọng vẫn là ăn uống cân bằng, đảm bảo đầy đủ các nhóm dưỡng chất (tinh bột, chất xơ, chất đạm). Với Jisoo, nữ idol luôn tăng cường các thực phẩm giàu chất xơ trong các bữa ăn bởi đây là thành phần giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ít calo. Đu đủ, táo, xà lách là một số thực phẩm giàu chất xơ được Jisoo lựa chọn hàng ngày.

Khi dùng đu đủ để chế biến salad, bạn cũng nên ưu tiên các loại gia vị ít chất phụ gia, ít đường như Jisoo nếu muốn quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi. Các gia vị có lợi cho quá trình giảm cân có thể kể đến như chanh, hạt tiêu, giấm, quế, gừng… Nếu ăn salad nhưng lại nêm nếm các loại nước sốt nhiều đường, nhiều calo, cố gắng giảm cân của bạn coi như đổ sông đổ bể. Ngoài nộm đu đủ xanh, bạn cũng có thể dùng đu đủ chín làm sinh tố uống hàng ngày để có làn da và vóc dáng đẹp.

