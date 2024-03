2 loại sữa chàng uống nhiều vừa giảm bụng bia vừa tốt cho sức khỏe

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân theo cách lành mạnh, điều quan trọng đầu tiên là phải đánh giá lại chế độ ăn uống của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang loại bỏ lượng calo không cần thiết trong khi vẫn tiêu thụ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Một cách được đánh giá thấp để thay đổi chế độ ăn uống của bạn tốt hơn là đổi sữa lấy sữa thay thế. Không giống như sữa bò, sữa thay thế thường có nguồn gốc từ thực vật. Chúng giống sữa ngoại trừ việc chúng được làm từ nhiều loại protein thực vật khác nhau, chẳng hạn như các loại hạt, hạt, ngũ cốc, các loại đậu và thậm chí cả rau. Những loại sữa thay thế này là một cách tuyệt vời để giảm lượng calo và chất béo. Một số ví dụ phổ biến bao gồm sữa đậu nành, sữa yến mạch , nước cốt dừa, sữa cây gai dầu và sữa hạnh nhân.

1. Sữa hạnh nhân

Với rất nhiều loại sữa có nguồn gốc thực vật trên thị trường, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp khi phải tìm ra loại nào phù hợp nhất với mình. Sữa hạnh nhân, được làm từ hạnh nhân, là một trong những lựa chọn tốt nhất cho những ai đang cố gắng giảm cân vì đây thường là lựa chọn có lượng calo thấp nhất.

Sữa hạnh nhân thường có lượng calo thấp nhất trong số các loại sữa cũng như các sản phẩm thay thế sữa. Điều này có thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân vì lượng calo giảm đáng kể so với các loại sữa khác. Feder cho biết thêm rằng ông khuyên dùng sữa hạnh nhân do nó có hương vị nhẹ và bạn có thể uống nó mà không cần thêm nhiều calo và đường.

Sữa hạnh nhân là thực phẩm quan trọng. Sữa hạnh nhân được giàu vitamin D, loại vitamin rất quan trọng cho sức khỏe của xương. Sữa hạnh nhân tự nhiên có ít chất béo bão hòa và cholesterol. Bạn nên chọn sữa hạnh nhân không đường.

Tuy nhiên, mặc dù sữa đậu nành không đường mang lại những lợi ích đáng chú ý cho việc giảm cân nhưng điều cần thiết là phải xem xét sở thích cá nhân và hạn chế về chế độ ăn uống. Ngoài ra, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các loại không đường và chú ý đến các thành phần hoặc đường bổ sung, bởi vì, như chúng ta biết, tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây bất lợi cho mục tiêu giảm cân của bạn.

2. Sữa đậu nành

Ngoài sữa hạnh nhân, sữa đậu nành là một lựa chọn không chứa sữa tuyệt vời để có vòng eo thon gọn hơn. Việc kết hợp sữa đậu nành không đường vào chế độ ăn uống của bạn có thể mang lại một số lợi ích, đặc biệt đối với những người muốn kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Một số điểm chính liên quan đến lợi ích của sữa đậu nành không đường, bao gồm cả thực tế là nó giàu protein, thúc đẩy cảm giác no và nỗ lực giảm cân.

Sữa đậu nành không đường cung cấp khoảng 7 gam protein mỗi cốc, có thể giúp tạo cảm giác no và kiểm soát cơn đói, có khả năng góp phần vào nỗ lực giảm cân. Khi được đưa vào các bữa ăn chính hoặc đồ ăn nhẹ, protein có thể giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều hoặc thưởng thức các món ăn nhẹ có hàm lượng calo cao. Bằng cách hỗ trợ cảm giác no, sữa đậu nành có thể góp phần tạo ra sự thiếu hụt calo, điều cần thiết để giảm cân.

Tránh sữa nguyên chất đầy đủ chất béo

Lựa chọn sữa tồi tệ nhất để giảm cân là sữa nguyên chất đầy đủ chất béo. Sữa nguyên chất có lượng "đường, chất béo và calo cao, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường trong máu, tình trạng cân nặng và lượng calo nạp vào của bạn.

Và khi nói đến việc thêm sữa vào cà phê, chuyên gia không khuyên dùng sữa nguyên chất cho những ai đang cố gắng giảm cân. Nhiều người tiêu dùng cà phê có một cách cụ thể mà họ thích cà phê của mình và thường không thay đổi quan điểm đó. Thật không may, đối với những người muốn giảm cân, Best nói rằng sữa nguyên chất béo "có thể cản trở nỗ lực của họ.

Hai thành phần được sử dụng để làm ngọt và làm ngọt cà phê này chứa nhiều calo, chất béo, carbohydrate và khá gây viêm. Không chỉ lượng calo sẽ làm tăng thêm vấn đề về cân nặng mà tình trạng viêm nhiễm mà chúng gây ra hoặc làm trầm trọng thêm cũng có thể khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]