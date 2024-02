5 điều cần làm với kem chống nắng khi hè tới

Mùa hè đã ở rất gần, đồng nghĩa với việc kem chống nắng sẽ trở thành vật bất ly thân trong túi xách của chị em. Lúc này, thay vì chỉ thoa kem mỗi ngày 1-2 lần, phái đẹp sẽ cần dặm lại thêm vài lần nữa nếu thường xuyên phải di chuyển ngoài trời.

Dưới đây là một vài lưu ý khi sử dụng kem chống nắng nếu bạn muốn làn da luôn được bảo vệ tối ưu:

Bỏ kem chống nắng cũ

Cũng như hầu hết các loại mỹ phẩm, kem chống nắng có thời hạn sử dụng nhất định. Tuy nhiên, thay vì 12-18 tháng như son môi hay kem dưỡng da, kem chống nắng chỉ nên dùng sau khi mở nắp 6-8 tháng. Trong thời gian này, chất kem chưa bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ, vi khuẩn… Vì vậy, ngoài việc lưu ý tới thời hạn sử dụng của kem chống nắng ghi trên bao bì, điều bạn cần chú ý hơn nữa là thời gian mình bắt đầu mở nắp sản phẩm.

Dù hạn sử dụng của nhà sản xuất còn dài song một khi bạn đã mở nắp hộp kem, hãy ngưng sử dụng nó sau 6-8 tháng để đảm bảo sản phẩm vẫn đạt chất lượng tiêu chuẩn. Tuyệt đối không sử dụng kem chống nắng đã hết hạn hoặc mở nắp lâu, hoặc ngay khi bạn thấy chất kem đã biến đổi. Chúng chẳng những không bảo vệ được da bạn, mà còn khiến tình trạng da tệ hơn.

Chọn kem chống nắng phù hợp với da

Dù chức năng chủ yếu là bảo vệ da song nếu không chọn sản phẩm kem chống nắng phù hợp, nỗ lực thoa kem hàng ngày của bạn cũng trở nên công cốc. Trước tiên, bạn cần biết da mình thuộc tuýp khô, dầu hay nhạy cảm. Nếu có làn da dầu, kem chống nắng dạng gel hoặc sữa lỏng nên được ưu tiên. Nếu có làn da khô, kem chống nắng có thêm thành phần dưỡng ẩm, hơi đặc sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho bạn. Trong trường hợp da quá nhạy cảm, hãy chọn kem chống nắng lành tính, không chứa hương liệu, cồn và các chất dễ gây kích ứng cho da.

Thử kem chống nắng nâng tone da

Để tối giản các bước skincare và makeup vào mùa Hè, bạn gái có thể chọn kem chống nắng nâng tone da, giúp da thêm trắng sáng, hồng hào chỉ sau một bước thay vì phải dùng cả kem nền, phấn phủ như bình thường. Việc dùng độc kem chống nắng nâng tone da cũng giúp bạn dễ dàng dặm lại kem khi cần. Trong khi nếu dùng thêm kem nền, phấn phủ hay cushion, bạn sẽ phải tẩy trang khi muốn thoa thêm kem chống nắng. Lưu ý nhỏ cho bạn gái là không nên chọn loại kem quá trắng so với màu da nguyên bản nếu không muốn trở nên lạc quẻ.

Kết hợp thêm serum vitamin C

Nhiều người cho rằng dùng serum chứa vitamin C vào ban ngày sẽ khiến da bắt nắng, đen sạm hơn. Thực tế, vitamin C là thành phần hoàn hảo giúp kem chống nắng tăng tối đa khả năng và thời gian bảo vệ da. Khi được sử dụng cùng nhau vào ban ngày, vitamin C và kem chống nắng tạo thành một bộ đôi mạnh mẽ chống lại tác hại của tia cực tím và các gốc tự do trong ánh nắng.

Việc sử dụng sản phẩm chứa 10% vitamin C kết hợp với kem chống nắng có thể giảm đến 52% hiện tượng đỏ da do tác động của tia UVB và giảm 40 - 60% số tế bào chết trên da. Vitamin C không chỉ giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa da mà còn giúp làm giảm tình trạng đỏ da, tàn nhang và nám da. Kết hợp với khả năng chống tia UV của kem chống nắng, vitamin C và kem chống nắng tạo thành một màng bảo vệ mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những tác hại của ánh nắng cũng như tác nhân bên ngoài lên da.

Tẩy trang kỹ ngay cả khi chỉ dùng kem chống nắng

Không ít người quan niệm chỉ tẩy trang khi makeup nhiều lớp. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn chỉ dùng kem chống nắng hoặc chỉ thoa kem dưỡng, tẩy trang vẫn là bước không thể thiếu vào cuối ngày. Tẩy trang sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các cặn mỹ phẩm còn sót lại trên da, từ đó giúp da sạch sâu để dễ dàng thẩm thấu những dưỡng chất và nuôi dưỡng da hiệu quả hơn. Nếu không tẩy trang, chỉ dùng sữa rửa mặt đơn thuần, lỗ chân lông lâu ngày sẽ bí tắc, gây mụn, da sần sùi và gặp nhiều vấn đề khác. Dù bận rộn đến mấy, hãy luôn đảm bảo tẩy trang thật kỹ vào cuối ngày nếu muốn sở hữu làn da đẹp.

