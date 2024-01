5 thành phần thiết yếu để nuôi 1 làn da hoàn hảo không tì vết

Sau đây, Tiến sĩ da liễu Amir Karam sẽ gợi ý cho chúng ta về năm thành phần chăm sóc da thiết yếu có thể giúp bạn trông đẹp nhất ở mọi lứa tuổi. Đây là những thành phần chống lão hóa cần thiết.

Kem chống nắng

Tiến sĩ Karam đưa ra quan điểm cảnh báo chúng ta rằng nếu chúng ta không sử dụng kem chống nắng và tránh tia UV lên mặt, chúng ta không nên chi tiền cho các thành phần khác.

Không có gì làm lão hóa da nhanh và nhất quán bằng việc tiếp xúc với tia cực tím nhiều lần. Nó có thể gây ra nếp nhăn, nếp nhăn, đổi màu, đốm đỏ và làm mỏng da. Tuy nhiên, giải pháp đơn giản mà nhiều người trong chúng ta bỏ qua: nên bôi kem chống nắng lên mặt mỗi ngày, ngay cả trong mùa đông. Bạn nên chú trọng tới khả năng bảo vệ bằng SPF - hãy chọn loại SPF 30 trở lên và thoa lại sau mỗi hai giờ nếu bạn định ra ngoài.

Retinol

Retinol là một trong những thành phần chăm sóc da được nghiên cứu nhiều nhất và đã được chứng minh là có hiệu quả cho mục đích chống lão hóa. Theo thời gian, những người sử dụng retinol sẽ duy trì được làn da dày hơn những người không sử dụng. Sử dụng retinol hàng ngày vào ban đêm là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nếu bạn thấy retinol gây kích ứng da, hãy thử sử dụng ít thường xuyên hơn hoặc tìm loại mà bạn có thể dung nạp được. Những chất này kích thích sản sinh collagen ở cấp độ tế bào và giúp phá vỡ các đốm nâu. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng SPF vào buổi sáng, đặc biệt là khi bạn sử dụng retinol vào ban đêm.

Vitamin C

Vitamin C khi dùng tại chỗ sẽ kích thích sản sinh collagen và giúp giảm sự đổi màu như đốm nâu. Bạn có thể sử dụng vitamin C và retinol cùng nhau hoặc chia nhỏ chúng ra bằng cách sử dụng Vitamin C vào buổi sáng. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy nhiều loại kem dưỡng ẩm có chứa vitamin C.

Axit hyaluronic

Axit hyaluronic hoạt động giống như một miếng bọt biển, hút nước vào và giữ lại để làm cho làn da của bạn trông căng hơn và ẩm hơn. Trong khi retinol và vitamin C là những giải pháp lâu dài và cần có thời gian mới thấy được kết quả thì HA mang lại cho bạn sự hài lòng ngay lập tức. Nó cũng có thể giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da trưởng thành.

Niacinamide

Dẫn xuất vitamin B này rất hợp với làn da đỏ và nhạy cảm. Nó hạn chế tình trạng viêm, cải thiện vẻ ngoài của lỗ chân lông và tăng mức độ hydrat hóa của bạn. Nó thậm chí còn giúp làn da của bạn hấp thụ các hoạt chất, trở thành một bước tuyệt vời để thêm vào quy trình chăm sóc da của bạn trước khi dùng vitamin C hoặc huyết thanh retinol.

Năm thành phần này được coi là thiết yếu trong chăm sóc da. Bạn có thể tìm thấy chúng ở nhiều mức giá khác nhau và chúng sẽ giúp làn da trưởng thành trông dẻo dai và khỏe mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]