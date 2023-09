8 thành phần giúp da căng khỏe, ngậm nước bóng mượt

Trước khi bạn bỏ tiền vào sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm hoặc thậm chí có thể làm cho làn da của bạn mịn màng hơn một chút, bạn nên thực hiện một số nghiên cứu về các sản phẩm có thành phần thực sự hiệu quả có thể chống lại tình trạng khô, đốm đen, đường nhăn và nếp nhăn. Dưới đây là 8 thành phần mà các bác sĩ da liễu cho rằng có tác dụng giúp làn da trẻ trung hơn .

Retinol

Suối nguồn tuổi trẻ trong chai? Có lẽ thứ như vậy không thực sự tồn tại, nhưng các chuyên gia về da ca ngợi retinol vì khả năng thúc đẩy sản xuất collagen và làm cho làn da trông rạng rỡ và mịn màng hơn đã được khoa học chứng minh. Retinol là một dẫn xuất vitamin A làm tăng tốc độ thay đổi tế bào da của bạn - có nghĩa là nó có thể giúp làn da khô, xỉn màu được tái tạo nhanh chóng và mang lại làn da mềm mại, trẻ trung hơn. Những phẩm chất này cũng giúp làn da dễ bị mụn trứng cá lành nhanh hơn.

Retinol có thể cực kỳ làm khô và kích ứng da, vì vậy thành phần này sẽ chiến thắng chậm và ổn định trong cuộc đua. Bắt đầu với tỷ lệ retinol thấp hơn (hãy hỏi bác sĩ da liễu để được tư vấn) và sau đó tăng tỷ lệ này khi da bạn đã quen với nó.

SPF

Không có thành phần nào giúp làn da của bạn trông trẻ trung mà không bắt đầu và kết thúc bằng kem chống nắng phổ rộng. Bạn có thể tuân theo quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt nhất trên thế giới, với các loại kem và serum đắt tiền, nhưng nếu bạn không bảo vệ da khỏi tia UV mỗi ngày thì tức là bạn đang không chăm sóc da đúng cách. Tác hại của tia cực tím có thể dẫn đến vết chân chim, nếp nhăn và sự đổi màu. Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên, ngay cả khi trời u ám.

Axit glycolic

Tẩy da chết đã trở nên phổ biến từ nhiều năm trước đến nỗi nhiều người bắt đầu tẩy tế bào chết quá mức, điều này có thể dẫn đến da khô và nhạy cảm. Không cần phải lạm dụng nó, và một hoặc hai lần mỗi tuần có thể đủ để giữ cho làn da của bạn sáng lên, nhưng các thành phần bạn sử dụng để tẩy tế bào chết cũng quan trọng. Axit glycolic là một axit alpha-hydroxy có thể loại bỏ tế bào chết trên da và tăng cường sản xuất collagen. Chỉ cần đảm bảo thực hiện chậm rãi với sản phẩm này: nó có thể làm khô da trên một số loại da.

Axit hyaluronic

Làn da khỏe mạnh và trẻ trung là làn da mịn màng và axit hyaluronic là một trong những thành phần tốt nhất giúp bạn đạt được điều đó. HA có thể giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó và có khả năng giữ ẩm cho da rất tốt. Thoa nó lên da ẩm và theo dõi với kem dưỡng ẩm.

Ceramid

Sau axit hyaluronic là ceramides - một thành phần tăng cường độ ẩm khác. Ceramides có thể được tìm thấy trong mọi thứ, từ sữa rửa mặt đến kem dưỡng ẩm và huyết thanh. Chúng là những lipid duy trì hàng rào bảo vệ da chắc chắn và giữ ẩm cho da. Chúng an toàn trên mọi loại da.

Vitamin C

Một serum vitamin C vào buổi sáng giúp trung hòa các gốc tự do khỏi các chất ô nhiễm môi trường có thể gây hại cho da và tăng cường sản xuất collagen. Thành phần này rất tốt để làm sáng làn da của bạn và giúp làm sáng sự đổi màu. Chỉ cần thận trọng với huyết thanh vitamin C của bạn - chúng không nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí.

Niacinamide

Thành phần này là một dạng vitamin B3 được nhiều bác sĩ da liễu khen ngợi vì khả năng hỗ trợ trị mụn và mẩn đỏ. Nó làm sáng da và giúp làm dịu chứng viêm.

Axit lactic

Cuối cùng là axit lactic. AHA này có nguồn gốc từ sữa và được coi là một lựa chọn tẩy da chết tuyệt vời cho những ai có làn da dễ bị kích ứng bởi các thành phần mạnh hơn. Axit lactic có sẵn trong huyết thanh và thậm chí cả mặt nạ lột da tại nhà. Hãy cẩn thận hơn khi thoa kem chống nắng sau khi sử dụng loại này - nó có thể gây mẫn cảm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]