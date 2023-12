Tác dụng làm đẹp của loại nước ép giúp “nữ thần SM” giảm tới 15kg

Nhắc đến những mỹ nhân hàng đầu Kpop không thể bỏ qua Irene của RED VELVET. Người đẹp giữ vai trò visual của nhóm, đồng thời cũng là tiêu chuẩn nhan sắc hàng triệu cô gái Hàn hướng tới.

Irene chỉ cao 1m58 nhưng lại sở hữu vóc dáng vô cùng cân đối. Cô cũng gây ấn tượng với người đối diện bởi làn da trắng như phát sáng, đặc biệt là gương mặt với đôi mắt to tròn, mũi thanh tú và khuôn miệng chúm chím nhỏ nhắn. Nhờ từng ấy ưu điểm, nhiều người ưu ái gọi mỹ nhân sinh năm 1991 là “nữ thần đẹp nhất SM”.

Irene của RED VELVET được mệnh danh là “nữ thần đẹp nhất SM”

Trước khi đạt đến cảnh giới hoàn mỹ như hiện tại, Irene có ngoại hình khá tròn trịa, mũm mĩm. Nhờ tích cực tập luyện và ăn uống khoa học, người đẹp đã giảm cân khá nhiều và luôn duy trì mức cân nặng lý tưởng khoảng 44kg. Bí quyết giảm cân của Irene đến từ nước ép bí đỏ.

Trong một chương trình radio có tên "Choi Hwa Jung's Power Time”, nữ thần tượng 32 tuổi từng bật mí cô thường uống một ly nước ép bí đỏ mỗi buổi chiều, duy trì trong thời gian dài. Bằng cách này, cô đã giảm được tới 15kg.

Tác dụng của nước ép bí đỏ

Mỗi chén bí đỏ (khoảng 245g) chỉ chứa khoảng 50 calo với 94% là nước và nhiều chất xơ. Hàm lượng chất béo trong bí đỏ cũng gần như bằng 0, do đó bí đỏ là thực phẩm rất tốt cho những người muốn giảm cân như Irene. Nước ép bí đỏ tạo cảm giác no lâu, hạn chế sự thèm ăn đồng thời cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất giúp cơ thể thon thả nhưng không lo bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Bên cạnh tác dụng giảm cân, nước ép bí đỏ còn là “thần dược” với làn da. Lượng vitamin C và E dồi dào có trong bí đỏ giúp chống oxy hóa hiệu quả, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, chống lại sự phát triển của các gốc tự do làm hại cho sức khỏe làn da. Vitamin C trong nước ép bí đỏ còn giúp đẩy nhanh quá trình sản sinh Collagen giúp giữ cho da luôn căng mịn, hồng hào, giàu sức sống và hạn chế hình thành các nếp nhăn.

Cách làm nước ép bí đỏ giảm cân

Bên cạnh việc ép bí đỏ lấy nước nguyên chất, có thể kết hợp bí đỏ với các nguyên liệu khác như chanh, gừng, táo… Nước chanh giúp tăng cường sự trao đổi chất: Gừng có tác dụng làm tăng sinh nhiệt, từ đó đốt mỡ thừa hiệu quả; Táo giàu chất xơ và vitamin C, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

-Nước ép bí đỏ nguyên chất: Bí đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch và thái thành miếng vừa ăn, đem ép lấy nước. Có thể thêm đá hoặc dùng sau khi để lạnh để tạo cảm giác ngon miệng.

-Nước ép bí đỏ, táo và chanh dây: Ngâm táo vào nước muối loãng sau đó đem đi rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ. Chanh dây tách lấy phần lõi cho vào ly. Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa. Cho táo vào máy ép trước, tiếp theo đến bí đỏ và ruột chanh dây. Khuấy đều để hỗn hợp hòa quyện với nhau.

-Nước ép bí đỏ, chanh và gừng: Bí đỏ gọt vỏ, bỏ phần lõi, rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ. Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch và cắt lát. Chanh bổ đôi và vắt lấy phần nước cốt. Cho toàn bộ gừng và bí vào máy xay sinh tố. Hoà thêm 150ml nước lọc cùng 1 muỗng canh mật ong vào và xay tiếp cho đến khi đạt được độ nhuyễn mong muốn. Lọc hỗn hợp qua rây để lấy phần nước cốt.

Uống nước ép bí đỏ như thế nào cho hiệu quả?

Nước ép bí đỏ tuy nhiều tác dụng song chỉ có thể hỗ trợ giảm cân khi bạn kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Cùng với việc sử dụng nước ép bí đỏ, hãy học cách ăn thâm hụt calo, giảm chất béo động vật, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, các món chiên xào… Nên tăng cường ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, ưu tiên các món ăn chế biến nhanh như hấp, luộc, nướng để giữ lại nguồn dinh dưỡng nguyên bản.

Song song với nước ép bí đỏ, phái đẹp cũng có thể đưa thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn hàng ngày bằng cách nấu canh, nấu súp, làm bánh hoặc xay sinh tố. Bạn cũng không nên uống nước ép bí đỏ thay cho nước lọc. Một ly nước bí đỏ mỗi ngày là đủ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]