2 loại huyết thanh làm sáng da rạng ngời

Cách giúp làn da của bạn lành lại khỏi các đốm đen là có thói quen chăm sóc da buổi sáng và buổi tối nhất quán, sử dụng các sản phẩm có vitamin có liên quan đến làn da sáng hơn. Bạn có thể giúp làn da khỏe mạnh thông qua các loại serum, kem dưỡng ẩm và các sản phẩm khác phù hợp, đồng thời cũng thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đủ nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục.

Như đã nói, hai loại huyết thanh là điều hiển nhiên khi nói đến làn da sáng hơn, rạng rỡ hơn và cần thiết cho mọi lứa tuổi.

1. Vitamin C

Các vết thâm xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm lão hóa tự nhiên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chế độ ăn uống không có chế độ dinh dưỡng thích hợp, v.v. và việc sử dụng huyết thanh gốc vitamin C theo thời gian có thể chống lại điều này. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến các đốm đen, dưới mắt và các vùng khác trên khuôn mặt có thể trông ủ rũ và xỉn màu hơn.

Một thực tế được biết là sự thiếu hụt vitamin bao gồm vitamin C có liên quan đến quầng thâm. Một trong những lý do là chúng cũng liên quan đến tình trạng giảm thể tích, có thể dẫn đến hóp hai bên vùng bên dưới mắt. Quầng thâm trở nên rõ ràng hơn ở những người có gò má cao cũng như khi chúng ta già đi trong suốt tuổi trưởng thành.

Bằng cách thêm huyết thanh vitamin C vào thói quen buổi sáng của bạn — sau khi rửa mặt và trước khi dưỡng ẩm — kết quả có thể mang lại làn da sáng hơn ở những vùng trước đây sẫm màu hơn (vì vậy thời điểm tốt nhất để bắt đầu sử dụng là ngay bây giờ!)

Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của tia cực tím và ô nhiễm không khí, đồng thời là thành phần tạo nên sự tổng hợp collagen”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sử dụng huyết thanh có thành phần này có thể đẩy lùi tác hại của ánh nắng mặt trời và các thủ phạm khác gây ra các đốm đen.

Bạn có thể sử dụng một sản phẩm sau sữa rửa mặt và trước kem dưỡng ẩm để giải quyết mọi vấn đề chăm sóc da của mình, ngoài ra có thể sử dụng huyết thanh vitamin C phù hợp để giải quyết sự đổi màu, nếp nhăn, và sửa chữa hàng rào bảo vệ da.

Ngoài các loại serum bôi ngoài da, bạn nên hấp thu lợi ích của vitamin C từ các loại thực phẩm và đồ uống cụ thể. Vitamin C đóng một vai trò rất lớn trong việc sản xuất collagen và tiền chất tạo ra collagen của cơ thể, được gọi là pro-collagen, đồng thời cho biết thêm rằng việc cung cấp đủ vitamin C là rất quan trọng .

itamin C có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi. Chúng chứa đầy thành phần phong phú này. Nó rất cần thiết trong việc hình thành nền tảng và xây dựng các khối collagen.

2. Retinol

Trong khi thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, huyết thanh retinol làm sáng da, cải thiện tông màu và kết cấu của da. Retinol cũng đẩy nhanh quá trình bong tróc các tế bào da chết, mang lại làn da đều màu hơn khi các tế bào da mới sáng hơn, sáng hơn xuất hiện bên dưới các đốm đồi mồi và sẹo mụn.

Retinol đã được nghiên cứu một cách khoa học và lâm sàng để giúp tái tạo da và kích thích collagen. Retinol ở dạng huyết thanh hoặc kem có lẽ có trong quy trình chăm sóc da của mọi bác sĩ da liễu vì sử dụng lâu dài sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị sự đổi màu da, nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ.

Retinol, một loại vitamin A được bác sĩ da liễu khuyên dùng, là một thành phần mạnh mẽ trong huyết thanh chống nhăn này giúp chống lại nếp nhăn, tình trạng xỉn màu, nếp nhăn và đốm đen.

Nó cũng chứa axit hyaluronic, nó cung cấp độ ẩm để giúp hydrat hóa và phục hồi vẻ ngoài của làn da. Nên phân bổ đều một lượng bằng hạt ngọc trai và mát xa cho đến khi hấp thụ hoàn toàn. Khi không sử dụng, nên thay thế và vặn chặt nắp.

Ưu tiên các loại serum có hoạt chất như vitamin C và retinol có thể cung cấp nền tảng vững chắc cho quy trình chăm sóc da chống lão hóa.

Sự nhất quán và thói quen chăm sóc da tổng thể, chẳng hạn như chống nắng và dưỡng ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một làn da không có đốm đen và quầng thâm cũng như làn da khỏe mạnh và trẻ trung.

