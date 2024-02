4 loại vitamin giúp da sáng, săn chắc, giảm đốm nâu da

Mặc dù có rất nhiều loại serum và kem chống lão hóa hiện có nhưng việc chỉ dựa vào các sản phẩm và bỏ qua chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể không phải là cách hiệu quả nhất để cải thiện vẻ ngoài của làn da của bạn.

Đảm bảo rằng chế độ ăn uống của bạn bao gồm nhiều loại rau, trái cây, nguồn protein và chất béo lành mạnh là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá lượng vitamin hấp thụ của bạn để mang lại lợi ích chống lão hóa tiềm năng. Ưu tiên một chế độ ăn uống đầy đủ bao gồm đủ lượng vitamin thiết yếu này có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng làn da của bạn. Theo bác sĩ, 4 loại vitamin giúp làn da sáng, giảm nếp nhăn và đốm nâu.

1. Vitamin D

Bạn nên bổ sung vitamin D để giữ cho làn da của bạn trông săn chắc và dẻo dai nếu mục tiêu của bạn là chống lão hóa. Dù bạn muốn ngăn ngừa thiệt hại da hay quay ngược đồng hồ lão hoá một chút, đây là một chất bổ sung "thiết yếu". Mặc dù tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tránh tổn thương do ánh nắng mặt trời và ung thư da, nhưng nên dành 15 phút phơi nắng mỗi ngày vì vitamin D tốt cho da.

Vitamin D thường được tạo ra khi da hấp thụ ánh sáng mặt trời. Cholesterol sẽ chuyển hóa thành vitamin D khi điều này xảy ra. Sau đó nó được đưa qua gan và thận và vận chuyển khắp cơ thể để giúp tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Điều này bao gồm các tế bào da, vì vậy nó áp dụng cho da chứ không chỉ cho cơ thể một cách có hệ thống. Ở da, vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc làm đều màu da. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng về da như bệnh vẩy nến.

Tình trạng viêm có thể dẫn đến lão hóa và vitamin D có tác dụng chống viêm. Theo Viện Linus Pauling, nên dùng khoảng 600 đơn vị quốc tế vitamin D mỗi ngày. Bạn có thể cần nhiều hơn nếu bạn trên 70 tuổi. Bạn nên phơi nắng 10 phút mỗi ngày để tăng khả năng tiếp xúc với vitamin.

2. Vitamin C

Vitamin C được tìm thấy ở mức độ cao trong lớp biểu bì, lớp ngoài của da, cũng như lớp hạ bì, lớp bên trong của da. Nó có khả năng chống ung thư, là chất chống oxy hóa và vai trò của nó trong việc sản xuất collagen giúp da có độ đàn hồi.

Collagen mang lại cho nó sự chắc khỏe, sức mạnh và khả năng phục hồi của làn da, đây là lý do tại sao vitamin C là một trong những thành phần chính được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa. Vitamin C uống bằng đường uống có thể nâng cao tác dụng của kem chống nắng bôi lên da để bảo vệ khỏi các tia UV có hại của mặt trời.

Vitamin C, cũng được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt, giúp ích cho da bằng cách giảm tổn thương tế bào và giúp quá trình chữa lành các vết thương và kích ứng trên cơ thể, chống lại các dấu hiệu lão hóa vì vai trò quan trọng của nó trong việc sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể.

Hấp thụ đầy đủ vitamin C cũng có thể giúp phục hồi và ngăn ngừa da khô. Việc bổ sung vitamin C thường xuyên hàng ngày và bôi tại chỗ là điều nên làm nhất, đồng thời nói rằng các chất bổ sung trong chế độ ăn uống thường không cần thiết và liều lượng khuyến nghị là 1000 miligam mỗi ngày.

3. Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa và chức năng chính trong chăm sóc da của nó là bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin E hấp thụ tia UV có hại từ mặt trời khi nó được bôi lên da. Đây là lý do tại sao bạn thường thấy nó như một thành phần trong các sản phẩm chống nắng.

Việc sử dụng vitamin này cũng có thể giúp ngăn ngừa các đốm đen, nếp nhăn và lão hóa do ảnh, đồng thời cho biết nó thường là thành phần chăm sóc da được yêu thích đối với những ai có làn da khô đang tìm kiếm dưỡng chất và độ ẩm. Nó cũng giúp điều trị viêm da và có đủ vitamin E trong chế độ ăn uống thông qua thực phẩm và chất bổ sung là tốt hơn. Hầu hết người lớn cần khoảng 15 miligam vitamin E mỗi ngày. Nó cũng thường được tìm thấy trong các loại hạt.

4. Vitamin K

Bạn nên bổ sung vitamin K vào chế độ ăn uống của mình, chuyên gia nhấn mạnh rằng không nên nhầm lẫn giữa K1 và K2. Tình trạng thứ hai là tình trạng thiếu vitamin có thể khiến da bạn bị nhăn. Việc trông "già" thường liên quan đến xương và vitamin K2 dường như có tác dụng bảo vệ và ngăn ngừa tình trạng mất xương và trông mệt mỏi, thường liên quan đến các miếng mỡ trong cơ thể. khuôn mặt.

Các chức năng cơ bản của loại vitamin này cũng được cho là giúp ích cho một số tình trạng da nhất định như Vết rạn da, tĩnh mạch, sẹo, đốm đen và quầng thâm cứng đầu dưới mắt. Vitamin K cũng có thể được tìm thấy trong các loại kem bôi ngoài da khác nhau và nó có thể ngăn ngừa nhiều tình trạng da khác nhau.

Để có được lợi ích chống lão hóa của Vitamin K, liều khuyến cáo cho người lớn là 90 đến 120 microgam mỗi ngày. Bạn có thể tăng lượng ăn vào bằng cách ăn cải xoăn, rau bina, rau diếp, bắp cải và đậu xanh.

Vitamin rất cần thiết cho sức khỏe và các chức năng của cơ thể, và ngược lại, sự thiếu hụt vitamin có thể gây ra tác dụng phụ cho da. Vitamin C và E đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và sự thiếu hụt những chất này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da.

Bạn nên đến gặp bác sĩ và bác sĩ da liễu để biết thêm thông tin và tìm ra cách hưởng lợi từ mỗi loại vitamin là tốt nhất cho bạn - cho dù đó là thông qua thực phẩm bổ sung, thực phẩm cụ thể hay sản phẩm chăm sóc da.

