4 thực phẩm nên trữ trong tủ lạnh để bạn giảm béo tốt hơn

Có câu ngạn ngữ "Bạn là những gì bạn ăn". Các loại thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân của mình.

1. Rau quả tươi

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi biết rằng trái cây và rau quả là một trong những thực phẩm tốt nhất mà bạn có thể dự trữ trong tủ lạnh khi bắt đầu hành trình giảm cân của mình. Điều đầu tiên là bạn ưu tiên sản phẩm tươi, nguyên quả.

Rau có ít calo và nhiều chất xơ, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để giảm cân, đồng thời khuyên dùng các loại rau lá xanh, bông cải xanh, cà rốt, ớt chuông và dưa chuột nói riêng. Về mặt trái cây tươi, táo, quả mọng, nho và trái cây họ cam quýt sẽ giúp bạn.

2. Sữa chua Hy Lạp

Ngoài sản phẩm, còn có rất nhiều lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh có sẵn. Sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn bổ dưỡng, ngon miệng để ăn bất cứ lúc nào trong ngày. Sữa chua Hy Lạp là một sản phẩm từ sữa giàu protein, ít béo có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch giảm cân của bạn. Một trong những lợi ích lớn nhất của loại sữa chua này là nó chứa nhiều men vi sinh. Nó có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột và cải thiện tiêu hóa, cả hai đều có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn.

3. Trứng luộc

Khi nói đến thực phẩm giàu protein, giúp no lâu thì không gì tốt hơn trứng. Chúng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, có thể giúp bạn cảm thấy no và hài lòng trong thời gian dài hơn, giảm cảm giác thèm ăn những thực phẩm không lành mạnh. Điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa mất cơ trong quá trình giảm cân. Trứng có lượng calo thấp và chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất phù hợp cho những ai muốn giảm cân. May mắn thay, chúng cũng được chuẩn bị cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng, vì vậy không khó để dự trữ nguồn cung cấp trong tủ lạnh của bạn.

4. Thực phẩm lên men như dưa cải bắp

Đường ruột khỏe mạnh là thành phần quan trọng của việc giảm cân và một trong những cách tốt nhất để nuôi dưỡng đường ruột của bạn là bổ sung thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống của bạn. Những vi sinh vật sống này, bao gồm cả vi khuẩn Lactobacillus, thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của hệ thực vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Chế phẩm sinh học trong dưa cải bắp cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm thiểu chứng viêm. Chất xơ, vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tổng thể. Nồng độ cao các hợp chất hoạt tính sinh học góp phần mang lại tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. dưa cải bắp vào chế độ ăn uống cân bằng có thể tăng cường sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh và dẻo dai.

